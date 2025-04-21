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Миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ САХАРА

Источник: Econet 21 апреля 2025 6202
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Знаете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара. Такие сладости подойдут для людей, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ САХАРА

Знаете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара.

Такие сладости подойдут для людей, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Давайте готовить!

Как сделать миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ сахара

Ингредиенты: 

  • миндаль (очищенный) - 90 гр
  • мёд или агава или кленовый сироп - 2 ст.л.
  • кокосовое масло (растопленное) - 2 ст.л.
  • сок и цедра апельсин - с 1 шт.
  • кокосовая стружка - 50 гр (для обсыпки)

Миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ САХАРА

Как приготовить:

Предварительно необходимо замочить миндаль в воде на 2 часа, а потом хорошо промыть и просушить, а уж затем очистить.

Потом смешиваем все ингредиенты рецепта (кроме кокосовой стружки) в блендере. Это займет пару минут. Должна получиться пастообразная масса.

Перекладываем в емкость.

Если это необходимо, можно убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы масса стала тверже.

Далее скатываем небольшие конфетки-шарики и обсыпать кокосовой стружкой.

Конфеты нужно хранить в холодильнике.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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