О чем необходимо помнить, если вам плохо

Выработайте у себя ежедневную привычку предопределять каждое событие будущей жизни с помощью ваших мыслей. Посылайте впереди себя силы Вселенной, что бы вы ни делали и куда бы ни шли.

Если вам плохо, знайте: вы можете изменить это в мгновение ока! Поставьте хорошую музыку или начните напевать – это изменит ваши эмоции и ощущения. Или вспомните о чём-нибудь прекрасном.

Когда вы начинаете понимать свои мысли и чувства, по-настоящему управлять ими, тогда вы видите, как

Сами творите собственную реальность

В этом ваша свобода и ваша сила.

«Когда вы говорите себе: «Я собираюсь совершить приятный визит или приятную прогулку»,– вы буквально посылаете впереди вашего тела стихии и силы, способные устроить так, чтобы ваш визит или прогулка действительно оказались приятными. Когда перед визитом, прогулкой или походом по магазинам вы находитесь в дурном настроении или опасаетесь каких-либо неприятностей, вы посылаете перед собой агентов, которые устроят вам какую-нибудь пакость. Наша мысль или, иными словами, наше состояние ума всегда работает, заблаговременно «планируя» плохое или хорошее».

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Выработайте у себя ежедневную привычку предопределять каждое событие будущей жизни с помощью ваших мыслей. Посылайте впереди себя силы Вселенной, что бы вы ни делали и куда бы ни шли. Продумывайте заранее, каким бы вы хотели видеть то или иное событие. Тогда вы будете сознательно творить свою жизнь.

Ожидание – мощная притягательная сила… Ожидайте того, чего вы хотите, и не ждите того, чего не хотите.

Если вы сосредотачиваетесь на нехватке или нужде, на том, что вы чего-то не имеете, если вы обсуждаете это с домашними или друзьями, если говорите детям, что у вас не хватает денег: «У нас нет денег на это, мы не можем позволить себе то»,– вы никогда не сможете себе это позволить, потому что так вы притягиваете отсутствие желанных вещей. Если вы хотите жить в достатке, если вы желаете процветания, сосредоточьтесь на достатке. Сосредоточьтесь на процветании.

Многие люди в западной культуре стремятся к успеху. Они хотят иметь большой дом, процветающий бизнес, множество внешних атрибутов. Но при внимательном рассмотрении мы обнаруживаем, что обладание такими вещами совершенно не гарантирует того, к чему мы стремимся- счастья.

Мы гонимся за внешними вещами, думая, что они принесут нам счастье, но это неверный путь.

Первым делом нужно найти внутреннюю радость, внутренний мир, внутреннее видение, а внешние вещи появятся сами.

Если ваше собственное отношение к себе не соответствует тому, какое вы хотели бы вызвать у других людей, вы никогда не сможете изменить порядок вещей. Ваши действия – это ваши мысли, облеченные силой, и если вы не относитесь к себе с любовью и уважением, вы посылаете сигнал, говорящий о том, что вы не важны, не достойны и не заслуживаете хорошего. Этот сигнал будет идти, и вы получите множество новых проявлений плохого отношения к вам. Люди – лишь результат.

Ваши мысли – вот причина.

Начните относиться к себе с любовью и уважением – пошлите такой сигнал, настройтесь на новую частоту.

Многие люди приносят себя в жертву другим, думая, что это делает их хорошими. Это ошибка! Принесение себя в жертву основано только на мыслях о недостатке жизненных благ. Вы словно говорите: «На всех хорошего не хватит, так что я обойдусь». Подобные чувства не являются позитивными и в конечном итоге ведут к расстройствам и обидам. Изобилие существует для каждого, и каждый сам отвечает за материализацию своих желаний. Вы не можете реализовать желание за другого человека, потому что не можете за него думать и чувствовать. Ваша работа – это Вы. Если вы сделаете приоритетом собственное счастье и хорошее настроение, то прекрасная волна, излучаемая вами, коснется каждого близкого вам человека.

Пока вы не наполнили себя доверху, вам нечего отдать другим.

Поэтому необходимо первым делом заботиться о себе, о собственной радости – а другие люди пусть заботятся о своей.

Когда вы стремитесь доставить себе удовольствие и сделать то, что поднимет ваше настроение, вы распространяете радость вокруг себя. Своим сиянием вы подаете пример каждому ребёнку и взрослому в вашей жизни. Когда вы переполнены радостью, вам даже не нужно специально думать о даянии – оно становится естественным, как дыхание.

Нужно любить себя, потому что невозможно чувствовать себя хорошо и быть счастливым, если Вы сами себя не любите. Когда вы плохо к себе относитесь, вы блокируете любовь и добро, которые предназначены вам самой Вселенной.

Вам нужно научиться любить себя. Я говорю не о тщеславии или самообмане – я говорю о здоровом уважении к себе. А когда вы полюбите себя, вы полюбите и других людей. опубликовано econet

©Ронда Берн "Тайна"

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