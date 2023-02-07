ВСЕ, что нужно для счастья, у вас УЖЕ ЕСТЬ

Богатый человек — вовсе не тот, у кого есть все, а тот, кому для счастья надо совсем немного. Богатство — это образ мышления...

Богатый человек — вовсе не тот, у кого есть все, а тот, кому для счастья надо совсем немного. Богатство — это образ мышления. Научитесь довольствоваться малым и ценить то, что имеете.

С началом каждого сезона на нас просто обрушивается шквал рекламы с манящими фото: производители предлагают еще более новые и продвинутые гаджеты, драгоценности, машины и прочее. Не подумайте, что я против новых продуктов. Многие покупки радуют нас, и это чудесно. Но когда слышишь, что кому-то обязательно надо купить новую машину или очередной гаджет, и только тогда они будут чувствовать себя счастливыми — увольте.

40 чудесных моментов, которые мы не ценим

По правде говоря, большую часть денег мы тратим на вещи, которые не делают нас более счастливыми. Они не способствуют нашему духовному росту, не помогают сделать что-то действительно важное.

Для того, чтобы почувствовать радость и удовлетворение, совсем не обязательно покупать очередную причудливую безделушку, которая будет собирать пыль в шкафу.

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Чудесные моменты — они рядом. Стоит лишь внимательней присмотреться к тем подаркам судьбы, которые дарит нам жизнь. Они такие простые и такие великолепные.

Вглядитесь и улыбнитесь — когда…

1. Спокойное утро.

2. Вас обнимает любимый человек.

3. Пьете из любимой чашки теплый чай или кофе.

4. Перечитываете любимую книгу.

5. Научились чему-то новому. Было трудно, но вы сделали это.

6. Чувствуете приятную усталость после хорошей тренировки.

7. Слышите смех ребенка.

8. Поддержали того, кто нуждается в вашей поддержке.

9. Просто сидите с друзьями и наслаждаетесь тишиной.

10. Громко смеетесь, просматривая старые семейные фото.

11. Когда закрывается входная дверь, и вот оно — время для себя!

12. Окидываете взглядом свой дом после грандиозной уборки.

13. Вдыхаете аромат домашней еды.

14. Подбрасываете шутя угощение и ловите его ртом.

15. Слушаете вашу любимую музыку.

16. Когда встречаетесь с другом глазами, и оба одновременно расплываетесь в улыбке.

17. Разговариваете обо всем на свете с совершенно незнакомым человеком.

18. Вдруг понимаете, что у других людей — те же проблемы и тревоги. Так что вы не одни в этом мире.

19. Чувствуете удовлетворение от мысли, что поступили правильно.

20. Смотрите в ночное небо и видите только звезды.

21. Прикасаетесь к холодной стороне подушки в душную летнюю ночь.

22. Когда в лицо дует первый прохладный ветер в конце жаркого лета.

23. Слушаете потрескивание камина в холодную зимнюю ночь.

24. Делите свой зонт с кем-то еще в дождь.

25. Вслушиваетесь в тишину после сильного урагана или метели.

26. Гуляете босиком по траве.

27. Наслаждаетесь мелодией листвы деревьев под легким ветерком.

28. Без пробок и приключений приезжаете домой раньше обычного.

29. Когда именно ваша очередь к кассе в супермаркете пролетает просто с космической скоростью.

30. Маленький ребенок протягивает свою маленькую ладошку для приветствия.

31. Бродите среди книг в тишине городской библиотеке.

32. Незнакомец предлагает сфотографировать вас с друзьями, чтобы вы были на фото вместе.

33. Разглядываете свой портрет, и он вам нравится.

34. Когда фильм онлайн не начинается с рекламы.

35. Достигли важных результатов в деле, над которым долго и упорно работали.

36. Сообщили кому-то хорошие новости.

37. Осознали, что помогли кому-то изменить жизнь.

38. Перевернули последнюю страницу действительно хорошей книги.

39. Спите рядом с тем, кого любите.

40. Заснули, как только прикоснулись к подушке.

Все это есть у вас… И будьте благодарны — это очень много.

К нам с Марком часто приходят люди, которые чувствуют постоянное напряжение из-за напряженного ритма жизни. «Что теперь нам делать?» — спрашивают.

Мы всегда начинаем с этого предложения:

«Сейчас самое время «. . .»

Пропущенные буквы в скобках — это не ошибка. Это обозначение потребности в тишине.

Тишина — это космос. Тишина дает ощущение осознанности.

Чем дольше вы будете вслушиваться в нее, тем отчетливее услышите самих себя. Вы поймете, что все, что нужно для счастья — у вас уже есть. Согласитесь, где-то глубоко в душе вы всегда об этом знали. Просто задумайтесь на мгновение…

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Как часто вы испытываете один из этих «40 чудесных моментов»? И как часто не цените их?

В конце концов, все сводится к тому, чтобы в нашей жизни всегда было место для наслаждения чудесными мгновениями посреди суеты и жизненных бурь.

Сделайте глубокий вдох. Посмотрите вокруг.

И поблагодарите судьбу за то, что имеете.

Даже если жизнь сейчас преподносит только неприятные сюрпризы, подумайте хоть об одном моменте, который вас радует. Всегда есть за что поблагодарить судьбу.опубликовано econet

Автор: Angel Chernoff

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