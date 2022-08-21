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Красота изнутри: Напиток-антиоксидант

Источник: Econet 21 августа 2022 5492
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Лучший рецепт для идеальной кожи! Все знают, что то, ЧТО мы едим, непосредственным образом сказывается на том, как мы выглядим. Правильное  пищеварение — это не только здоровье, но и внешяя красота. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы, диетологи настоятельно советуют включать в свой рацион ЖЫВЫЕ смузи. Напитки с высоким содержанием клетчатки и растительного белка станут вашими незаменимыми помощниками в вопросах красоты. 

Красота изнутри: Напиток-антиоксидант

Лучший рецепт для идеальной кожи! Все знают, что то, ЧТО мы едим, непосредственным образом сказывается на том, как мы выглядим. Правильное  пищеварение — это не только здоровье, но и внешяя красота. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы, диетологи настоятельно советуют включать в свой рацион ЖИВЫЕ смузи. Напитки с высоким содержанием клетчатки и растительного белка станут вашими незаменимыми помощниками в вопросах красоты. 

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Клетчатка — один из важнейших элементов питания, она нормализует работу кишечника и способствует очищению организма. Хорошее пищеварение — секрет здоровой и красивой кожи. Проблемы с пищеварением практически сразу отражаются на внешнем виде. Кожа становится тусклой, появляются высыпания. 

Напиток для красивой кожи

Сегодня мы расскажем как приготовить полезный овощной смузи. Вкус и аромат этого напитка очень насыщенный, поэтому вы можете убавить ингредиенты в половину и добавить стакан нарезанного ананаса, чтобы сделать напиток более лёгким. Начните свой день с антиоксидантного ягодно-овощного смузи, который наполнен всеми необходимыми микроэлементами!

Красота изнутри: Напиток-антиоксидант

Ингредиенты:

1/2 стакана ромена 
1 стакан кале
1/4 стакана черника 
1 груша, нарезанная 
1/4 стакана петрушки 
Сок 1 лимона 
1-сантиметровый кусочек свежего имбиря 
1/2 столовой ложки семян конопли
1/2 столовой ложки семян льна 
1 стакан миндального молока 
щепотка корицы 
3-4 листика мяты 

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. При необходимости добавьте немного воды, чтобы сделать консистенцию более жидкой. Наслаждайтесь! По желанию можете добавить несколько кубиков льда. 

Готовьте с любовью! econet.ru    

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Зорька

      Старение это не только морщины на коже. Нужно обязательно заниматься спортом, чтобы сердце поддерживать. Я пью эваларовский коэнзим Q10, укрепляет сердечную мышцу, замедляет процессы старения в организме. Он является отличным антиоксидантом, и принимать его намного удобней, в течении месяца по капсуле один раз в день.

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