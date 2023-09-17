Лучший принцип воспитания девочек отцом

Мужчины, сделайте так, чтобы ваша дочь хотела стать настоящей женщиной, развив все свои женские качества. Как это сделать? Мотивируйте ее.

Мужчины, сделайте так, чтобы ваша дочь хотела стать настоящей женщиной, развив все свои женские качества. Как это сделать? Мотивируйте ее. А как мотивировать лучше всего?

Покажите, что женщину любят, и всё

Это ведический принцип воспитания девочек. Отец должен показать свою любовь и нежность к матери, и тогда девочка сама будет ходить с разинутым ртом, считывая каждое движение и копируя маму.

Надевать ее каблуки, варить супы из песка, укладывая спать мишек, читать книжки на ночь. Копирование ‒ лучший способ обучения известный во Вселенной, а вы всякую ерунду придумываете. Какие-то сумасшедшие методики, которые часто написаны людьми, не имеющими детей. Методики по воспитанию детей пишут люди, у которых вообще детей нет, или которые их не видят ‒ им некогда, они пишут методики по воспитанию детей.

Поэтому, когда отец очень сильно любит мать девочки, то у неё появляется мотив развивать свои женские качества.

Отец любит дочку, в основном занимаясь женой, а мать в это время, будучи защищённая мужем и любима, бескорыстно проливает свою любовь на дочку, делая её прекрасное настоящее. опубликовано econet

Автор: Руслан Нарушевич

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet