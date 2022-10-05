Про дырявые границы и самооценку

Как себя полюбить настолько, чтобы никакие иллюзии не требовались и чужое мнение не влияло на самооценку.

Сейчас расскажу. Для начала надо залатать дыры в границах и научиться направлять энергию внутрь себя, не выливая ее то и дело.



Почему у вас такие дырявые границы? Потому что все, что вы делаете (и даже думаете), вы хотите сейчас же показать другим, чтобы получить от них реакцию.

Внимание вы хотите получить, лучше одобрение, еще лучше восхищение.

Только получая одобрение и восхищение от других, вы чувствуете себя нормально. Без этого нет.

Более того, вы даже существующими себя не чувствуете, внутри ваших границ пустота. Только одобрение окружающих на несколько минут дает почувствовать себя чем-то наполненными. Потом это съедается и снова хочется получить внимание. Из-за дырявых границ и пустоты в центре, вы не можете прокачать толком ни один ресурс.

Без мгновенного одобрения окружающих интерес к занятию угасает тут же. Учиться скучно, весело только получать хорошие оценки. Заниматься фитнесом скучно, весело только получать лайки за фотки. Работать скучно, весело только получать похвалы начальства и премии. Получать, получать, получать. Иметь, а не быть. Все веселое, приятное, радостное связано не с процессом и даже не с результатом, а с вознаграждением.

Ваша самооценка целиком и полностью опирается на оценку других. Особенно значимых других.

Из-за этого и приходится растить короны. Когда одобрения нет, его приходится себе придумывать. Особенно быстро растет корона, когда вместо одобрения - негатив. Вот тогда нужно целое сооружение на голове, чтобы превратить негативную оценку в позитивное мнение о себе. "Осуждают, потому что завидуют", "игнорируют, потому что не в силах конкурировать", "он бедняша, я ему помогу", "он глупыша, я ему объясню" и тому подобное.



Но и позитивные, и нейтральные оценки корона тоже охотно ест, преувеличивая во много раз, делая из мухи слона, из пустячка шкатулочку.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Из-за короны ваши границы становятся еще более дырявыми.

Не будь короны, они бы закрывались в ответ на негативное отношение, и вы бы учились существовать в более автономном режиме, слезали бы с иглы одобрения.

А корона делает этот цикл непрерывным, вы получаете негатив, но не закрываете границы, а продолжаете изливаться, липнуть и ждать любви. Вас не любят, но вам кажется, что это такая любовь, вас осуждают, а вам кажется, что вас так любят. Корона делает ваши границы все более дырявыми, а центр вашей личности еще более пустым.

Вы любите себя все меньше. Вы совсем не любите себя. У вас нет любви к себе, потому что внутри вас нет того, кто может вас любить, и вы существуете только за счет любви окружающих. Иногда реальной, но в основном - выдуманной вашей короной.

Вот такая вот печальная картина и давайте смотреть, как ее поменять.

Нужно научиться делать все не напоказ, а ради своего собственного одобрения. Ради своего собственного, а не чужого.

Прокачка ресурсов и рождение собственного Я начинается с того, что вы перестаете нуждаться в обязательной реакции.

Вы перестаете беситься, когда вам не ответили, перестаете подвешивать себя на крючок и болтаться на нем.

Вы перестаете оправдываться, доказывать и объяснять. Вам достаточно того, что вы сами знаете, как все обстоит.

Вам становится легко промолчать в ответ, а из человека с дырявыми границами все выливается, он не может удержать.

Вы не хотите лезть в чужую голову, потому что вам становится не важно, как вас поняли, главное, как вы сказали.

Вы начинаете учиться не для того, чтобы тут же получить за это оценку, а для себя. Для своего роста.

Вы начинаете заботиться о теле не для того, чтобы показать фото и получить лайки, а для себя. Для своего удовольствия.

Вы работаете, чтобы сделать работу как можно лучше с собственной точки зрения, а не для того, чтобы вас похвалило начальство. Вы себе - главное начальство.

И в любви, и в дружбе, и везде у вас появляется самооценка и самоуважение. Вы хотите вести себя красиво и достойно в собственных глазах, не опираясь на чужие оценки.

Это не значит, что вы не получаете чужие оценки. Куда же они денутся? Люди всегда будут оценивать вас, если обращают на вас внимание. Вас оценивают, вы можете видеть эти оценки, но ваше самочувствие перестает зависеть от них.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Некоторые думают, что корона дает независимую самооценку. НЕТ! Корона - это работорговец, продающий вас в рабство.

Корона внушает вам, что вас высоко оценивают другие, она агитирует вас опираться на чужое одобрение. А нормальная самооценка реально видит, как вас оценивают другие: плохо, хорошо, средне или никак. Не на оценке окружающих строится самооценка, а на само-оценке. Именно поэтому оценку окружающих вы видите на 100% реалистично. Вы не зависите от нее, у вас не портится настроение из-за нее, вы можете иметь ее в виду, учитывать, но у вас не заканчивается воздух в акваланге, если вы не получили хорошую оценку, как это бывает у людей с короной на месте самооценки. Вы продолжаете чувствовать себя хорошо, на ваше настроение плохая оценка не влияет. Иногда даже бодрит, иногда вызывает размышления об ошибках, но энергии не становится меньше! Настроение не падает! Стресс не сбивает вас с ног. Корона не спешит вам на помощь. Вы нормально себя чувствуете и полны сил. Даже при самой плохой оценке самого авторитетного человека - нормально. Чего уж говорить об остальных?

