Удивительно вкусный напиток для очищения крови

Свекла является одним из лучших источников антиоксидантов. Свежая свёкла идеально подходит для приготовления детокс-напитков, она очищает и поддерживает функции печени. Зеленая, листовая часть свеклы также съедобна. Молодые листья можно добавлять в смузи и салаты. Помимо многих других преимуществ для здоровья, свекла также добавляет яркие цвета в пищу.

Свекла является одним из лучших источников антиоксидантов. Свежая свёкла идеально подходит для приготовления детокс-напитков, она очищает и поддерживает функции печени. Зеленая, листовая часть свеклы также съедобна. Молодые листья можно добавлять в смузи и салаты. Помимо многих других преимуществ для здоровья, свекла также добавляет яркие цвета в пищу. Гранатовый сок просто необходим при малокровии, повышает гемоглобин, благодаря высокому содержанию железа. К тому же, гранат очищает кровь! Сок граната — эффективный онкопротектор.

Свекольно-гранатовый супер лимонад

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Ингредиенты:

2 свеклы

1/4 стакана гранатовых зёрен

1 лимон, средний

мед по вкусу

Приготовление:

Очистите свёклу, нарежьте кубиками и положите в блендер.

Добавьте зерна граната, сахар по вкусу и выдавите лимонный сок. Взбейте его до однородной массы. Затем добавьте 2 стакана воды и снова взбейте. Процедите и подавайте напиток охлажденным. Наслаждайтесь!

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