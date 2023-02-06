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КАК работает ЗАВИСТЬ

Источник: b17.ru 06 февраля 2023 5966
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По моему мнению, зависть — это то чувство, которое мобилизует человека на разрушение другого, его успеха или отношений с ним.

КАК работает ЗАВИСТЬ

По моему мнению, зависть — это то чувство, которое мобилизует человека на разрушение другого (того, кто добился большего или просто чего-то, чего не может добиться завидующий; а также у которого есть что-то, чего в данный конкретный момент нет и не может быть, по разным причинам, у последнего, как бы он этого не желал), его успеха или отношений с ним.

Зависть - это разрушение другого

Возникает оно в ответ на угрозу собственной самооценке.

Таким образом, функция зависти изначально  — защитная.

Судя по количеству откликов и возражений в приватном общении или на страничке в соцсетях — изложил я свою позицию по поводу зависти как-то недостаточно хорошо и убедительно. Уж очень много возражений было высказано в ключевых для меня вопросах. А потому продолжу.

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Как мне показалось, одними из самых оспариваемых мест моих размышлений являются:

Во-первых, утверждение, что в условиях неравенства с близким человеком ПЛЮС при переживаниях беспомощности в попытке это неравенство устранить (добиться того же или сделать так же) — зависть возникает НЕИЗБЕЖНО.

А во-вторых, — что она направлена на разрушение (или другое сильное слово — уничтожение) того человека, который имеет то, чего нет у нас.

«Как же быть с тем, — спрашивают меня мои оппоненты, — что я завидую не самому человеку, а лишь качеству, которым он обладает? Завидую, например, его умению писать, выступать на публике, танцевать сальсу, зарабатывать деньги, вести тренинги. А в остальном этот человек может быть намного менее успешен, чем я (если не сказать — лох). Думаю, я не завидую ему вообще — а лишь восхищаюсь его конкретным умением. Получается, и уничтожать его (человека) не стремлюсь».

Да, конечно, и с этим я с легко соглашусь, внутреннему качеству морду не расцарапаешь.  Но разве дело при таком подходе обходится без агрессии?

Расчленяя человека (слава Богу, исключительно внутри психики) на него самого и то качество, которое нам так хотелось бы развить в себе, разве мы уже не поступаем по отношению к нему агрессивно?

Да, конечно, этот механизм защиты позволяет нам оставить агрессию вне фокуса осознавания, в так называемом фоне. В таком случае даже можно сказать, что он (этот механизм) защищает нас, другого человека и отношения с ним. Но Вам не кажется, что это лишь на первый взгляд таким образом получается избежать ущерба?

А как насчет того, что отторгая от конкретного человека его успех, мы отказываем ему в признании, восхищении и даже, в некотором роде, в существовании (тот, кто существует в нашем воображении сильно отличается от того, кто есть на самом деле — по крайней мере, у первого нет того, что условно можно назвать успехом)?

КАК работает ЗАВИСТЬ

Собственно, это ведь и есть работа зависти — лишить другого человека успеха или сделать невозможным существование. Пусть пока только в своем воображении.

Выходит,  что возражения, предъявляемые моими собеседниками в качестве доказательств отсутствия у них деструктивной зависти и злобных намерений, на самом деле являются маркером ее уже состоявшейся работы!?

Слава Богу, речь данном случае идет про виртуальную расчлененку. А реальные изъятия ценных ... качеств в современном мире встречаются не так часто, как могли бы.

Но Вы хотели бы, чтобы так близкие люди поступали с Вами?

Я — нет.опубликовано econet

Автор Дмитрий Трефилов

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Источник: https://econet.ua/

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Дмитрий Трефилов зависть агрессия разрушение психология

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