И хорошая оценка не влияет на ваше самочувствие. На выводы влияет, а на самочувствие нет. Вы делаете вывод, что вот этому человеку или этим людям нравится ваш результат. Хорошо. Но если вы лично хотите попробовать что-то другое, вы попробуете другое. У вас нет эйфории и кайфа от того, что вас кто-то похвалил. Это то самое великое, вечное, надежное: "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца". Чтобы позволить себе это, не будучи в апатии, в унынии, в отречении от мира, а будучи полным сил и вдохновения и любви к жизни, надо иметь очень мощную самооценку, очень сильное собственное Я.

Почти все читатели так или иначе интересуются, как же построить такую самооценку, чтобы все время чувствовать себя устойчивым, сильным, способным на все? Самооценка - казначей энергии, помните из моей книги? Ангел Королевы. Именно она отвечает за то, насколько полным, деятельным и счастливым вы себя ощущаете. Именно поэтому так велико искушение носить короны, брать энергию в кредит, питаться иллюзиями. Хочется кайфа любой ценой, хочется почувствовать себя лучше любым способом, а для этого надо искусственно поднять самооценку.

Но если хочется построить стабильную и крепкую самооценку, очень важно начать опираться в своих оценках на Себя. Подвинуть локус внутрь, залатать дыры в границах и начать воспринимать чужие оценки не как источник энергии, а как информацию. Просто информацию, которая может быть полезной, бесполезной, которая требует собственного анализа и фильтра.



Только вы можете себя оценить, только перед собой вы в ответе.

Но нельзя думать, что быть в ответе перед собой - это халтурить. Энергия поступает из тех отделов мозга, старых отделов мозга, которые отвечают за коллективное бессознательное. Его не обманешь. Оно заинтересовано в эволюции, то есть в том, чтобы преимущество получали все самые важные для развития вида качества. Сила, а не слабость. На их реализацию оно отпускает энергию.

Вы не можете разлагаться, физически, морально и экономически, и при этом качать в свое поле энергию, вы должны быть социально продуктивным, чтобы быть счастливым.

Поэтому ваша самооценка должна быть достаточно строгой и принципиальной, чтобы обеспечивать вам бесперебойный поток энергии. Правильная самооценка опирается на объективные, социальные критерии, те критерии, которые соответствуют вашему пониманию о настоящей личности. Но это ВАША самооценка, а не оценка конкретных окружающих. Это не конкретный Вася и не Петя оценивают вас, а вы оцениваете себя, опираясь на свое представление о том, каким должен быть человек. Даже не человек, а Человек. Это ваше представление о том, что является самым важным для личности. И если вы этому представлению соответствуете, вы довольны собой и ваша самооценка высока.

Нет связи между самокритикой и критикой вас окружающими. В чем-то то и другое может совпадать, но это только совпадение. Вы должны опираться на свои оценки, а не на оценки окружающих. Это принципиально иная форма существования, намного более зрелая и продуктивная. И поэтому она позволяет подняться на новый уровень существования, даже бытия, начать пользоваться бесперебойными источниками питания.

А люди, которые зависят от оценок других, все время переживают то взлеты, то падения, побираются, попрошайничают, обжираются, когда им вдруг перепадает, голодают, когда никто не подаст. Их короны растут, в их границах дыры все больше. Они такие слабые, что найдя кого-то, кто им нравится, стараются прицепиться и повиснуть, назначив его авторитетной фигурой. Они не понимают, как можно иметь автономную самооценку и не нуждаться в одобрении, им кажется, что это значит умереть от тоски. Это потому, что на месте их самооценки пустота и они не могут на эту пустоту опираться, боятся улететь в бездну. Вот и цепляются за других.

И начинать надо с самых простых вещей:





Все больше и больше делать не напоказ.

Сделали красивый поступок и промолчите о нем. Учитесь оценивать, хвалить и судить себя сами, не доверяйте это право другим.

Придумали что-то и воплощайте, никому не рассказывая. Не обсуждайте и не ищите поддержки заранее.

Не говорите о своих планах, не изливайте каждую свою идею, каждую свою мысль, каждую свою тревогу и сомнение. Задерживайте это в себе и реализуйте сами.



Обратите внимание, многие люди живут так, будто у них вообще нет границ. Они озвучивают все, что пришло в голову, они требуют на все сказанное ответа, реакции, обратной связи, а если не получают ее, думают об этом и продолжают диалог в голове. Отлипнуть мыслями они не в состоянии, потому что нет возможности заткнуть свои дыры в границах. Вместо границ у них решето. Пограничные баги для них не ошибки, а форма общения. Корона - не головной убор, а форма их головы. Щипцы - не инструмент, а форма их рук. Как собрать это все в границы и вылепить внутри такого киселя стержень?

Вот так.

Начиная понемногу знакомиться с собой, создавая внутри себя СЕБЯ, честного, строгого и объективного наблюдателя, кто будет вас оценивать и чьих оценок вам будет достаточно, чтобы испытывать удовлетворение тем, что вы делаете. Вы будете его уважать, а он вас любить.

Себя нужно вылепить, с собой нужно установить контакт, себя нужно сформировать, а дальше на себя можно будет опираться.

Ни от родителей, ни от природы, ни из книг, ни от учителей нельзя получить себя. Себя можно только вылепить самим.

И вот это Я будет вас любить. А пока этого нет, любить вас изнутри некому, вы все время ищете любви снаружи, обижаясь что вас недолюбили. Так и ходите недолюбленными и думаете, в кого бы вонзить хоботок.

Автор Марина Комиссарова

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet