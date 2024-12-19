Как НЕ заглушить творческое мышление у детей

Абсолютно все дети от природы обладают творческими способностями. Можно их или развивать, или заглушать. В этой статье я напишу, как их можно заглушить.И, конечно, посоветую этого не делать.

Абсолютно все дети от природы обладают творческими способностями. Можно их или развивать, или заглушать. В этой статье я напишу, как их можно заглушить. И, конечно, посоветую этого не делать.

Творческие способности детей

1. Первое самое простое - пример родителей.



Если родители считают, что их жизнь кончена и они ничего больше не могут делать и осваивать, это подсознательно впитывает ребенок. Чтобы "развивать", родители вовсе не должны музицировать, рисовать, петь, плясать и стоять на голове "для ребенка" - достаточно, чтобы у них были свои взрослые осмысленные дела, без клоунады "ради развития".

Но если у них у самих полная апатия и бесцельное существование, то это будет проецироваться на ребенка, как бы его ни "развивали".

2. Жизнь "вместо ребенка".



Мне иногда не по себе от вопросов "как играть с ребенком". Как устроить ребенку домик, как научить его играть, как организовать игру, как развивать сюжетную игру, как научить ребенка...

Для начала нужно усвоить, что игра это ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭТАП развития ребенка. Его можно этому не учить, как вы не учили его дышать. Более того, если родители играют вместо ребенка и постоянно "организовывают", это отнимает у ребенка его ведущую роль в игре и мешает развитию образного мышления. Потому, что игра - это генерирование образов. И если у вас проблема "как играть с ребенком", на детском языке это звучит "как думать вместо ребенка".

Оставьте его в покое, вспомните свое детство - вы как-то справлялись с игрой? Вот и он справится! Не нужно меняться местами с детьми. Взрослые не должны играть в качестве основного занятия (если вы не профессиональный аниматор). У них должна быть взрослая деятельность, ведение хозяйства, свои дела, а не сюжетная игра в магазин.

Конечно, если дети играют и пригласили маму "попить чай с куклами", можно придти. Но это разовое приглашение сильно отличается от постоянной "организации игры". Можно вместе построить домик, но давая ребенку ведущую роль в игре, а не пассивного наблюдателя.

Можно подать идею, но не развивать ее от и до вместо ребенка. Замечательно поиграть с детьми в настольные игры - ребенок должен пройти через чувство проигрыша и подчинение правилам. Командные спортивные игры вместе - прекрасно, сплочение семьи. Но "помогать" ребенку вести сюжетные игры - отнимать его право играть. Взрослые играют в свободное время и по желанию, а не потому, что "ребенка необходимо развивать!".

Когда ребенок говорит "мне скучно!" - это самый лучший повод ему подумать и придумать САМОМУ себе новую идею.

3. Избыток игрушек.



Тоже касается игры. Это даже дело не в количестве, а в продуманности каждого действия и каждой детали. Например, для кукольного чаепития есть готовая посудка, готовые игрушечные пирожные, которые даже порезаны на кусочки, скрепленные липучкой! Кроме самой машинки, есть готовая парковка, гараж, и еще десять комплектов для нее в наборе. есть все готовое - а что делать ребенку?

Передвигать эти готовые предметы туда-сюда? Нет, я не призываю посадить ребенка в голые стены и дать палочки. Но можно дать ему свободу творчества в игре - придумать эти самые пирожные для кукол, придумать как сделать парковку из старой коробки. Если ребенок не умеет видеть образ в предмете-заместителе в игре - это ограничивает его мышление. Предложите самому ребенку сделать что-то из подручных средств для новой куклы или новой машинки? Сюда же относятся слишком продуманные игрушки - что можно вообразить за куклу, которая плачет, ходит, зовет маму и даже писает? что с ней делать? ждать, когда батарейка сядет?





4. Избыток "дидактических" игр.



Игры, которые задают одно действие и имеют одно решение - собери пирамидку, сложи узор, сделай только так, а не иначе.И чем больше у ребенка таких "развивающих" игр, тем меньше он думает.

Наоборот, чем больше у него "сырья", из которого можно что-то приспособить - тем больше он мыслит. Строить из кубиков, из конструктора, делать дом из одеял, сделать "телефон" из сломанной погремушки, привязать коробку к игрушечной собачке - это "пони с тележкой в зоопарке", и так далее.

Делать все из всего, в разных вариантах! Если игрушка позволяет что-то сделать с собой и из себя - она развивающая. Если это "сложи по образцу" - это шаблон. пирамидку, конечно, можно собирать Смайлик «smile» просто если у ребенка только игрушки с заданным действием - ему не нужно учиться вариативности мышления. А это основное свойство хорошего интеллекта.

5. Шаблонное творчество.



Это когда "мама должна обязательно рисовать вместе с ребенком", когда есть раскраски, когда творчество по часам и заданному количеству (обязательно нужно сделать две поделки сегодня), когда оно только "спускается сверху", и ребенок делает лишь то, что сказала мама, учительница и воспитательница. Когда ребенок не ищет свой образ, не пробует, не меняет разные материалы, не экспериментирует. Красивое срисовывание с образца - это не творчество. Раскраски - это не творчество. Мамины обязательные шаблоны "как рисовать собачку" - это не творчество. Елочки по трафарету на новый год - это не творчество.

Творчество - это поиск собственной идеи, это выражение СВОЕЙ мысли. Дайте ребенку "мыслить руками", не надо ломать его образы своими шаблонами!

6. Отсутствие инициативы.



Это связано с "жизнью вместо ребенка". Ребенку не нужно придумывать - он получает готовое расписание "развивающих занятий". Ему некогда организовать свою игру - мама уже сказала, во что играем сегодня.

Только если у ребенка есть свободное время для "своих" дел и собственные решения, чем и как заняться - возможно развитие инициативности. Если он идет по четкому расписанию без "права на побег" - когда ему думать-то?

Я думаю, верно такое правило - чем младше ребенок, тем больше у него должно быть свободного времени на выбор деятельности, игру. Получается наоборот - в три года ребенок ходит на все возможные "развивалки", чтобы у него не было никакого времени поиграть и подумать самому. А к подростковому возрасту (когда он как раз должен быть плотненько занят), ему уже вся учеба окончательно надоела и неинтересно что-либо делать.

7. Масс-медиа в раннем возрасте.



Родители очень волнуются, что дети будут "несовременными", если их в год не посадить перед экраном. А еще лучше - с рождения положить. Но чем позже ребенок познакомится с техническими достижениями, тем лучше для его интеллекта.

В дошкольном возрасте, в период активного познания мира, ребенок должен познавать именно МИР, а не технические новинки. Он должен познавать окружающее всеми органами чувств, а не видеть с экрана.

Мультфильмы забивают мозг готовыми образами - когда же ребенок будет их придумывать? Что он будет рисовать сам, кроме мультяшных персонажей? Компьютерные игры предлагают готовую "виртуальную реальность" - как же ребенок будет разрабатывать свои "миры" в игре? Все уже придумано за него и для него, а он - просто "винтик" в этой индустрии. Чем больше маленький ребенок "общается" с экранами разных форматов, тем меньше работает его мозг.

8. Отсутствие общения с природой.



Некоторые подразумевают "общение с природой" жизнь среди джунглей. Но для наблюдения за природой вполне сгодятся одуванчики во дворе и жучок на ветке. Ребенку не нужно "очень много" объектов, ему нужно глубокое осмысление имеющихся.

Чем больше ребенку сообщается готовых сведений и чем меньше у него самого эмпирического опыта, свободного наблюдения - тем хуже развивается интеллект. Потому что основа размышлений - переработка полученного опыта от всех органов чувств.

Ребенок должен сам наблюдать и задаваться вопросами - как ползут муравьи? как воробей клюет зерно? как взлетают голуби? как бегут облака от сильного ветра? - а не получать сухие факты и научные данные. Природа много веков вдохновляла великих ученых и давала идеи великим изобретателям. Может, и для нас она еще пригодится?

9. Отсутствие наблюдения как такового.



Кто позволит ребенку смотреть в окно? Нет, пусть сидит, пишет в тетрадке буквы, играет в развивающие игры, изучает карточки! На прогулке тоже нельзя в сторонке постоять и понаблюдать - нужно быть активным, давай играть, давай то и это!

Хотя наблюдение - первый этап в работе мозга, это накопление информации. Ребенок не может наблюдать за объектом, ему не позволяют просто смотреть и анализировать информацию. Тут же надо сказать заранее все сведения. Получается, что ребенок не успевает сделать свои выводы и задаться вопросом.опубликовано econet

Автор: Марина Озерова

фото: Kristina Varaksina

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