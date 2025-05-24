Как получить то, что хочется

Давно замечено, что в основе конфликтов в паре лежит проблема неудовлетворённых потребностей. На первый взгляд, всё очень просто- потребности могут либо удовлетворяться, либо - не удовлетворяться и вообщем-то всё! Но это только на первый взгляд...

Давно замечено, что в основе конфликтов в паре лежит проблема неудовлетворённых потребностей. На первый взгляд, всё очень просто- потребности могут либо удовлетворяться, либо - не удовлетворяться и вообщем-то всё! Но это только на первый взгляд...

Анатомия потребности

Давайте подробнее поанализируем, а что в принципе может происходить с нашими потребностями и начнём с самого хорошего:

Ваши потребности удовлетворяются​

Всё просто здорово! Нет, лучше давайте скажем так- всё здорово, потому что не всё так просто.

Потребности могут удовлетворяться

Полностью или частично (избирательно)

За счёт собственных ресурсов или за счёт ресурсов других людей

Здесь и сейчас или с задержкой

Бескорыстно или в обмен на что-то

Потребности блокируются

Ваш партнёр не удовлетворяет их и не даёт вам возможности их удовлетворить самостоятельно.

Потребности игнорируются

Ваш партнёр не замечает или не рассматривает ваши текущие или вновь возникшие потребности как значимые (для Вас)

Потребности стимулируются

Весьма не плохая ситуация при условии, что ваш партнёр стимулирует не только рост ваших потребностей, но и рост ваших собственных ресурсов (например через ваше духовное развитие или профессиональный рост). Ситуация становится сомнительной, если стимулируется только односторонний рост потребностей, поскольку это часто приводит к увеличению психологической зависимости человека с большими потребностями (и скромными собственными ресурсами для их удовлетворения) от человека с большими ресурсами.

Потребности обесцениваются

Сугубо внутриличностный процесс протекающий в человеке, чьи потребности не реализуются так или иначе (вспомним басню И. А. Крылова " Лиса и виноград")

Потребности извращаются

Суть процесса в сознательной неправильной интерпретации ваших потребностей вашим партнёром (видимо для достижения своей психологической выгоды)

Потребности умирают

Ещё один внутриличностный процесс (см. Обесценивание) суть которого сводится к окончательному отказу от потребности в связи с невозможностью её удовлетворения.

У вас возникло ощущение, что во всех сложностях с удовлетворением ваших потребностей так или иначе виноват ваш партнёр? Не хочу вас расстраивать, но это не так.

Если вы обратили внимание, мы не рассмотрели одно из главных состояний.

Потребность не удовлетворяется

Давайте теперь сосредоточимся на самом наболевшем)

Что бы Ваша потребность была удовлетворена нужно совсем немного:

От вас : правильно её сформулировать и правильно о ней проинформировать

От вашего партнёра : правильно её понять и... Желание её удовлетворить.

Вроде бы ничего сложного, но, как говорится, есть нюансы... Давайте рассмотрим схему:

Как можно догадаться, трудности формулирования, информирования и понимания ваших потребностей уже сами по себе образуют сложности с удовлетворением этих самых потребностей. Но это ещё не всё.

Ниже представлен список причин, которые могут не просто осложнить, а "перечеркнуть" ожидаемый результат:

вы не принимаете во внимание физическое, эмоциональное и психологическое состояние вашего партнёра;

вы переоцениваете возможности партнёра;

вы рассчитываете только на одностороннее удовлетворение собственных потребностей -игнорируя потребности других;

вы не благодарите партнёра, думая что он "обязан", а раз обязан- значит не нуждается в благодарности;

вы подменяете личные потребности на потребности пары, семьи, детей, спекулируя на общечеловеческих ценностях...

Как видите, независимо от того кто будет удовлетворять ваши потребности - Вам тоже необходимо прикладывать определённые усилия! И чем больше Вы усилий приложите, тем больше вероятностей, что ваши потребности не останутся не удовлетворёнными. опубликовано econet

Автор: Борис Фрейдин

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