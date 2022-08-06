Как ожидание истощает

Девушка живет в гражданском браке и который год ждет предложения руки и сердца. Замужняя дама с детьми верит, что муж бросит пить. Парень – студент несколько лет влюблён в девушку, у которой уже 2 года находится во френд-зоне.

Каждому знакомо чувство, когда ты чего-то мучительно ждёшь.

Вариантов, чего можно ждать - масса.

Ожидание помогает НЕ видеть очевидных вещей

Вот пару примеров.

Девушка живет в гражданском браке и который год ждет предложения руки и сердца.

Замужняя дама с детьми верит, что муж бросит пить.

Парень – студент несколько лет влюблён в девушку, у которой уже 2 года находится во френд-зоне.

Работник надеется, что начальник наконец заметит его старания и повысит зарплату.

Любовница верит в то, что женатый мужчина уйдет из семьи и будет с ней.

Его официальная жена верит в то, что муж перестанет изменять и все будет как прежде.

Этот самый муж надеется на то, что либо любовница его бросит, либо жена не выдержит и разведется, либо вообще что-то такое произойдет, от чего ему станет хорошо.

Таких примеров масса и в собственной жизни, и в жизни окружающих нас людей.

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Ты ждёшь, надеешься, веришь. У тебя есть аргументы, что когда-нибудь получишь то, что хочешь от конкретных людей.

Эти самые люди могут аргументы подкидывать и твоё ожидание поддерживать. Например, обещая, что «вот–вот немножко, ещё чуть-чуть потерпи - и я созрею/изменюсь/сделаю/перестану.

Не сегодня, не прямо сейчас. Через какое-то время.

Например, через неделю, месяц или два, или полгода, или как получится. Ты главное – верь и жди».

А некоторые тебе прямо говорят – я ничего не могу пообещать. Или вообще уходят от ответа. И после этих слов либо игнора вместо того, чтобы сделать выводы, ты всё равно почему-то на что-то надеешься.

А вдруг передумает? Но в этом случае, претензии только к себе можно предъявлять.

Почему некоторые люди обещают, «кормят завтраками», но не делают? Держат другого в подвешенном состоянии, состоянии ожидания?

Я вижу тому несколько причин.

Например, человек искренне думает, что действительно готов дать то, чего от него ждут. Но по каким-то причинам не может этого сделать прямо сейчас.

Обещает определенные сроки, когда эти сроки подходят – открываются новые обстоятельства, которые опять мешают осуществить задуманное.

И человек как бы тут не причём. Он хотел, но не получилось – внешние факторы подвели. И так каждый раз.

Лично я верю в то, что бессознательное может по твоим глубинным потребностям организовать пространство.

Человек, который что-то искренне обещает, но не делает, не обманывает другого – он обманывает прежде всего сам себя.

Внутри он может чувствовать дискомфорт в тот момент, когда на что-то подписывается, но не обращать на это внимание, проигнорировать себя.

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Такой внутренний конфликт получается, который не до конца осознается – я этого делать не хочу, но ради тебя сделаю. Здесь бессознательное и вмешивается разными внешними факторами, помогая не допустить того, чего на самом деле человек делать не хочет.

Есть другая причина – ты от меня чего-то ждёшь, чего я не очень или совсем не хочу тебе давать.

Я это знаю, понимаю, но боюсь испортить с тобой отношения.

Либо вообще потерять тебя.

Поэтому мне легче тебе что-то пообещать в будущем, чтобы ты успокоился (-лась) сейчас.

А там посмотрим.

Вдруг ты забудешь о моём обещании?

Или что-то изменится, и тебе оно будет неактуально.

Такие рассуждения характерны людям, которым сложно отстоять свою позицию, границы, людям, которые созависимы и боятся потерять отношения из-за того, что они будут предъявлять себя такими, какие они есть на самом деле. Со своими хочу и не хочу, могу и не могу.

Есть категория людей, которые сознательно врут.

Они точно знают, что не сделают для вас чего-то, но будут активно это обещать.

