50+ Возраст дожития или вторая молодость?

«Мне исполнилось 49, когда обрушилось практически все: я потеряла работу высокого уровня, разошлась с мужем, с которым прожила 25 лет, и начались тяжелые проблемы со здоровьем». Так я могла бы начать мою собственную историю, но так начинаются и истории моих друзей и клиентов.

«Мне исполнилось 49, когда обрушилось практически все: я потеряла работу высокого уровня, разошлась с мужем, с которым прожила 25 лет, и начались тяжелые проблемы со здоровьем».

50 лет - это второй «подростковый» кризис

Так я могла бы начать мою собственную историю, но так начинаются и истории моих друзей и клиентов.

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Анна: «Меня уволили. 6 месяцев я не могу найти работу по специальности. Подрабатываю консьержкой в своем подъезде. Но, простите, я инженер с высокой квалификацией, а везде требуются до 35 лет. Я в отчаянии».

Жанна: «Муж перестал интересоваться сексом, я сначала приняла, но начала сама возбуждать себя, ну, Вы понимаете. Мне стыдно, но я хочу секса».

Михаил: «Раньше было легче: у нас была компания, мы ходили в походы, они еще ходят, а я… у меня рак, пока не трагедия, но с ними уже не могу. Жена тоже перестала ходить из-за меня, злится, но не ходит, и наши отношения … как-будто высох клей и части начали распадаться.

Ирина: «Я живу одна. Работаю, дети взрослые, у них свои дела. Мне кажется, я как лошадь, которая резво бежала, и вдруг препятствие. Эта пустота меня засасывает»

Прошло 7 лет. И я знаю теперь ответ на вопрос из заголовка. 50 лет - это второй «подростковый» кризис.

Со всеми его нормативными психологическими признаками, приведем примеры:

1. Неустойчивая самооценка - в 50 лет ты не знаешь больше, какая ты? Ты женщина или уже должна стать старушкой? Ты еще можешь работать или ты уже динозавр? Вчера я чувствовала себя на подъеме, а сегодня задумываюсь: стоит ли жить дальше?

2. Вообще эмоциональная нестабильность: бросает от восторга и энтузиаста к депрессии и апатии.

3. Тело меняется, причем перестраиваются все системы, а ты не готова принять это новое тело, оно вызывает у тебя большие сомнения.

Что-то происходит с памятью, вниманием, мышлением и другими высшими психическими функциями.

Отношения очень интересуют, но довольно часто не складываются: родители постарели и капризничают, дети выросли и мы им не так уж нужны, старые друзья уходят, новые не заводятся.

Любовь - тоже интересно. Общество говорит тебе одно (что отныне ты можешь любить свои 6 соток и внуков), а у тебя на уме другое - тебе нравятся мужчины. И, кажется, ты им нравишься… Или нет?

Но самое главное: по-старому, как и ребенок, превратившийся в подростка, ты уже не можешь жить, а по-новому как, абсолютно непонятно. В чем смысл моей жизни после 50?

А тут еще демографические сдвиги: молодость теперь от 20 до 40, а медицина вообще «грозит», что значительная часть нашего поколения проживет до 100 лет и более.

Но ведь до нас никто массово не начинал новую жизнь в 50 лет. А мы начинаем.опубликовано econet

Автор Елена Джейхан

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