Золотая формула счастливых отношений

Пытаться «прыгать» от партнера к партнеру за новой «великой любовью», не разобравшись с корнями того, что происходит лично с вами, – бесполезно. Будете ходить по кругу, наступая на все те же вселенские грабли.

Как создать такую сферу своей жизни, как отношения? Тем более заново? Сегодня материал на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Мужчина и женщина: Как создать себя заново в отношениях

Как наладить дружеское общение с собой, привести в порядок собственное тело и заниматься любимым делом с хорошей финансовой отдачей – в общем-то, кристально понятно. Лучше всех на этот счет выразился Ричард Брэнсон: К черту все! Берись и делай!

Толстая? Используй диету Майи Плисецкой – не жрать (с).

Бедный? Определись, чем ты хочешь заниматься, как на этом делаются большие деньги, и действуй по схеме: работать — думать — улучшать — работать — думать — улучшать — работать.

Несчастный? Разберись с собой. Определись, что тебя делает несчастным, а что — счастливым. Откажись от первого и привнеси в свою жизнь второе.

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У многих же это не получается по вполне очевидной причине: они не делают. Начинают и бросают. Перескакивают на другое. А то и вовсе не приступают из-за сомнений, страхов, предрассудков и мнений окружающих.

В 20 лет мы переживаем о том, что о нас подумают окружающие, в 40 лет – нам по фиг на то, что о нас думают окружающие, а в 60 лет мы понимаем, что о нас никто никогда не думал. Народная мудрость

И вот тут возникает самый интересный вопрос – работает ли эта же самая схема для отношений? Можно ли «взять и сделать» любовь? И если да, то как?

Как создать себя заново в отношениях?

Словами не передать, сколько раз я прошла по лестнице собственных чувств и мыслей, изучая этот вопрос. Погружалась на самое дно и опять возвращалась на свет. Раскладывала по кусочкам свои истории и наблюдала за окружающими, я ставила вопрос ребром и пыталась вообще от него отказаться…

Не буду устанавливать сложные декорации ради простой истины, которая упорно появлялась каждый раз, когда я к ней вопрошала и даже в те минуты, когда я пыталась делать вид, что ее не замечаю:

Любовь не надо искать

Так же, как себя невозможно найти, а можно только создать, так и с отношениями. Любовь невозможно найти, но можно создать себя (именно себя, а не другого человека) и открыться (!) для отношений.

Стать той дверью, через которую серьезное взаимное чувство войдет в твою душу.

Быть открытым для отношений и искать их – диаметрально противоположные истории.

В первом случае человек в ладах с собой и с миром. Он готов делиться этим состоянием с близким человеком (это рождает магнетизм личности, который так манит противоположный пол), во втором же случае это чаще всего, довольно болезненная история на тему «отношения как спасение от собственного несчастья», которая ничем хорошим не заканчивается.

Если ты несчастлив – отношения тебя не спасут и не сделают счастливым на долгосрочную перспективу. Это будут лишь короткие вспышки радости, оставляющие после себя множество взаимных претензий и обид. Ваше внутреннее несчастье вылезет наружу значительно раньше, чем кажется и начнет контролировать жизнь. Можно сменить партнёра, и, вероятно, это будет правильным решением, но сути такой шаг не вылечит. Если вы – несчастны, то вы будете несчастны и в отношениях.

Единственный путь в этом вопросе – перестать перекладывать бремя вашей радости на плечи близких людей и сделать себя счастливым самостоятельно. Разобрать под завалами страхов и предрассудков собственный внутренний стержень и, наконец-то, его отмыть – он может блестеть сам по себе. Такова его суть.

Дорогие страдающие девушки, настоящие мужчины не перевелись, они просто ушли к настоящим (нестрадающим) женщинам.

Если по простой формуле, то:

Хочешь отношений? Стань тем человеком, которого хочешь встретить (по общечеловеческим качествам).

И для начала – повзрослей:

1. Возьми ответственность за все происходящее;

2. Перестань ныть и жалеть себя;

3. Занимайся собой;

4. Занимайся делом;

5. Зарабатывай деньги (касается всех: мужчин априори, женщин как лекарство от навязчивого «спаси меня и мою финансовую неустойчивость»);

6. Будь УЖЕ счастлив здесь и сейчас.

Никто не хочет быть в отношениях с несчастным, хронически неудовлетворенным, неуверенным, постоянно мечущимся человеком. Вы бы хотели? Вот и не будьте таким сами. Мало кому интересны «ищущие себя» люди, зато всех привлекают те, кто обрел свой собственный мир.

Создавать себя, а не искать, – это золотая формула.

Если девушка намерена встретить здорового, сильного, уверенного, надежного и внутренне стабильного мужчину, то должна транслировать изнутри те же ценности – быть здоровой, сильной по-женски, уверенной (т.е. сексуальной и женственной), надежной (верной) и, самое главное, внутренне стабильной.

То же самое касается и мужчин.

Хотите быть с королевой? Будьте королем.

Схема прозрачна, как слеза ребенка. Почему же все и каждый не применяет ее в своей жизни?

