Мама, верни его обратно

Ситуация: старшему ребенку 3 года, младшему 1 год. Старший хочет избавиться от младшего, отдать, уничтожить. Как реагировать на эти страшные предложения, рассказывает психолог Людмила Петрановская.

Ситуация: старшему ребенку 3 года, младшему 1 год. Старший хочет избавиться от младшего, отдать, уничтожить. Как реагировать на эти страшные предложения, рассказывает психолог Людмила Петрановская.

Людмила Петрановская: что делать, если старший ребенок хочет избавиться от младшего

Двухлетки и трехлетки — непростая категория в качестве старших братьев и сестер новоиспеченных, потому что у них ровно в этот период происходит возраст бурного переживания амбивалентности. Они вообще обнаруживают, что родители не всегда хотят то, что в их представлении родители должны хотеть, а тут еще выясняется, что есть какая-то помеха в виде младшего братика или сестренки. Тут очень важно самим родителям всерьез не воспринимать подобные заявления.

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Когда трехлетка или двухлетка говорит: «Мама, ты дура, мама, я тебя убью, мама, я от тебя уйду», — он вовсе это не имеет в виду, просто у него зашкаливает амбивалентность.

Ребенок не может в тот момент, когда сердится на маму, помнить одновременно, что он маму любит. Шестилетний уже может, а двухлетний — нет.

Точно так же и в ситуации с младшим братом или младшей сестрой. Старший может в этот момент люто хотеть, чтоб младший куда-то делся, и он в этот момент не помнит, что в другие моменты может испытывать к младшему нежность, симпатию, любовь и т.д.

Это серьезное заявление, но с точки зрения трехлетнего ребенка, чисто технически, он не может что-то сделать. Тут важно взрослым всерьез не пугаться, потому что глазами ребенка это выглядит так: он что-то такое сказанул, и аж сама мама испугалась, и в это мгновение слова становятся очень сильными, очень значимыми, магическую силу обретают.

Для ребенка это значит: «Если я такое сказал, и аж родители перепугались, — значит, наверное, на самом деле я могу».

Тут важно легче реагировать: «Ну что ты такие глупости говоришь, вовсе мы никуда его не денем, вовсе ничего такого не будет, а все будет хорошо, все будем вместе жить». И после этого переходим к стратегии сватать детей, продавать друг другу. «Посмотри, как он на тебя смотрит, посмотри, как он тебе рад, посмотри, как он на тебя похож». У трехлетки уже есть некие зачатки доминирования, чуть-чуть, но есть, и уже можно к ним обращаться.

При этом в другие моменты необходимо как-то организовать жизнь так, чтобы трехлетка мог побыть маленьким. В разное время укладывать, родителям между собой их делить, чтобы он мог тоже на ручках посидеть, маленьким побыть, чтобы мог в какой-то момент расслабиться.

А когда старший в ресурсном состоянии, в таком бойком, тогда уже подчеркивать: «Вот, посмотри, он малыш, а ты вон какой молодец, как ты все умеешь, как ты все знаешь, это же надо, я прямо не верю, что ты когда-то тоже не мог, не умел, не знал, а сейчас вон ты какой невероятный».опубликовано econet

Автор Людмила Петрановская

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