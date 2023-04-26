«Моя ошибка номер пять»: Почему нам нравятся «НЕ ТЕ» и как это исправить

Помните, как в школе? Девочка влюблена в одноклассника, испытывает приятное волнение...

Представьте ситуацию: вы встретили человека. Прекрасного, надо сказать, человека, порядочного, настроенного на серьезные отношения. И все у вас хорошо, вот только вам скучно, пресно, предсказуемо, спокойно.

Спрашивается, где искра, где буря страстей? Вы делаете вывод, что просто это «не ваш человек» – и сломя голову бросаетесь на поиски «того самого». Который, конечно, быстро находится и оказывается – кто бы мог подумать – негодяем. В очередной раз.

Как это - ПРОСТО любить?

Почему так происходит? Когда отношения невротические, «ваш» – это любой партнер, который заставляет вас страдать. Он вас обижает, унижает; исчезает, не звонит, делает так, чтобы вы за ним бегали, – и вы бегаете. Это в вашем понимании и есть любовь. Он снова и снова вызывает в вас детские переживания.

А вот когда партнер не доставляет вам этих переживаний, а, наоборот, хочет сделать вашу жизнь счастливой и приятной, – ну что с такого взять? Приходится провоцировать его на скандалы и выяснение отношений. В ход идет «тяжелая артиллерия»: слезы, ревность, претензии, пока, наконец, здоровый партнер не сбегает куда глаза глядят. И в этот момент невротик получает удовлетворение, заламывает руки и трагически произносит: «Ну вот! Я же чувствовал(а), что что-то не так…»

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Ну и кто виноват в случившемся: вы или ваш партнер? Подумайте хорошенько: вы же сами его выбрали.

К сожалению, многие этого не понимают, считая, что им «опять не повезло». Не понимают они и того, что если им некомфортно и плохо, всегда можно и нужно соскочить. Вместо этого они продолжают вязнуть в своем неврозе.

Торг неуместен

Интересно, что головой невротик может понимать, что что-то не так: «Я хочу быть любимой, хочу, чтобы ко мне хорошо относились. Только вот влечения к такому влюбленному, «правильному» человеку не испытываю. Тело «молчит»…»

Спроси женщин, как они себе представляют идеального партнера, – половина опишет голубоглазого блондина под 1 м 90 см, широкоплечего, умного, заботливого, понимающего.

Но это выбор рациональный – когда же дело доходит до сексуального влечения, включаются совершенно другие механизмы и женщина выбирает другой тип. И договариваться с собой бесполезно – не сработает. Надо менять свое либидо и по-новому выстраивать взаимоотношения с миром.

Что происходит, когда вы начинаете жить по-новому? Меняется ваша психология. Рефлекторная дуга, выработанная с детства, рушится, и на ее месте вырастают новые, свежие «рога». Либидо начинает меняться, и вас наконец начинают привлекать те партнеры, которым вы нравитесь. Но процесс это, конечно, не быстрый.

Мы выбираем, нас выбирают

Пара слов о том, как мы выбираем партнеров. Тут есть два пути: выбирать головой или сердцем.

Головой – это когда мы понимаем, что нам НУЖЕН партнер. Например, биологические часики тикают, ПОРА рожать, а делать это без мужа НЕЛЬЗЯ.

Скажу по секрету: можно. Легко. Родить и воспитывать ребенка самостоятельно можно – было бы желание.

Или мужчина как средство достижения целей – тоже одна из излюбленных мотиваций. Партнер как способ решить финансовые проблемы, сбежать от одиночества, поправить самооценку и социальный статус. Или – жена как способ получить тарелку супа.

Я считаю, что отношения, в которых люди просто решают проблемы (прибить гвоздь, притащить мамонта, погладить рубашки), – это не про любовь и уж точно не про счастье. Создавать семью нужно только по любви – то есть идти от сердца.

Но для того, чтобы полюбить другого, надо сначала научиться любить себя. Просто так, ни за что. Не за достижения, статус, внешность или другие добродетели, а просто так. Только так можно научиться любить других и принимать их такими, какие они есть.

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Любить мужчину не за то, что он «добытчик» и дает материальную стабильность, а женщину – не за то, что она варит борщи и рожает детей (что, конечно, само по себе неплохо). Конечно, все эти «поводы» всегда можно вычленить: «Я люблю партнера, потому что он дает мне – двоеточие и перечень».

Но для этого нам нужно немного напрячься, попытаться рационализировать свои эмоции, формализовать их, понять, что мы чувствуем и почему. А так – мы просто любим.

Человек просто нас цепляет. Нам он нравится. Мы чувствуем потребность в общении с ним. И этого – этой бессознательной, непонимаемой, неформулируемой эмоции – вполне достаточно. А что за этим стоит – не столь важно.

Помните, как в школе? Девочка влюблена в одноклассника, испытывает приятное волнение, предвкушает каждую новую встречу, не думая при этом: «Ага, вот когда мы вырастем, окончим школу и поженимся, он стабилизует мое материальное положение, и я буду с ним жить безбедно». Нет, в детстве никто из нас так не чувствует. И очень важно сохранить способность испытывать эти детские ощущения, этот трепет в ожидании встречи.опубликовано econet

Автор Михаил Лабковский

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