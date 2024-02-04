Сорные слова: что делать, чтоб дурные слова не прописались в лексиконе и сознании ребенка

Прозвища и клички у детей в ходу. Хотя по-настоящему "дорастают" до них где-то к школьному возрасту, а по-началу обходятся просто нехорошими (а то и бранными) словами. Почему они это делают? Как лучше остановить малыша, который беззастенчиво ругается и обзывается? И как помочь ребенку, которого обзывают?

Прозвища и клички у детей в ходу. Хотя по-настоящему "дорастают" до них где-то к школьному возрасту, а по-началу обходятся просто нехорошими (а то и бранными) словами. Почему они это делают? Как лучше остановить малыша, который беззастенчиво ругается и обзывается? И как помочь ребенку, которого обзывают?

Причина и следствие

Спросите любую воспитательницу в детском саду, знает ли она, каковы взаимоотношения в семье у ее подопечных и как взрослые члены семьи общаются друг с другом, - и она ответит: "Конечно". Просто она прекрасно слышит, как и что говорит тот или иной ребенок. Маленькие дети все срисовывают с родителей. И настоящие авторы уничижительных слов, которые они приносят в садик - любимые родственники.

Если в доме в ходу обзывалки, ребенок волей-неволей подхватывает и "передает по этапу" - пообзывает кого-то еще. Понятно, что взрослого назвать нехорошими словами опасно, а ровесника - в самый раз. Вот вам и первая причина, почему обзываются дети.

Вывод: Дети растут и обучаются (набираются жизненного опыта), подражая нам, родителям и другим авторитетным взрослым. И, конечно, слова, которые они слышат от нас, быстро входят в их лексикон. В том числе и обзывательные. Но плохо даже не это, плохо то, что ребенок привыкает и, вполне вероятно, начинает считать сие за норму - те несимпатичные эпитеты, которыми награждают его (и окружающих) родители.

Сначала дети "собирают" прозвища да клички от нас, и только потом начнется собственное творчество. Вы можете сказать: да никогда! Никто в нашей семье так не говорит! Да, бывает, что ребенок в самом деле подхватит лихое выражение на стороне. Действительно, не с закрытыми же ушами дети ходят по улицам. А там такого можно наслушаться, о-го-го! Но дело в том, что грубость, подхваченная на стороне, надолго в детской речи задержаться не может. Как придет, так и уйдет, если, конечно, она действительно не понравится вам.

Взрослые учат...

На деревянной лавочке у подъезда сидят мама, 2,5-летняя дочка и две соседки. "Леночка, спой, ну спой нам частушку!" - просят они. Леночка поет тонюсеньким голоском (можно, мы не будем ее цитировать? Мы же не словарь бранных слов и выражений), тети смеются, мама улыбается. Пока...

Вопрос: какие частушки (и какие слова) девочка оставит в своем лексиконе? Через год-полтора, возможно, родители и спохватятся, когда бранные слова зазвучат не только в песенном варианте, а в адрес кого-то. И будут, возможно, даже возмущены и начнут ребенка ругать и наказывать. Так обычно и бывает: мамы/папы, услышав почти (или совсем) нецензурное выражение от своей детки, ссылаются на дурной пример со стороны (принес, мол, с улицы, нахватался в детском саду)...

Да, малыши нахватываются друг от друга (особенно в дошкольном возрасте, когда идет интенсивное осваивание родного языка), но закрепляется все в речи только благодаря семье. Когда мы позволяем им это.

Что делать, чтоб дурные слова не прописались в лексиконе и сознании ребенка?

Как реагировать:

Не приходите в восторг , когда малыш с очаровательной непосредственностью произносит бранные слова песенки-частушки, если он поймет, что это вас забавляет, - ему очень захочется повторять на бис еще и еще.

Не акцентируйте внимание карапуза на его малоцензурных выступлениях и выражениях; если малыш поймет, что может вас достать такими словечками, - значит, будет доставать.

