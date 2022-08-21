Красота изнутри: Напиток-антиоксидант

Лучший рецепт для идеальной кожи! Все знают, что то, ЧТО мы едим, непосредственным образом сказывается на том, как мы выглядим. Правильное пищеварение — это не только здоровье, но и внешяя красота. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы, диетологи настоятельно советуют включать в свой рацион ЖЫВЫЕ смузи. Напитки с высоким содержанием клетчатки и растительного белка станут вашими незаменимыми помощниками в вопросах красоты.
Лучший рецепт для идеальной кожи! Все знают, что то, ЧТО мы едим, непосредственным образом сказывается на том, как мы выглядим. Правильное пищеварение — это не только здоровье, но и внешяя красота. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы, диетологи настоятельно советуют включать в свой рацион ЖИВЫЕ смузи. Напитки с высоким содержанием клетчатки и растительного белка станут вашими незаменимыми помощниками в вопросах красоты.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Клетчатка — один из важнейших элементов питания, она нормализует работу кишечника и способствует очищению организма. Хорошее пищеварение — секрет здоровой и красивой кожи. Проблемы с пищеварением практически сразу отражаются на внешнем виде. Кожа становится тусклой, появляются высыпания.
Сегодня мы расскажем как приготовить полезный овощной смузи. Вкус и аромат этого напитка очень насыщенный, поэтому вы можете убавить ингредиенты в половину и добавить стакан нарезанного ананаса, чтобы сделать напиток более лёгким. Начните свой день с антиоксидантного ягодно-овощного смузи, который наполнен всеми необходимыми микроэлементами!
Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. При необходимости добавьте немного воды, чтобы сделать консистенцию более жидкой. Наслаждайтесь! По желанию можете добавить несколько кубиков льда.
Готовьте с любовью! econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Старение это не только морщины на коже. Нужно обязательно заниматься спортом, чтобы сердце поддерживать. Я пью эваларовский коэнзим Q10, укрепляет сердечную мышцу, замедляет процессы старения в организме. Он является отличным антиоксидантом, и принимать его намного удобней, в течении месяца по капсуле один раз в день.Ответить
Добавить комментарий