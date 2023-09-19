КАК избавиться от зависти: БЛАГОСЛОВИ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ

Пожалуй, каждый человек в своей жизни сталкивался с завистью - чувством раздражения и досады...

Пожалуй, каждый человек в своей жизни сталкивался с завистью - чувством раздражения и досады, неприязни и враждебности, которое вызвано благополучием, успехом и превосходством другого человека.

Зависть - коварное чувство, способное превратить успех другого человека в чувство собственной неполноценности, а радость другого - в недовольство, обиду, досаду и злость.

Она всегда вызвана неудовлетворенной потребностью в чем-либо (в любви, самореализации, уважении, стабильности и пр.), всегда связана со сравнением себя с другими.

Как избавиться от чувства зависти

Острее и ярче зависть выражена в тех случаях, когда социальная дистанция между объектом зависти и завистником незначительна. Если же между людьми существует большое различие в возрасте или статусе, то чувство зависти возникает редко.

Так, более вероятно, что человек станет завидовать своему знакомому (другу, приятелю, коллеге, соседу и т.д.), купившему квартиру, нежели депутату, который приобрел виллу на Лазурном берегу.

Существует несколько версий возникновения зависти.

Согласно одной из них, зависть - это врожденное чувство, заложенное в нас на генетическом уровне, доставшееся нам в процессе эволюции от предков. Приверженцы этой теории полагают, что зависть людей в первобытном обществе толкала их на самосовершенствование.

Например, менее успешный охотник, испытывая чувство зависти к успешному, старался смастерить себе более совершенное оружие, придумать более хитрый план, как заманить добычу в капкан, и в конце концов ему это удавалось.

Эта теория рассматривает зависть, как ресурс, и касается так называемой "белой зависти".

Более же распространенной является теория, которая рассматривает зависть, как отсутствие ресурса ("черная зависть"). Согласно ей, проявление зависти у человека возникает в процессе социальной жизни, в следствие неправильных подходов к воспитанию ребенка.

Когда родители начинают в поучительных целях сравнивать свое чадо с другими детьми, более "успешными" (послушными, воспитанными, умными, смелыми и т.д.), да так, чтоб их ребенок все слышал, они сеют в нем зерно зависти, из которого в дальнейшем вырастают соответствующие плоды.

Такое требование взрослого "будь другим" побуждает ребенка отказаться от своих желаний и любознательности, и он начинает думать о том, что у него нет ни амбиций, ни ресурсов для достижения чего-либо. Он как будто отказывается от своей внутренней энергии, наделяя ею других людей, хватаясь за установку: "у него есть то, чего нет у меня".

В соответствии с этой теорией лекарством от зависти является поиск и использование собственных ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Только когда человек реализовывает свой потенциал, зависть может трансформироваться в восхищение к тем, у кого это уже получилось сделать. В желание учиться у них, вместо того, чтобы мысленно пытаться уничтожить за смелость следовать своей дорогой.

Еще один способ избавления от зависти предлагает одна из философских идей, которая восходит к древней мудрости Хуны - самобытному учению гавайских шаманов-кахунов (стражей тайны). В основу этой философии положена сила благодарности.

Она гласит: "БЛАГОСЛОВИ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ".

Увидев человека, живущего в шикарном доме, благослови этого человека и благослови его дом.

Увидев человека в дорогом автомобиле, благослови этого человека и благослови его автомобиль.

Увидев человека в кругу чудесной семьи, благослови этого человека и благослови его семью.

Ведь, если вместо этого начать ненавидеть и завидовать чьим-то успехам и достижениям - мы закрываем в себе возможность обладать этим.

Благословляя же то, что хотим, мы даем ему пропуск в нашу жизнь, даже если еще пока этого не имеем.опубликовано econet

Автор Оксана Шульга

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