Постарайтесь чем-то отвлечь, переключить внимание на другое. Детишки до 2,5-3 лет хамят ненамеренно. Ребенок должен понять, что вам это вовсе не интересно.

Подайте пример правильной речи: просто повторите ту же фразу в "окультуренном" виде.

Малыш повторил вашу, хорошую, фразу - молодец! Похвалите за то, как красиво он умеет разговаривать.

Если ребенок упорствует и продолжает (такое бывает после 3-3,5 лет) - дайте ясно понять, что вам это не нравится. Так и скажите: "Нет, я не хочу этого слышать от тебя!", "В нашем доме так не говорят".

Ни в коем случае не выходите из себя и не отвечайте грубостью на грубость; даже если детка обзывается на вас - не обзывайте его в ответ ("Ах ты, нахал", "Дрянь ты этакая" и т.п. - комплименты не для детских ушей).

3-4-летний ребенок уже вполне способен понять причину вашего недовольства и сделать выводы. Если же он упорствует - придется принимать меры ("Иди, посиди и подумай, как надо говорить правильно", "Я не буду играть с мальчиком/девочкой, который/ая так некрасиво выражается"). Ваша отстраненность - само по себе суровое наказание для малыша.

Когда пример дорогого стоит

Вообще от наших слов и реакции во многом зависит, как сориентируется ребенок и как поведет себя в дальнейшем. Заимеет он дурную кличку и смирится с этим или сможет отстоять честь своего настоящего имени. Проще говоря, от нас зависит, собьем мы его с толку или дадим правильные ориентиры на будущее. "А при чем тут клички?" - спросите вы. Посмотрим.

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Мина замедленного действия

В скверике компания дошколят играет в догонялки. Шум, писк, хохот - сплошное веселье. Но вот один мальчик, похоже самый младший, натыкается на другого, падает и поднимает громкий рев. К нему бежит мама, отряхивая и успокаивая, громко и ласково говорит: "Ах ты, хлюпик мой!" "Хлюпик, Максимка хлюпик!" - подхватывает девчушка, и так задорно, что вся детвора сканирует следом за ней: "Хлюпик, хлю-пик, хлю-пик!!!" Но самое интересное было потом. Вскоре Максимка успокоился и снова играет с детьми; теперь они роются в песочнице. "Хлюпик, иди сюда!" - кричит девочка, обращаясь явно к тому же Максимке. Малыш оборачивается, поднимается и идет на зов. Пока он согласен быть "хлюпиком". То ли не понимает уничижительного смысла обращенных к нему слов, то ли привык (мама его называет - и ничего) и уже не обращает на это внимания...

А вот на что согласится и как поведет себя потом, подрастая, если вдруг мамина ласковая обзывалка превратится в привычную кличку?

Даем правильные ориентиры

Не позволяйте себе (никогда!) ни обзывать, ни унижать маленького человека недостойным обращением.

Не допускайте, чтобы кто-нибудь называл его уничижительной кличкой, будь то в саду, на улице, в кругу знакомых или родственников.

Учите малыша никогда не отзываться на дурную кличку. Самый лучший способ - не реагировать на нее никак!

Главное - с самого раннего детства дать ребенку правильные ориентиры.

Опасность домашней клички

Мы даем приятелям малыша готовый трафарет , и если прозвище покажется забавным, его с удовольствием прилепят на вашего ребенка.

От долгого употребления слова стираются, мы и ребенок уже не видим, что прозвище означает на деле. "Козлик рогатый", "буржуйчик", "дуся" - еще не самое звучное, чем награждают родители детей. В семье это звучит любовно (потому ребенок и не сопротивляется), но в чужих устах все иначе.

Бороться поначалу с такой кличкой ребенок не будет (он привык), а потом, когда подрастет и спохватится, может оказаться поздно: привыкли все вокруг (одноклассники, друзья).

Вывод: Одно дело, когда вы называете ребенка "солнышком" и "киской", совсем другое - "оболтусом", "ленивцем". Малыши вынуждены принимать все, чем их "награждают" родители. Посмотрите с этой точки зрения на те выражения, с которыми вы обращаетесь к малышу. Подумайте: не вкладываете ли вы в его голову некую программу, которая может и реализоваться. Ваш "ленивец" действительно может стать лентяем, ведь ему внушали это с самого раннего детства.

Как проверить, то или не то внушаете вы ребенку? Попробуйте представить: кроха называет вас так же, как вы его. Вам бы это понравилось? Попробуйте тем же эпитетом называть другого взрослого члена семьи. Ему не нравится? Есть над чем задуматься...

В сущности, речь об уважении к ребенку, о достоинстве. Именно они помогут ему потом, в школе, когда придется самостоятельно решать многие вопросы и отбиваться от "кликух".

Пора вмешаться

Вообще ничего плохого в прозвищах нет, иные взрослые и до сих пор при встрече радостно кричат: "Привет, Боцман!" - "Сколько лет, Тигрище!" Все дело в том, как звучит детское прозвище и что обозначает на деле. Если не очень прилично, а малыш не возражает - значит, он или не понимает, или привык и смирился (то есть позволяет себя унижать). Дети и сами по мере сил борются с обзывалками. Кто-то бежит и жалуется, кто-то бросается с кулаками на обидчика. Хотя обе тактики не помогают. От драчуна удерут и будут обзывать все равно, а вмешательство взрослых только подливает масла в огонь.

Что же делать? Самое надежное средство - помочь ребенку иначе вести себя. Как? Не откликаться. "Веди себя так, словно речь не о тебе. Не отзывайся, это не тебя зовут, ты-то у нас Саша (Катя, Костя...)". Объясните (и не раз), что дразнить и обзывать интересно того, кто обижается. А если ты никак не реагируешь, и смеяться не над чем. Пообзываются и бросят...

Клички и прозвища популярны, и нет ребенка, которого этим бы ровесники обделили. Но один будет терпеть такие реплики в свой адрес, а другой нет. Мало того: есть дети, к которым нехорошие клички не прилипают. Это те, кто себя уважает, у кого есть чувство собственного достоинства...

Свое имя надо еще суметь защитить

Имя и фамилия могут создать благоприятную почву для обзывания.

Когда даете имя, думайте о последствиях, проиграйте все варианты: гармонично ли вместе звучит фамилия - имя - отчество ребенка.

Слишком популярное имя невольно заставляет детей искать какие-то новые "назывательные" варианты - чтоб не путаться. (Так, три Сережи-ровесника в одном дворе могут со временем оказаться Сережкой, Сержем и Серым.)

Есть имена, которые легко превращаются в обзывалки. (Так, Вениамин запросто становится Веником.)

Что делать, если с именем "не повезло"? Менять? Нет, конечно. Просто приучите ребенка с детства откликаться на тот вариант своего имени, который звучит благозвучно, нравится и ему, и вам.

Как приучить? Сами называйте его только так - и не иначе. И воспитательницу в детском саду предупредите, и соседей исправьте, если они попытаются назвать вашего кроху как-то не так. Если будете последовательны в своих требованиях, ребенок тоже привыкнет. Ему и в голову не придет представиться по-другому, позволить имя свое "усечь" и переиначить.

Очень популярно, особенно у мальчиков, называть друг друга по фамилии в усеченном варианте. Тут изначально повезет тем же Королевым или Стриженовым, легко превращающимся в Королей и Стрижей. А что делать Чуркину или Дурневу?

В крайнем случае, можно придумать сокращенный вариант и заранее привыкнуть к нему, приучить всех друзей. Так, один мальчик по фамилии Дурнев упорно настаивал (и настоял!) на том, чтобы ребята называли его только Дик - и не иначе.опубликовано econet

Автор: Нина Некрасова, педагог

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