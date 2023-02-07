ВСЕ, что нужно для счастья, у вас УЖЕ ЕСТЬ

Богатый человек — вовсе не тот, у кого есть все, а тот, кому для счастья надо совсем немного. Богатство — это образ мышления...
Богатый человек — вовсе не тот, у кого есть все, а тот, кому для счастья надо совсем немного. Богатство — это образ мышления. Научитесь довольствоваться малым и ценить то, что имеете.
С началом каждого сезона на нас просто обрушивается шквал рекламы с манящими фото: производители предлагают еще более новые и продвинутые гаджеты, драгоценности, машины и прочее. Не подумайте, что я против новых продуктов. Многие покупки радуют нас, и это чудесно. Но когда слышишь, что кому-то обязательно надо купить новую машину или очередной гаджет, и только тогда они будут чувствовать себя счастливыми — увольте.
По правде говоря, большую часть денег мы тратим на вещи, которые не делают нас более счастливыми. Они не способствуют нашему духовному росту, не помогают сделать что-то действительно важное.
Для того, чтобы почувствовать радость и удовлетворение, совсем не обязательно покупать очередную причудливую безделушку, которая будет собирать пыль в шкафу.
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Чудесные моменты — они рядом. Стоит лишь внимательней присмотреться к тем подаркам судьбы, которые дарит нам жизнь. Они такие простые и такие великолепные.
Вглядитесь и улыбнитесь — когда…
1. Спокойное утро.
2. Вас обнимает любимый человек.
3. Пьете из любимой чашки теплый чай или кофе.
4. Перечитываете любимую книгу.
5. Научились чему-то новому. Было трудно, но вы сделали это.
6. Чувствуете приятную усталость после хорошей тренировки.
7. Слышите смех ребенка.
8. Поддержали того, кто нуждается в вашей поддержке.
9. Просто сидите с друзьями и наслаждаетесь тишиной.
10. Громко смеетесь, просматривая старые семейные фото.
11. Когда закрывается входная дверь, и вот оно — время для себя!
12. Окидываете взглядом свой дом после грандиозной уборки.
13. Вдыхаете аромат домашней еды.
14. Подбрасываете шутя угощение и ловите его ртом.
15. Слушаете вашу любимую музыку.
16. Когда встречаетесь с другом глазами, и оба одновременно расплываетесь в улыбке.
17. Разговариваете обо всем на свете с совершенно незнакомым человеком.
18. Вдруг понимаете, что у других людей — те же проблемы и тревоги. Так что вы не одни в этом мире.
19. Чувствуете удовлетворение от мысли, что поступили правильно.
20. Смотрите в ночное небо и видите только звезды.
21. Прикасаетесь к холодной стороне подушки в душную летнюю ночь.
22. Когда в лицо дует первый прохладный ветер в конце жаркого лета.
23. Слушаете потрескивание камина в холодную зимнюю ночь.
24. Делите свой зонт с кем-то еще в дождь.
25. Вслушиваетесь в тишину после сильного урагана или метели.
26. Гуляете босиком по траве.
27. Наслаждаетесь мелодией листвы деревьев под легким ветерком.
28. Без пробок и приключений приезжаете домой раньше обычного.
29. Когда именно ваша очередь к кассе в супермаркете пролетает просто с космической скоростью.
30. Маленький ребенок протягивает свою маленькую ладошку для приветствия.
31. Бродите среди книг в тишине городской библиотеке.
32. Незнакомец предлагает сфотографировать вас с друзьями, чтобы вы были на фото вместе.
33. Разглядываете свой портрет, и он вам нравится.
34. Когда фильм онлайн не начинается с рекламы.
35. Достигли важных результатов в деле, над которым долго и упорно работали.
36. Сообщили кому-то хорошие новости.
37. Осознали, что помогли кому-то изменить жизнь.
38. Перевернули последнюю страницу действительно хорошей книги.
39. Спите рядом с тем, кого любите.
40. Заснули, как только прикоснулись к подушке.
Все это есть у вас… И будьте благодарны — это очень много.
К нам с Марком часто приходят люди, которые чувствуют постоянное напряжение из-за напряженного ритма жизни. «Что теперь нам делать?» — спрашивают.
Мы всегда начинаем с этого предложения:
«Сейчас самое время «. . .»
Пропущенные буквы в скобках — это не ошибка. Это обозначение потребности в тишине.
Тишина — это космос. Тишина дает ощущение осознанности.
Чем дольше вы будете вслушиваться в нее, тем отчетливее услышите самих себя. Вы поймете, что все, что нужно для счастья — у вас уже есть. Согласитесь, где-то глубоко в душе вы всегда об этом знали. Просто задумайтесь на мгновение…
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Как часто вы испытываете один из этих «40 чудесных моментов»? И как часто не цените их?
В конце концов, все сводится к тому, чтобы в нашей жизни всегда было место для наслаждения чудесными мгновениями посреди суеты и жизненных бурь.
Сделайте глубокий вдох. Посмотрите вокруг.
И поблагодарите судьбу за то, что имеете.
Даже если жизнь сейчас преподносит только неприятные сюрпризы, подумайте хоть об одном моменте, который вас радует. Всегда есть за что поблагодарить судьбу.опубликовано econet
Автор: Angel Chernoff
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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