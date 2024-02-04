Сорные слова: что делать, чтоб дурные слова не прописались в лексиконе и сознании ребенка

Прозвища и клички у детей в ходу. Хотя по-настоящему "дорастают" до них где-то к школьному возрасту, а по-началу обходятся просто нехорошими (а то и бранными) словами. Почему они это делают? Как лучше остановить малыша, который беззастенчиво ругается и обзывается? И как помочь ребенку, которого обзывают?
Прозвища и клички у детей в ходу. Хотя по-настоящему "дорастают" до них где-то к школьному возрасту, а по-началу обходятся просто нехорошими (а то и бранными) словами. Почему они это делают? Как лучше остановить малыша, который беззастенчиво ругается и обзывается? И как помочь ребенку, которого обзывают?
Спросите любую воспитательницу в детском саду, знает ли она, каковы взаимоотношения в семье у ее подопечных и как взрослые члены семьи общаются друг с другом, - и она ответит: "Конечно". Просто она прекрасно слышит, как и что говорит тот или иной ребенок. Маленькие дети все срисовывают с родителей. И настоящие авторы уничижительных слов, которые они приносят в садик - любимые родственники.
Если в доме в ходу обзывалки, ребенок волей-неволей подхватывает и "передает по этапу" - пообзывает кого-то еще. Понятно, что взрослого назвать нехорошими словами опасно, а ровесника - в самый раз. Вот вам и первая причина, почему обзываются дети.
Вывод: Дети растут и обучаются (набираются жизненного опыта), подражая нам, родителям и другим авторитетным взрослым. И, конечно, слова, которые они слышат от нас, быстро входят в их лексикон. В том числе и обзывательные. Но плохо даже не это, плохо то, что ребенок привыкает и, вполне вероятно, начинает считать сие за норму - те несимпатичные эпитеты, которыми награждают его (и окружающих) родители.
Сначала дети "собирают" прозвища да клички от нас, и только потом начнется собственное творчество. Вы можете сказать: да никогда! Никто в нашей семье так не говорит! Да, бывает, что ребенок в самом деле подхватит лихое выражение на стороне. Действительно, не с закрытыми же ушами дети ходят по улицам. А там такого можно наслушаться, о-го-го! Но дело в том, что грубость, подхваченная на стороне, надолго в детской речи задержаться не может. Как придет, так и уйдет, если, конечно, она действительно не понравится вам.
На деревянной лавочке у подъезда сидят мама, 2,5-летняя дочка и две соседки. "Леночка, спой, ну спой нам частушку!" - просят они. Леночка поет тонюсеньким голоском (можно, мы не будем ее цитировать? Мы же не словарь бранных слов и выражений), тети смеются, мама улыбается. Пока...
Вопрос: какие частушки (и какие слова) девочка оставит в своем лексиконе? Через год-полтора, возможно, родители и спохватятся, когда бранные слова зазвучат не только в песенном варианте, а в адрес кого-то. И будут, возможно, даже возмущены и начнут ребенка ругать и наказывать. Так обычно и бывает: мамы/папы, услышав почти (или совсем) нецензурное выражение от своей детки, ссылаются на дурной пример со стороны (принес, мол, с улицы, нахватался в детском саду)...
Да, малыши нахватываются друг от друга (особенно в дошкольном возрасте, когда идет интенсивное осваивание родного языка), но закрепляется все в речи только благодаря семье. Когда мы позволяем им это.
Что делать, чтоб дурные слова не прописались в лексиконе и сознании ребенка?
Как реагировать:
Вообще от наших слов и реакции во многом зависит, как сориентируется ребенок и как поведет себя в дальнейшем. Заимеет он дурную кличку и смирится с этим или сможет отстоять честь своего настоящего имени. Проще говоря, от нас зависит, собьем мы его с толку или дадим правильные ориентиры на будущее. "А при чем тут клички?" - спросите вы. Посмотрим.
