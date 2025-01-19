Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Как приготовить восхитительный густой йогурт

Как приготовить восхитительный густой йогурт

Источник: Econet 19 января 2025 6654
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Кальций, калий, белок, витамин В - все это содержится в таком привычном для нас продукте, как йогурт. Благодаря живым био-бактериям йогурт укрепляет иммунную систему, обладает противораковым действием (особенно рак груди и толстой кишки), предотвращает запоры, диарею, метеоризм, воспалительные заболевания кишечника, остеопороз, улучшает состояние кожи, волос и ногтей

Как приготовить восхитительный густой йогурт

Кальций, калий, белок, витамин В - все это содержится в таком привычном для нас продукте, как йогурт. Благодаря живым био-бактериям йогурт укрепляет иммунную систему, обладает противораковым действием (особенно рак груди и толстой кишки), предотвращает запоры, диарею, метеоризм, воспалительные заболевания кишечника, остеопороз, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также создаёт неблагоприятную среду для развития вагинальных инфекций, таких как кандида (молочница). 

Густой йогурт с клубникой

Ингредиенты: 

  • 1 кг йогурта 
  • 2 столовые ложки меда 
  • 2 столовые ложки розовой воды 
  • щепотка соли (больше или меньше по вкусу) 

Для начинки 

клубника, нарезанная 
¼ стакана фисташек 
розмарин и сушеная роза 
несколько веточек мяты
2 столовые ложки меда 

Как приготовить восхитительный густой йогурт

Приготовление: 

Положите марлю (сложённую в несколько раз) в миску. Поместите ткань так, чтоб ее края свисали с миски. Смешайте йогурт, мёд, розовую воду и соль. Выложите эту смесь в марлю, подвесьте на кухне и дайте лишней жидкости стечь в течение 8-10 часов. Лучше всего сделать это с вечера, так как на утро йогурт будет уже готов. Перед подачей, выложите йогурт в сервировочную миску, разровняйте ложкой. Затем добавьте клубнику, украсьте мятой, розмарином и сушёной розой. Полейте мёдом. Наслаждайтесь!

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

йогурт завтраки клубника raw мед

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.