Простые правила выхода из эмоциональной ссоры

Навыкам саморегуляции учат как любому физическому упражнению или любому другому навыку. Здесь вопрос не про сдерживаться, а про то, как менять свое эмоциональное состояние. И это просто технология.

Рассердиться, произнести гневный монолог, разбить чашку, извиниться и сказать: «Хорошо, а теперь мы поговорим спокойно».

Иногда бывает, что упущен момент, когда можно было все спустить на тормозах – признать и назвать эмоции, позаботиться о себе, и этого было бы достаточно. Иногда бывает, что уже понеслось – человек очень сильно раздражен. Возможно, мы его действительно подвели, или это сильно значимый для него момент, который бьет по больному. Или мы про себя понимаем ровно то же самое: понесло. Иногда нет другого выхода, кроме как дать выпустить пар.

Это просто технология

Да, пусть он посердится, произнесет гневный монолог, разобьет тарелку об пол или что-то еще, но — осознавая, что это способ спустить эмоциональную регуляцию. Не надо это делать при детях, потому что дети могут очень сильно испугаться. Если все-таки это произошло при детях, то придется объяснить, что это было временно и ничего такого не имелось в виду.

Важно в этом состоянии по возможности воздержаться от каких-то очень обидных оскорблений — лучше уж действительно что-то разбить. И главное то, что происходит после.

Если получилось спустить пар, произошел эмоциональный выплеск, то следующий шаг — это извиниться за свое недопустимое поведение и сказать: «Хорошо, а теперь мы поговорим спокойно».

И не принимать близко к сердцу, если другой человек выпускает пар: в этот момент он не вполне адекватен. Есть люди более вспыльчивые, есть более темпераментные, которые время от времени входят в эти состояния.

Это само по себе не страшно, если они могут из них выходить.

И вот тут мы переходим как раз к следующему важному пункту. После того как вы сказали друг другу какие-то слова и выразили свои негативные эмоции, но

прежде чем вы будете искать реальное решение проблемы, разбирать ее — надо восстановить связь с близким человеком.

Если это был ребенок, то вы можете его обнять, сесть рядом, налить чаю — на символическом уровне это тоже восстановление связи.

Если дочь выпускает пар, оскорбляя и ломая мебель, пачкая стены и так далее, то, наверное, это уже далеко зашло. Если вы хотите из этого выйти в какую-то сторону, то важно разделять эти процессы. Когда она все это делает – ругать ее бесполезно. От того, что она в агрессии, а вы еще добавите туда агрессию, точно совершенно ничего не изменится. В этот момент важно прежде всего сохранять спокойствие самому, понимая, что это не лично про вас. Когда ваш близкий в таком состоянии, это не нам все, это у него внутри плохо и больно по каким-то причинам, вообще не связанным с нами.

И триггером, спусковым крючком, могло быть что угодно — возможно, что-то связанное с нами или то, что было с ним за много лет до этого.

В этот момент мы сохраняем спокойствие и думаем с сочувствием, потому что у человека, который так себя ведет, внутри еще хуже, чем как мы видим это снаружи. Потом, когда он успокоится, мы сможем восстановить этот контакт, восстановить связь, посочувствовать, обнять, пожалеть, и когда он уже совсем успокоится, поплачет, сможем сделать с ним разбор полетов. После того, как он успокоится, мы сможем говорить я-высказываниями, говорить о том, как нам было неприятно, когда он так делал, можем говорить о том, что мы чувствовали, можем вместе с ним опять начинать искать решение проблемы.

Если муж постоянно на работе заводится, сдерживается, а потом выливает все это дома на вас, то это как раз повод поговорить с ним об этом, но не в момент, когда он в этом состоянии. Если вы будете в ответ обижаться, ставить условия, требовать прекратить и так далее – это ничем хорошим не закончится, будет только ухудшение процесса. Но когда он уже спустил пар, вы восстановили отношения, после всего этого – вечером, на другой день, в выходной и еще когда-то, вы можете поговорить с ним и сказать о том, что эта ситуация постоянно повторяется и как вам плохо в эти мгновения. «Давай подумаем, что мы можем с этим сделать. Может быть, тебе поработать с этим, может быть, мы вместе поищем какие-то способы, чтобы выйти скорее из этого состояния?»

Сдерживаться – тут не вариант, сдерживаться ни у кого не получается. Если бы он мог сдерживаться, проблемы бы не было. Здесь вопрос не про сдерживаться, а про то, как менять свое эмоциональное состояние. И это просто технология, этому учат, точно также, как учат любому физическому упражнению или любому навыку. Это навыки саморегуляции. Как переводить напряжение, что с этим делать? Сдерживаться – это как с диетой: просто не жрать – не получается. Ты должен заменять привычные паттерны в питании, какие-то стимулы искать. И тут также. На силе воли такие вопросы не решаются — нужна более содержательная помощь себе.опубликовано econet

Автор: Людмила Петрановская

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