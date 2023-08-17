Маленькие ВАЖНЫЕ вещи, от которых становится светло на душе

Это так просто - притормозить на повороте, чтобы прошел пешеход. Тогда его пальто и ваша совесть будут чисты. Это так просто сказать ребенку, который разбил елочную игрушку - "ничего, малыш, это на счастье", а не кричать полчаса, как будто он разбил не шарик, а ваше сердце.

Это так просто - притормозить на повороте, чтобы прошел пешеход. Тогда его пальто и ваша совесть будут чисты.

Это так просто сказать ребенку, который разбил елочную игрушку - "ничего, малыш, это на счастье", а не кричать полчаса, как будто он разбил не шарик, а ваше сердце.

Это так просто. Но так важно

Это так просто - позвонить маме и спросить: "мама, привет, а как твои дела вообще?", а не звонить только тогда, когда что-то нужно.

Это так просто - встать после спектакля и аплодировать стоя. Ваши ноги не оторвутся от напряжения, не бойтесь. А артистам будет приятно. Ваши аплодисменты - их главная пища, их награда. Другой у них нет.

Это так просто - оставить свое мнение при себе, если вы с чем-то не согласны на фейсбуке. А энергию, которая уходит, как вода на ядовитый комментарий, потратить на созидание.

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Это так просто - быть благодарным. Говорить "спасибо" за то, что вам уступили место, что быстро ответили на ваше письмо, что согласились с вами пообедать. Потому что, если честно, вам никто ничего не должен. Ни родители, ни ваши дети, ни ваши коллеги, ни подружка, ни консьерж, которому вы возмущаетесь, что на 9м этаже громко слушают музыку.

Это так просто - сказать "нет" всему, что вам не близко. Людям, которые делают вам больно - нет. Людям, которые не разделяют ваши ценности - нет. Скучным книгам - нет, бросайте их. Грубияну-таксисту - нет, найдите другое такси, уважайте себя. "Нет" всему, что вас разрушает. "Да" всему, что делает вас счастливым.

Это так просто - отправить смс "я тебя люблю". Просто так. Без повода. Потому что вам повезло, вам есть кому написать.

Это так просто - нарушить правила. Быть смешным. Проспать. Уснуть в кинотеатре. Надеть самое нарядное платье в самый серый день. Есть из праздничного сервиза омлет и гречневую кашу.

- Мама, - признались поздно вечером дети. - Мы так мечтаем однажды поспать все вместе и прямо на полу. Мы понимаем, что не сейчас, впереди понедельник, и у Яруси сопли, и ясно, что идея так себе, но так хочется, мама, имей, пожалуйста, ввиду.

- Прекрасная идея, - сказала я. - Почему бы нам не сделать это прямо сейчас. Ведь это так просто.

Из маленьких вещей - из вашего "спасибо", "пожалуйста", "ничего страшного", "я люблю тебя", "поцелуй меня", "давай обнимемся", "я тебе рада", "давайте сделаем это сейчас" - складывается большое, настоящее счастье. опубликовано econet

Автор Ярослава Гресь

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