НЕнадежные женщины

Недавно один мужчина мне признался, что хочет видеть рядом с собой мудрую и надежную женщину. Я у него закономерно спросила: "А что такой женщине можешь дать ты?" Он почему-то обиделся…

Про немудрых и ненадежных женщин

Через некоторое время мы вернулись к этому вопросу и я попросила его расшифровать, что он понимает под «женской мудростью», надежностью. На это он мне ответил, что мудрая женщина – это та женщина, которая умеет создать в паре такую атмосферу, чтобы обоим было хорошо, чтобы она могла направлять мужскую энергию в правильное русло, дескать, муж – голова, жена – шея. А надежная – это та, которая в трудные для мужчины времена будет оставаться рядом и верить в него, помогать, поддерживать.

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Я поинтересовалась: а взрослый мужчина сам может определить для себя это правильное русло, в которое он будет энергию свою направлять? Или распоряжаться его энергией должна женщина? И желательно это делать так, чтобы мужчина и не заметил, что супруга рулит процессом? То есть направлять эту энергию так хитро, чтобы у мужчины сохранялось ощущение власти и лидерства в паре.

И про надежность мне было не понятно. Мой собеседник 5 лет жил в гражданском браке с женщиной, которая очень хотела за него замуж и детей, прошла с ним огонь, воды и медные трубы, оставаясь верной, поддерживая его и словом и делом в его непростые финансовые времена.

Тем не менее, этот мужчина к ней быстро остыл и находился в данном союзе из чувства вины, долга и в силу привычки. Но, когда встретил немудрую помоложе и посексуальнее – ушел, оставив надежную в прошлом. Вообщем, в этом диалоге мы не пришли к единому мнению.

Через некоторое время после этого разговора у меня в терапии появился один клиент из Европы. Мы работали по скайпу. Мужчина рассказывал, что после развода со взбалмошной женой, чувствовал себя истощенным.

Через некоторое время он встретил женщину на пару лет старше его. Красивую, зрелую, состоявшуюся, мудрую. Это так он ее описывал. По его словам, рядом с такой женщиной он чувствовал себя наполненным, гармоничным, счастливым. Она, как бездонный колодец, из которого он черпал свои силы. Прекрасная, понимающая, дарующая любовь и тепло.

Я слушала и любовалась его рассказом. Вспоминала фейсбучные статьи про наполненных и дающих женщин. Но потом картинка рухнула – клиент сказал, что не очень хочет эту женщину. Ему с ней тепло, уютно, надежно, но влечения сильного нет. И он переживает, что через пару лет это влечение совсем исчезнет. И что бросить такую стыдно – она такая хорошая, столько для него сделала. Любит его - а он будет выглядеть подонком, если оставит такую. Да и забота ее искренняя ценится им высоко.

Этот мужчина периодически заглядывается на молодых девушек, вспоминает свою выносящую мозг жену, и винит себя за это, а также переживает, что не может заставить свое либидо хотеть мудрую.

Вот так дилемма – подумала я. Похоже, некоторые мужчины под понятием мудрости видят что-то другое, свое, не то, что женщины. Хотя я не буду за всех женщин говорить – только за себя.

Мне кажется, женская мудрость – это не синоним всепрощению и безусловному принятию. Мудрая – это не та, которая из страха потерять мужчину будет оставаться рядом, даже если видит, что как женщина она его уже не привлекает.

Я почему-то уверена, что у мудрой женщины должно быть самоуважение, ценность себя, и, в том числе, своей сексуальности. Неужели мудрая женщина будет оставаться в отношениях, где ее явно не хотят и заглядываются на молоденьких?

Мудрая – не значит мамка. Мудрая – не значит манипулирующая. По мне, мудрая – это та, которая видит вещи такими, какие они есть, без иллюзий относительно себя, других людей, ситуаций.

Мудрая – это та, которая признает за другим право быть собой, неидеальным, делающим ошибки. Но при этом она сохраняет ценность себя, и, если действия мужчины либо его бездействие, серьезно задевают ее самооценку, она не будет во что бы то ни стало держаться за этого мужчину.

Мудрая – это адекватная, без иллюзий, с хорошими границами, понимающая чего она хочет, и что она может дать взамен. И я уверена, что рядом с мудрой женщиной может быть только мудрый мужчина. И наоборот. Иначе зрелому партнёру будет скучно с незрелым.

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С надежностью – похожая история. На мой взгляд, острая потребность в надежности партнёра возникает тогда, когда нет надёжности, устойчивости в себе, в своей жизни. Если ты спокоен и уверен в себе, то ненадежный партнер надолго не задержится рядом с тобой. Он тебе просто будет не нужен. А так, выражение «надежная женщина» лично у меня ассоциируется с мамой, которая обогреет, в случае чего, пожурит, но не бросит дитятку.

Я уже давно подружилась с принципом, если что-то не устраивает в партнёре – посмотри в себя. Нуждаешься в сильном мужчине? А что тогда с твоей силой? Хочешь, чтобы партнёр был мудрее? А что с твоей личной взрослостью? Хочешь надежности? А что с твоей личной устойчивостью?

Мы имеем рядом с собой таких партнёров, которых заслуживаем. Не больше и не меньше. опубликовано econet.ru

Автор Алевтина Грицышина

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