Во-первых, люди не способны себя адекватно оценить – они хронически преуменьшают или преувеличивают те или иные события и факты, а также пребывают в инфантильной уверенности, что от них ничего не зависит, во-вторых, не хотят или не могут заниматься собой: осознанно развиваться и расти – то есть прорабатывать в себе те моменты, которые того требуют.

Мудрыми не рождаются, мудрыми становятся.

«Мой цинизм подсказывает, что позитив продается лучше», — заявила вчера с экрана Кэрри Бредшоу в небезызвестном женском сериале.

Так вот, друзья, мой пропитанный рекламным прошлым цинизм, в свою очередь, точно знает, что все эти истории про «найти свою любовь» — неиссякаемое золотое дно как в финансовом отношении, так и в лояльности пользователей.

Можно круглосуточно вещать на эту тему и быть в неизменном ТОПе. Женщины будут счастливы слышать, что вся их жизнь и главная цель – это мужчина (причем упорно не замечая, что количество несчастных женщин с мужчинами равно несчастным без мужчин – то есть аргументом это не является), а неуверенные в себе, слабые мужчины будут верными слушателями, если убеждать их, что они станут сильными именно благодаря правильной женщине (а не благодаря собственной работе).

Но я никогда на это не пойду. Прости, маркетинг. Буду, пусть непопулярно, зато честно перед собой и своим опытом говорить то, что знаю и вижу:

Единственный способ обрести зрелые взаимоотношения – это создать самого себя как радостную, счастливую, красивую, здоровую, увлеченную делом личность и открыться для глубоких взаимных отношений, при которых партнеры развиваются вместе, но не за счет друг друга.

Я страдала самым распространенным женским недугом – любовной зависимостью. Не знаю, откуда это в нас: из детства, из общества, из прошлых жизней или из текущей неуверенности в себе, но это хроническое заболевание большинства женского населения страны.

Симптомы: она была с виду нормальной девушкой, но тут она встретила Его – Мужчину Всей Своей Жизни — и понеслось: полное растворение в объекте любви, отказ от собственных интересов в пользу его интересов, желание проводить все свободное время вместе, неспособность быть в одиночестве, ревность, желание постоянного контроля, «залюбливание» на всех уровнях с мыслями «так, как я, тебя никто не любил и любить не будет».

Девушка в этот момент считает себя женщиной-вамп, но по факту она просто истерит: навязывая любовь и требуя ее в ответ, когда отношения переходят в позволительную для этого стадию. В итоге она полностью порабощается своими же чувствами и теряет контроль как над ситуацией, так и над собой. Начинает позволять то, что в отношениях неприемлемо, – упреки, проверки, истерики, неспособность ждать (она начинает первая звонить, писать, а по факту банально надоедает) и тому подобное.

Отношения разрушаются. Мужчина или устает, или охладевает, или просто энергетически истощается, так как девушка, которая счастлива только за счет своего мужчины (а в одиночестве глубоко несчастна), является сильнейшим энергетическим вампиром.

Если вам знакомо что-то подобное, могу дать такой совет:

Иногда клин клином не вышибают, а вгоняют еще глубже.

Пытаться «прыгать» от партнера к партнеру за новой «великой любовью», не разобравшись с корнями того, что происходит лично с вами, – бесполезно. Будете ходить по кругу, наступая на все те же вселенские грабли.

Клин под названием «любовная зависимость» надо не вышибать другим клином, а вынуть собственными руками. Это заноза, от которой можно избавиться.

Как?

Мы опять приходим к неизменному – создать себя заново. Разобраться со своими «особенностями» и заменить их на те, которые больше нравятся, практикуя осознанный подход. Это не путь одного дня. Это процесс по осознанному очищению и оздоровлению своей жизни.

Отношения – как союз двух зрелых личностей

Чтобы встретить близкого по духу человека и построить зрелые отношения, нужно БЫТЬ, а не искать:

БЫТЬ довольным

Определиться, что приносит тебе удовольствие, и делать это.

БЫТЬ здоровым ментально и физически

Еда, вода, спорт, физическая активность, созидательные добрые мысли.

БЫТЬ увлеченным

Снова — определиться, что приносит тебе удовольствие, и делать это.

БЫТЬ открытым для новых отношений

Быть открытым. По-другому не скажешь. Это неизбежный процесс, если вы довольны, здоровы и увлечены.

Речь о союзе двух зрелых личностей, когда и у мужчины, и у женщины нет необходимости затыкать партнером собственные внутренние дыры, – они вместе, чтобы развиваться, строить семью и наслаждаться.опубликовано econet

Когда я работала над этим материалом, а правильнее будет сказать — вынашивала его, ко мне пришла следующая цитата, которой бы и хотелось сегодня завершить. Да услышат ответ те, кто давно к нему стремился:

Людей надо с юности обучать управлять своими эмоциями. Я считаю, что никто не должен вступать в брак, пока не научится контролировать свои импульсы. До тех пор пока человек не обрел эмоциональной стабильности, он не созрел для того, что бы завести семью. Самоконтроль — это величайшее качество! Если, обладая им, вы пожелаете вступить в брак, к вам магнетически притянется соответствующая вам личность. Парамаханса Йогананда «Вечный поиск»

Автор Олеся Новикова

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