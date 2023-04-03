Дело не в тебе! Тонкости семейной жизни

Долгие годы жизни в разводе научили меня видеть тонкости, которые семейные люди не замечают, находясь в эпицентре разыгрывающихся семейных драм.

Долгие годы жизни в разводе научили меня видеть тонкости, которые семейные люди не замечают, находясь в эпицентре разыгрывающихся семейных драм.

Например, я вижу женатых мужчин, которые гуляют от своих жен. Их можно узнать сразу, с первых аккордов общения. В них нет сексуального голода, они не будут раздевать тебя глазами и стараться затащить в ближайшую подворотню. Секс у них есть в семье.

Их отличает от верных мужей сильный эмоциональный голод, выраженный не только во взгляде, но и в движениях, театральных паузах, красивых словах, который они не в силах реализовать. Нет, не потому что жена не может дать ему эмоционального контакта, а просто они сами не способны на длительную близость.

Тонкости семейной жизни: ищите женщину

Им необходима роль жертвы с поиском спасателя в лице "той, кто его поймет" и действующим агрессором в доме в виде уставшей и недовольной положением дел жены. Они ищут женщину-мечту, которая и должна остаться далекой и недоступной и провоцируют свою земную жену на агрессию создавая дистанцию и не давая ей опору, чтобы оправдано дальше искать свою "ту которая его поймет".

Я так же хорошо вижу женщин, от которых гуляют мужья. Их отличает обостренное чувство собственной несостоятельности и фанатичный поиск "что я делаю не так" и "что надо сделать, чтобы все вернуть" на фоне постоянного, ядовитого чувства вины. Нет, они конечно никогда не допускают мысль, что в паре их теперь трое.

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Они будут оправдывать потерю эмоционального контакта и скучный секс (а иногда и его отсутствие): "он много работает", "на работе проблемы", "у него экзистенциальный кризис", "он старается для нас" и прочее. Да и муж будет отрицать до последнего, называя ее параноиком и истеричкой. Мужчины, почему-то, думают что его вторая жизнь жену не касается.

Но чаще всего жены не оправдывают мужей, а обвиняют себя: "Я стала много внимания уделять детям и муж чувствует себя ненужным, надо собраться и сделать так, чтобы мужу хватало внимания", "Я слишком несдержанна, усталая, некрасивая, не улыбаюсь когда он приходит, выношу ему мозг, вот он замыкается и бежит из дома", "Я на него слишком давлю, я веду себя как мужчина, мне не хватает женской мудрости", "Я располнела и жру тортики, он меня больше не хочет".

Это все еще ей любезно транслирует и муж, возвращаясь в семью из чужой постели. Чувство вины, которое он вытесняет в себе, тратя свой временной, денежный и эмоциональный ресурс на стороне, переносится в семью.

Я люблю повторять - в паре чувства общие. Побеждает тот, у кого чувств больше. Поэтому, с порога ему надо отдать свою вину другим, чтобы не было так тяжко ее нести одному. Разделить, так сказать, эту ношу с верной и преданной женой, тем более, что она чаще всего не против.

А как это сделать? Правильно, обесценить ее в своих глазах, рассказать ей о ее несостоятельности, чтобы иметь перед собой обоснованное оправдание - почему он гулял в чужих простынях и цветы стоят в вазе у чужой женщины. А потом, рассказать жене, что она сама виновата в его холодности и бегстве из дома.

И муж начинает цепляться к мелочам, раздражаться на разбросанные игрушки и поставленные не туда чашки, придираться к словам, устраивать скандал на ровном месте, отказываться от разговоров, иногда напрямую оскорблять и (я видела и такое) поднимать руку.

Если положение запущено, начнет нападать напрямую: "Ты посмотри на себя, ты перестала быть женщиной, ты растолстела, ты давишь как мужик и выносишь мне мозг, я не хочу идти домой, потому что ты вечно несчастна, ты в постели как бревно, иди поучись...."

И многое в этом роде. А на самом деле, все очень просто - у него уже другая женщина в мыслях и, скорее всего (если и секс окончательно пропал и он избегает близости), в постели. И уже давно. И она, скорее всего уже требует свое. Поэтому, его чувство вины перед ней тоже перекладывается на жену (она выдержит, она сильная).

Ну, не все так просто, скажете вы, бывает и такое, что нет там никакой женщины и многие пары живут в такой дистанции всю жизнь. Да, бывает. Но это не происходит "вдруг". Обычно с такого эмоционального (а иногда и физического) насилия отношения начинаются. В парах, где жена мазохист и ей нужен садист, это является их основной игрой для разделения и последующего воссоединения контакта и близости. Хотя, в таких парах мужчина гуляет с самого начала отношений и это является частью их семейного сценария. А вот когда вначале все было хорошо, была любовь, понимание и уважение и вдруг мужа как подменили и он стал холоден и жесток - сherchez la femme.

Ребенок, работа, отсутствие денег, изменения в теле, здоровье и неприготовленный вовремя ужин не являются разрушительными для семьи, если для двоих (повторюсь - для двоих) отношения являются ценностью, а партнеры готовы уважать друг друга и поддерживать в любых ситуациях. И если что-то у них разлаживается, они вдвоем начинают искать выход. Рушится семейное здание, когда один уже вышел, но забыл об этом сказать, а первый все еще по привычке опирается на него и падает, не понимая что происходит.

Я еще, к сожалению ни разу не ошибалась. И хотелось бы, вот честно, но каждый раз в таких историях всплывает женщина. Когда я вижу эту тревогу с поиском выхода - как вернуть расположение мужа, что я делаю не так, почему он раздражен, замкнут, обвиняет и предъявляет, меня так и подмывает сказать - Беги, Форест, беги!

Дело не в тебе. Каким бы ты боком сейчас не повернулась, какое бы нижнее белье не купила, какое бы глубокое горло ты не делала и какой бы ужин не приготовила - будет только хуже. Тебя уже обесценивают и ты, неосознанно несешь на себе его чувство вины, утопая в нем как липкой грязной слизи. И ты сама это знаешь, но боишься себе в этом признаться, потому что привыкла с детства брать все на себя и чувствовать свою несостоятельность. Он лишь возбуждает в тебе твою травму.

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Но, я молчу, так как у нас как - не пойман, не вор. Да и не мое это дело лезть в чужую семью. Но проходит какое-то время и я узнаю - да, там любовница. Не интрижка, не по пьяни, а именно постоянная, долгосрочная любовница. И я с грустью думаю, что если бы женщины жили из своего достоинства, из позиции "я выбираю", выбираю отношение к себе, чувства, самоощущения, они бы не теряли время на деструктивные отношения, вовремя отказавшись от роли девочки для битья. Было бы больно, но хотя бы они сохранили уважение к себе.

Но, есть в этом и ресурс. Мужчина, который транслирует женщине "ты несостоятельна", толкает женщину, которая это берет на себя в изменения, рост, поиск нового. В таком состоянии они чаще всего и доходят до терапии. Да, узнавая потом о любовнице, она ужасается обману и тщетности своих попыток "сохранить семью", но все что она узнала, как изменилась, что прошла - остается с ней. И это хороший фундамент, чтобы встать на свою ось, начать создавать свой мир и не брать на себя, что ей не является.опубликовано econet

Автор Елизавета Колобова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet