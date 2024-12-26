Как приготовить тартар из тунца

Рецепт для любителей рыбы и не только! Вкуснейший тартар из тунца. В нем нет костей и рыбного запаха. Такая чудесная закуска готовится быстро и легко, получается просто великолепной. Прекрасно сочетается тартар из тунца с гуакомоле

Тартар - это известное блюдо французской кухни. Изначально особенность его приготовления состояла в том, как именно при его приготовлении нарезаются продукты - все ингредиенты мелко режутся и заправляются соусом.

Тартар — оригинальное блюдо из сырой рыбы

Сегодня будем готовить прекрасный и невероятно вкусный тартар из тунца. В нем нет костей и рыбного запаха. Такая чудесная закуска готовится быстро и легко, получается просто великолепной. Прекрасно сочетается тартар из тунца с гуакомоле, рецепт приготовления которого вы найдете здесь.

Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

филе тунца

1 ч.л. лимонного сока

1 ч.л. дижонской горчицы

3 ст.л. оливкового масла

морская соль (крупная)

черный перец (молотый)

Как приготовить:

Порезать тунец крупными кубиками.

Теперь смешиваем тунец в емкости с соком лимона, маслом оливковым, горчицей дижонской, а в конце заправляем свежемолотым черный перцем и крупной солью. Хорошо перемешиваем.

Тартар из тунца готов. Можно подавать.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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