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Рефрейминг. Уровень - Бог

Источник: facebook.com 28 июня 2023 5834
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- Я инфантильный. - Это зрелое признание. - Я боюсь брать на себя ответственность. - Не каждый осмелится сознаться в своём страхе. - Я не довожу до конца ни одного дела. - Вы умеете переключаться, потеряв интерес.

Рефрейминг. Уровень - Бог

- Я инфантильный.
- Это зрелое признание.

- Я боюсь брать на себя ответственность.
- Не каждый осмелится сознаться в своём страхе.

- Я не довожу до конца ни одного дела.
- Вы умеете переключаться, потеряв интерес.

- Даже с вами мы вряд ли дойдём до результата.
- Вы хорошо прогнозируете.

- Неужели я безнадёжен?
- Вы заметили, что привычки всегда приводят туда же.

- Таким уж меня сделали.
- Вы признаёте влияние других людей.

- А вы мне поможете?
- Вы умеете просить о помощи.

- Вы не ответили на вопрос!
- А ещё вы настойчивый.

- То есть нет?
- Вы готовы обострять конфликт.

- А за что я тогда плачу?
- Вложившись, вы требуете отдачу.

- И что?
- Вы за несколько минут беседы показали зрелость, мужество, требовательность, честность и наблюдательность.

- Но где всё это в жизни? 
- Вы заметили противоречие.

- Да, если бы я проявлял эти качества, моя жизнь стала бы другой!
- Вы увидели, что ваша жизнь зависит от проявления ваших качеств.

- Это очевидно.
- И подтвердили это.

- Но как мне проявлять нужные качества чаще?
- Вы согласились, что они уже есть и проявляются.

- Так вы же сказали, что я их прямо здесь проявляю.
- И вы признали, что это так.

- Но вы так и не ответили, как проявлять качества чаще!
- Вы снова проявили настойчивость, не оставляя этот вопрос.

- И что?
- Вы умеете настаивать снова и снова.

- Но я и сдаюсь нередко!
- Вам доступны оба варианта.

- А нельзя сделать так, чтобы мне не приходилось выбирать?
- Вы готовы даже отказаться от свободы ради своих целей.

- Я просто не люблю трудностей.
- Вы разумный человек.

- Но это приводит к тому, что я бросаю дела на полпути!
- Вы умеете видеть взаимосвязи.

Рефрейминг. Уровень - Бог

- Чтобы выбирать настойчивость, надо не бояться трудностей…
- Да, и вы это периодически делаете.

- Получается, я уже хожу на трудности?
- Вы начинаете признавать свою силу.

- Но я же слабый!
- И слабость.

- Но я не могу быть одновременно сильным и слабым!
- Вы близки к разгадке.

- Могу поочерёдно?
- Вы умеете не только спрашивать, но и находить ответы.

- А у меня со всеми качествами так?
- Похоже, вы уловили закономерность.

- Я бываю всяким, и надо чаще проявлять желаемые качества…
- Важное открытие.

- Но я так никогда и не избавлюсь от своих недостатков?
- Свободу выбора отбросить не удастся.

- Получается, она всегда при мне?
- Вы хорошо соображаете.

- И я сам выбираю, проявлять сейчас инфантилизм или зрелость?
- Каждую секунду.

- Но ведь это ответственность!
- Да, вы всю жизнь её несли и несёте.

- А как же характер?
- Вы только что поставили его под сомнение.

- Это качества, которые я проявляю на автомате?
- То, что вы доверили автопилоту.

- Но выбор есть всегда?
- Вы уже всё поняли.

- Это надо переварить.
- Вы снова проявили самостоятельность мышления.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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