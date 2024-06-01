Берт Хеллингер: 6 видов злости

Существуют разные виды злости.Первый вид: кто-то нападает на меня или поступает со мной несправедливо, и я реагирую со злостью и гневом. Благодаря этому виду злости я могу защититься и настоять на своем. Такая злость позитивна, она способствует моим действиям и делает меня сильным. Она обоснована и соответствует вызвавшей ее причине. Эта злость исчезает сразу же, как только достигнет своей цели.

Виды злости

Первый вид: кто-то нападает на меня или поступает со мной несправедливо, и я реагирую со злостью и гневом. Благодаря этому виду злости я могу защититься и настоять на своем. Такая злость позитивна, она способствует моим действиям и делает меня сильным. Она обоснована и соответствует вызвавшей ее причине. Эта злость исчезает сразу же, как только достигнет своей цели.

Второй вид: человек злится, потому что замечает, что ему не удалось взять то, что он мог бы или должен был бы взять, или потому, что не потребовал того, что мог бы или должен был бы потребовать, или же потому, что не выпросил то, что мог бы или должен был бы выпросить.

Вместо того чтобы настоять на своем и взять то, чего ему не хватает, он злится на тех людей, от которых он этого не потребовал, или не взял, или не выпросил, несмотря на то, что мог бы и должен был бы у них это взять, потребовать, выпросить.

Такая злость является заменой собственных действий и результатом того, что они не осуществились. Она парализует, делает слабыми и часто владеет нами очень долго.

Подобная злость может возникнуть как защита от собственных чувств любви — вместо того, чтобы выразить свою любовь, человек злится на тех, кого он любит.

Такая злость берет свое начало в детстве в том случае, если ее причиной было прерванное движение к любимому человеку. Позже в схожих ситуациях пережитое в детстве автоматически повторяется и получает свою силу от того первоначального прерывания.

Третий вид: мы злы на кого-то, потому что чем-то огорчили его, но не хотим сознаться в этом. Этой злостью мы стараемся защититься от последствий нашей вины, взваливая ее на другого.

Такой вид злости — это уход от ответственности за наши действия по отношению к другим. Она позволяет нам оставаться бездеятельными, парализует и делает слабыми.

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Четвертый вид: кто-то дает мне так много хорошего и важного, что я никогда не смогу расплатиться за это. Выдержать это трудно, и тогда я защищаюсь от моего благодетеля и его даров тем, что в ответ реагирую злостью.

Такая злость выражается в упреках, например, детей по отношению к родителям. Она становится заменой для уравновешивания «брать» и «давать», парализует и оставляет человека опустошенным или же проявляется в депрессии - оборотной стороне упреков.

Кроме того, она выражается в виде продолжительного траура и печали, возникающих в результате расставания или развода партнеров, смерти близких или друзей в случае, если мы все еще в долгу перед теми, кто умер, или теми, с кем мы расстались, в том смысле, что мы должны были взять от них что-то, на что у нас было право, или нам следовало быть благодарными за их дары, или же, как при третьем виде злости, принять собственную вину и ее последствия.

Пятый вид: некоторыми овладевает злость, которую они переняли от других и ради этих других. Например, если один из членов группы подавляет в себе злость, через некоторое время другой член той же группы (чаще всего самый слабый, у которого нет для этого никаких причин) начинает проявлять злость.

В семьях этим слабым членом является ребенок. Когда, например, мать зла на отца, но подавляет в себе эту злость, один из детей начинает внешне проявлять злость по отношению к отцу.

С другой стороны, самый слабый член группы не только носитель, но и мишень для злости других. Если подчиненный зол на своего начальника, но сдерживает себя, он часто срывает свою злость на самом слабом члене этой организации; когда муж зол на свою жену, но подавляет злость, тогда вместо матери страдает ребенок.

Часто злость переносится не только с одной «мишени» на другую, — например, с матери на ребенка, — но и с сильного члена группы на более слабого.

Так, например, дочь переносит перенятую от матери злость на отца не на самого отца, но на кого-то другого, кто находится с ней на одном уровне, например, на собственного мужа. А что касается групп вообще, то перенятая злость направляется не на самого сильного члена группы — истинную «мишень» для этой злости (например, руководителя), а на одного из слабых ее членов, который тогда становится козлом отпущения для этого руководителя.

Носители перенятой злости просто вне себя от злости... и при этом гордятся и считают себя правыми; но их злость и вытекающие из нее действия питаются посторонней энергией и чужим правом. Поэтому носители злости остаются слабыми, а их усилия - напрасными. Но и жертвы перенятой злости чувствуют себя сильными и правыми, так как им известно, что они страдают несправедливо; однако они остаются слабыми и страдают напрасно.

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Шестой вид: существует также злость, представляющая собой добродетель и деятельность. Это бодрствующая энергия, сконцентрированная на поиске выхода из трудной ситуации, которая мужественно и со знанием направляет борьбу с тяжелыми и могущественными силами судьбы.

Такая злость безэмоциональна. В случае необходимости носитель этой злости вредит тому, на кого она направлена, но делает это без страха и негативных намерений по отношению к нему.

В таком случае злость является агрессией в качестве чистой энергии. Это результат долгих упражнений и дисциплины. Тот, кто владеет такой злостью, пользуется ею, не прилагая никаких усилий. Самое яркое выражение такой злости — стратегические действия.опубликовано econet

©"Порядки любви" Берт Хеллингер

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