Делается это для того, чтобы получить от вас какой-либо ресурс. Если в предыдущем примере человек имеет плохие личные границы и поэтому обещает небылицы, то в этом случае оппонент преследует личные цели и интересы и использует для этого неэкологичные методы.

Что чувствует человек, так сказать, на том конце провода?

Когда ему либо пообещали, либо он сам себе что-то придумал и живёт в ожидании?

Вначале он ощущает что-то вроде облегчения и радости, когда слышит от другого, либо сам себе нафантазировал что получит то, чего так хочет. Однако эта радость не длится долго.

Как правило, она сменяется сначала легкой, потом всё более сильной тревогой. Обычно с ней пытаются как-то бороться. Потому что эта тревога мешает верить и ждать. Приходится ее постоянно подавлять, тратить на это много сил и энергии.

Отношения с тем, от кого чего-то ждут, тоже портятся постепенно. В них появляется напряжение, недоверие, много скрытой агрессии, которая выливается в мелочах.

Ожидающий чувствует раздражение, у него портится самооценка, падает уверенность в себе.

Тем не менее, ожидание организует определённым образом жизнь.

Оно помогает НЕ видеть очевидных вещей – твой парень не хочет на тебе жениться, твой муж – алкоголик, и вся твоя жизнь этим обусловлена, девушка не видит в тебе мужчину – только друга, начальник использует твои ресурсы, но не собирается повышать з/п, женатый любовник не собирается бросать свою семью, муж ходит налево, никто за тебя не изменит твою жизнь и ничего само не поменяется.

Иногда реальность сложно признать.

Увидеть её такой, какая она есть. Без прикрас, без иллюзий, без фантазий.

Страшно признать то, в какой ж...пе яме ты оказался.

Что твой партнер, окружение либо ситуация не такие, какими их хочешь видеть ты. Больно понимать, что твои желания могут не осуществляться конкретными людьми, даже если ты этого очень хочешь.

Признать это всё – значит отказаться от веры, надежды, что то, что тебе важно, ты можешь получить в этом месте.

Тогда нужно что-то менять. Искать другое место, других людей, либо самому что-то делать.

Перемены – шаг в неизвестность, неопределенность. А в ожиданиях можно сидеть долго и ничего не менять. Только ждать, что другой даст тебе то, что важно. Как в теплом болоте – хоть не очень приятно, зато тихо и стабильно. Жить отложенной жизнью в завтрашнем дне, надеясь, что он принесёт тебе счастье.

Найти себя в ожиданиях очень важно. Да, это не всегда приятно. Но, когда ты себе говоришь – я жду того, чего нет сейчас и не факт, что будет завтра – в этом моменте появляется личная ответственность за себя.

И у тебя есть выбор – потратить энергию на ожидания и надежды или на изменение той части ситуации, которая тебе подвластна.

И тогда девушка говорит своему парню – я больше не согласна жить с тобой в незарегистрированном браке.

Жена алкоголика перестаёт бороться с болезнью мужа и начинает заниматься своей жизнью.

Парень из френд-зоны делает попытку завоевать любимую, если не получается – начинает общение с другими женщинами.

Подчинённый набирается смелости и готовится к серьёзному разговору с начальством о повышении и параллельно ищет другую работу в случае, если вопрос не решается.

Любовница находит силы оставить женатого ради того, чтобы иметь возможность построить семью с кем-то другим.

Жена не тратит энергию на страдания по мужу, а переключает своё внимание на себя, свои желания и потребности.

Её муж перестаёт надеется на чудо и идёт к психологу для того, чтобы понять, чего он хочет и как это в жизни организовать.

Конечно, в любом правиле есть исключения. Существуют истории, в которых кто-то долго ждал и дождался. Кто-то за ожидание платит большую цену, другой – не очень. Всякое бывает. Выбор каждого из нас – подождать долго или ещё чуть–чуть, либо начать менять свою жизнь прямо сейчас.опубликовано econet.ru.

Автор: Грицышина Алевтина

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