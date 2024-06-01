Восхитительные вегетарианские котлеты из чечевицы

Вегетарианские котлеты из чечевицы обязательно придутся вам по вкусу. Они невероятно вкусные, питательные, полезные и готовятся быстро. Также котлеты можно запечь в духовке.
Вегетарианские котлеты из чечевицы обязательно придутся вам по вкусу. Они невероятно вкусные, питательные, полезные и готовятся быстро. Также котлеты можно запечь в духовке.
Такой вегетарианский рецепт будет полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, а также тем, кто постится, кто хочет похудеть. Давайте готовить!
Рецепт приготовления чечевичных котлет
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Сначала готовим чечевицу. Берем кастрюлю и высыпаем в нее чечевицу и заливаем водой. Затем ставим на плиту на сильный огонь. Доводим до кипения и еще варим на медленном огне 15-20 минут. Пускай разварится. За несколько минут до конца приготовления нужно посолить по вкусу.
2. Теперь приступим к другим ингредиентам. Трем на мелкую терку имбирь и морковь. Мелко-мелко режем зелень, лук и чеснок.
3. Далее разогреваем сковороду и кладем половину чайной ложки масла гхи или оливкового масла и обжариваем семена зиры, через 30 секунд добавляем имбирь и чеснок, еще через 15 секунд нужно добавить морковь и лук.
4. Все это обжариваем около 5 минут. Не забываем постоянно помешивать.
5. Теперь нужно перемешать чечевицу и овощи, соль и перец - по вкусу, добавляем мелконарезанную зелень. Хорошенько все перемешиваем и массу ставим в холодильник на 10-15 минут. Необходимо, чтобы фарш чечевичный остыл.
6. После остывания фарша начинаем лепить котлеты. Если фарш липнет - смочите руки. Толщина котлете приблизительно 1,5 см.
7. Хорошо подогреваем сковороду, кладем (по желанию) масло гхи или оливковое масло и обжариваем котлеты с обеих сторон каждую до появления румяной корочки. Занимает это около 2-х минут.
8. Такие чудные котлеты из чечевицы можно подавать с любым гарниром.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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