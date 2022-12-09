Пережившим расставание

Мы стоим на разных берегах реки. Смотрим то вдаль, то друг на друга. Я вижу тебя иногда до рези в глазах очень ярко и ясно - как в те времена, когда ты был близко. Может просто дорисовываю по памяти то, что расстояние размывает, чтобы не сталкиваться с твоей реальной и переживаемой мной отстранённостью.

Мы стоим на разных берегах реки. Смотрим то вдаль, то друг на друга. Я вижу тебя иногда до рези в глазах очень ярко и ясно - как в те времена, когда ты был близко. Может просто дорисовываю по памяти то, что расстояние размывает, чтобы не сталкиваться с твоей реальной и переживаемой мной отстранённостью.

А иногда силой пытаюсь всмотреться, чтобы увидеть твой образ, а он плывёт, убегает от меня, словно дразниться, словно насмехается над моими желаниями, над моими возможностями. И я злюсь, раздражаюсь, чувствую, как сжимаются от гнева мои челюсти. Отвожу глаза и от напряжения плачу...

Интересно, что ты там думаешь? Думаешь ли ты обо мне? Видишь ли ты эту реку между нами? Как мы оказались по разные стороны?

Разливатели рек

Кажется кто-то пошутил над нами, какой-то старый злобный горбатый великан взял нас, маленьких, за плечи и бросил на разные берега этой речки. Не помню, чтобы я сама этого хотела. Не хочу верить, что ты хотел.

Не хочу думать, что мы сами, нашими же руками её разливали между нами - больше и больше, глубже и глубже, холоднее и ещё холоднее, так чтобы если даже возник импульс навстречу, то от одной мысли всё внутри переворачивалось от ужаса - под силу ли это мне? Даже, если я переплыву к тебе, останутся ли силы на нас, на важные вопросы, на желания, на радость?

Но может и разливали... Я не всегда понимала, что ты мне важен. Ты не всегда верил мне. Я часто задевалась и обижалась на твои желания меня переделать, хотя и сама помногу раз пыталась тебя исправить, удивляясь, что тебе теперь обидно и больно.

А наши аффекты, затопляющие нас переживания? Сколько раз эти с виду безобидные дети души разрывали в клочья такими усилиями только что построенный нами маленький общий тёплый домик? В хлам, беспощадно, до края.

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Мы были и остаёмся полны пугающих и разрушающих демонов внутри, и иногда до отвращения беспомощны перед их властью. А приручать их не можем, не знаем как, не всегда готовы...

А они до сих пор живут внутри каждого из нас, продолжая править нашими жизнями, ломая, выворачивая на изнанку наши судьбы. Что мы за люди такие с тобой, в тысячи раз меньше этой реки, а узнать, понять себя не можем?

Что я и ты знаем про наши страхи, мой и твой стыд, что ты знаешь про мои, а я про твои тревоги? Я про твою беспомощность? А ты про мою боль и отчаяние? До этой реки была другая река, но мы тоже часто не знали как её переплывать...

Мы столько раз попадали в одни и те же ловушки в основном этих чувств, которые словно спящие вулканы каждый раз оживали, когда мы сталкивались с чем-то оголяющим нас, снимающим с нас кожу, делающих нас беззащитными перед миром, перед жизнью, перед самими собой, перед друг другом...

Как часто мы пугались их, того, что мы чувствуем, при этом понятия не имели, что эти чувства нам говорят и делают с нами, кроме сильных неудобств - словно со стороны мы смотрели как они то останавливали нас, то замораживали, то омертвляли, то заставляли очень быстро двигаться, суетиться, искать способы и решения выбраться из них, не иметь с ними дела, очиститься от них, избавиться. Попутно разрушая наши отношения, убивая друг друга как свидетелей наших слабостей...

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Помнишь, как часто они просыпались в том месте, где мы сталкивались с тем, какими мы должны быть и какими были в реальности, какими мы себя видели или хотели видеть, когда сталкивались с какими-то собственными ограничениями или ограничениями людей вокруг нас, там, где мы были не в силах что-то сделать или на что-то повлиять, когда мы запутывались в собственных и чужих идеях, что правильно и неправильно, когда нам очень хотелось что-то получить, быть принятыми, признанными, любимыми и мы пытались встроиться в систему представлений какого-то человека, от которого мы хотим этой любви или принятия, или признания, а за неудачные попытки срывались друг на друге, требовали любви и понимания. И потихоньку разливали эту реку.....

Горько так.... Найти друг друга среди миллионов, миллиардов других людей, чтобы потом неустанно разливать эти пропасти и реки... Больно.

Ещё больнее от того, что ты уже очень далеко. Я - очень далеко. Река все шире. То ли мне кажется, то ли правда - ты всё меньше на меня смотришь. И я уже не такая голодная, уже больше не выжидаю твоего взгляда, как коршун. Мне не так остро хочется об него греться и в нём растворяться. Мне больше не хочется хвататься за него и держать цепко, больше не хочется- когда очень плохо - рвать его на части.

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Я уже не так долго могу стоять, я всё больше теряю силы и остатки желания смотреть, вглядываться в даль в поисках знакомой точки.

Собираю свои пожитки, остатки печали и сожаления, и обломки надежд и.... пойду.

Очень хочется верить, что я иду этой дорогой вперёд не для того, чтобы снова разливать речку. Что там, куда и зачем я иду, мне удастся что-то тёплое построить и таки сберечь. Отогреться, отойти и выдохнуть, выключить старый, привычный режим выживания ради важного - ради любви, ради жизни. опубликовано econet

Автор Алёна Швец

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