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В скверике компания дошколят играет в догонялки. Шум, писк, хохот - сплошное веселье. Но вот один мальчик, похоже самый младший, натыкается на другого, падает и поднимает громкий рев. К нему бежит мама, отряхивая и успокаивая, громко и ласково говорит: "Ах ты, хлюпик мой!" "Хлюпик, Максимка хлюпик!" - подхватывает девчушка, и так задорно, что вся детвора сканирует следом за ней: "Хлюпик, хлю-пик, хлю-пик!!!" Но самое интересное было потом. Вскоре Максимка успокоился и снова играет с детьми; теперь они роются в песочнице. "Хлюпик, иди сюда!" - кричит девочка, обращаясь явно к тому же Максимке. Малыш оборачивается, поднимается и идет на зов. Пока он согласен быть "хлюпиком". То ли не понимает уничижительного смысла обращенных к нему слов, то ли привык (мама его называет - и ничего) и уже не обращает на это внимания...
А вот на что согласится и как поведет себя потом, подрастая, если вдруг мамина ласковая обзывалка превратится в привычную кличку?
Вывод: Одно дело, когда вы называете ребенка "солнышком" и "киской", совсем другое - "оболтусом", "ленивцем". Малыши вынуждены принимать все, чем их "награждают" родители. Посмотрите с этой точки зрения на те выражения, с которыми вы обращаетесь к малышу. Подумайте: не вкладываете ли вы в его голову некую программу, которая может и реализоваться. Ваш "ленивец" действительно может стать лентяем, ведь ему внушали это с самого раннего детства.
Как проверить, то или не то внушаете вы ребенку? Попробуйте представить: кроха называет вас так же, как вы его. Вам бы это понравилось? Попробуйте тем же эпитетом называть другого взрослого члена семьи. Ему не нравится? Есть над чем задуматься...
В сущности, речь об уважении к ребенку, о достоинстве. Именно они помогут ему потом, в школе, когда придется самостоятельно решать многие вопросы и отбиваться от "кликух".
Вообще ничего плохого в прозвищах нет, иные взрослые и до сих пор при встрече радостно кричат: "Привет, Боцман!" - "Сколько лет, Тигрище!" Все дело в том, как звучит детское прозвище и что обозначает на деле. Если не очень прилично, а малыш не возражает - значит, он или не понимает, или привык и смирился (то есть позволяет себя унижать). Дети и сами по мере сил борются с обзывалками. Кто-то бежит и жалуется, кто-то бросается с кулаками на обидчика. Хотя обе тактики не помогают. От драчуна удерут и будут обзывать все равно, а вмешательство взрослых только подливает масла в огонь.
Что же делать? Самое надежное средство - помочь ребенку иначе вести себя. Как? Не откликаться. "Веди себя так, словно речь не о тебе. Не отзывайся, это не тебя зовут, ты-то у нас Саша (Катя, Костя...)". Объясните (и не раз), что дразнить и обзывать интересно того, кто обижается. А если ты никак не реагируешь, и смеяться не над чем. Пообзываются и бросят...
Клички и прозвища популярны, и нет ребенка, которого этим бы ровесники обделили. Но один будет терпеть такие реплики в свой адрес, а другой нет. Мало того: есть дети, к которым нехорошие клички не прилипают. Это те, кто себя уважает, у кого есть чувство собственного достоинства...
Имя и фамилия могут создать благоприятную почву для обзывания.
Что делать, если с именем "не повезло"? Менять? Нет, конечно. Просто приучите ребенка с детства откликаться на тот вариант своего имени, который звучит благозвучно, нравится и ему, и вам.
Как приучить? Сами называйте его только так - и не иначе. И воспитательницу в детском саду предупредите, и соседей исправьте, если они попытаются назвать вашего кроху как-то не так. Если будете последовательны в своих требованиях, ребенок тоже привыкнет. Ему и в голову не придет представиться по-другому, позволить имя свое "усечь" и переиначить.
В крайнем случае, можно придумать сокращенный вариант и заранее привыкнуть к нему, приучить всех друзей. Так, один мальчик по фамилии Дурнев упорно настаивал (и настоял!) на том, чтобы ребята называли его только Дик - и не иначе.опубликовано econet
Автор: Нина Некрасова, педагог
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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