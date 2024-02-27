БЕЗответственность к самому себе

Созависимому человеку кажется, что он делает добро и заботится о ближнем. Для него это нормально, он чувствует удовлетворение от своей помощи. Несогласных считает либо "обычными людьми", на фоне которых он особенный, либо эгоистами.

Созависимому человеку кажется, что он делает добро и заботится о ближнем. Для него это нормально, он чувствует удовлетворение от своей помощи. Несогласных считает либо "обычными людьми", на фоне которых он особенный, либо эгоистами.

Как созависимый человек может осознать, что он созависимый?

Самостоятельно никак! Созависимость - один из симптомов невротического расстройства личности. И для того чтобы лучше понять структуру созависимости, обратите внимание на этиологию невротического расстройства!

Невротическое расстройство поражает такую часть психики как осознанность. Осознанность - способность принимать выгодные автономные решения, основанные в первую очередь на базовых потребностях своего организма.

Таких как:

1. самосохранение

2. удовольствие

3. развитие

Как раковая опухоль метастазирует в различные органы разрушая их, так невротическое расстройство поражает человека безответственностью к самому себе.

Человеку становиться плевать на свое здоровье, развитие, рост, интеллект, чувства. В конечном итоге человек настолько себя теряет и не осознает, что ориентироваться на себя ему невозможно. Наедине с самим собой такому человеку становиться крайне невыносимо, скучно и бессмысленно, болезненно-одиноко.

Болезненное одиночество влечет человека в обезболивание от самого себя. Обезболивание становиться смыслом жизни.

Острая потребность в обезболивании приводит человека к зависимому поведению:

Социально- порицаемому (алкоголь, наркотики, табако-курение и т.д.);

Социально- поощряемому (трудоголизм, переедание, религиозность, созависимость).

Фокусируя свое внимание на другом человеке - созависимый невротик избегает болезненной встречи с самим собой, со своим внутренним хаосом и неразберихой. Для обезболивания путем созависимости абсолютно не важно поведение объекта внимания.

Например:

Созависимый невротик может 24 часа в сутки восхищаться объектом своей созависимости.

Созависимая мать постоянно восхищается своим сыном, рассказывая всем и вся как она им гордиться и пол города знают, какой Вася молодец, сколько он зарабатывает и какие у него устремления. И конечно Васеньке постоянно внушается, что ничего бы у него не было без такой замечательной мамочки.

Или Созависимый невротичный муж постоянно пилит жену, что она не благодарна эгоистка, занимается только собой, не обращает на него внимание, не посвящает ему несчастному свою жизнь. А он герой столько для нее сделал!

Вывод такой: созависимому абсолютно без разницы как сфокусироваться на объекте своего внимания, можно демонстративно страдать или восхищаться. И то и то состояние помогает обезболить истинную причину душевного расстройства психики.

И здесь возникают вопросы: если внутри происходит воспалительный процесс психики, причиняющий острую боль, захочу ли я отказаться от обезболивания?

Что приятнее: Быть Матерью посвятившей всю себя неблагодарным детям, Мужем Героем-страдальцем, Гиперзаботливой подругой или Признать Невротическое расстройство поразившее психику и ставшее причиной безответственного отношения к себе и своим истинным потребностям?

И как пьяный алкоголик наотрез отказывается признавать свой алкоголизм, так и созависимый постоянно находиться в отрицании своей болезни, ища виноватых в несостоятельности собственной жизни.

На своей практике я вижу что в аналитический процесс за помощью обращаются только созависимые невротики, потерявшие контакт с объектом своей созависимости, например: созависимого мужа бросила жена, сын перестал общаться с созависимой матерью.

И только оставшись наедине с собой и невыносимой болью есть небольшая вероятность, что созависимый невротик обратиться за помощью к специалисту.

Только острая боль может положить начало аналитическому процессу.

Но, как правило, созависимый невротик находит себе новый объект болезненной привязанности и переключает фокус своего внимания на него, что приводит к хроническому течению невротического расстройства личности. опубликовано econet

Автор: Виталий Данилов

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