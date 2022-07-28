4 типичные ошибки женщин, мечтающих выйти замуж

Мужчины очень тонко чувствуют энергетику одинокой женщины «на охоте». Мысль о замужестве становится настолько навязчивой, что девушка «цепляется» за мужчину, у нее пропадает способность сохранять необходимую дистанцию в отношениях, которая помогает получше разглядеть избранника и дать ему возможность проявить себя.

Что ни говори, а счастье женщины во многом зависит от того, устроена ее личная жизнь или нет.

Дама, у которой все хорошо на любовном фронте, спокойна, гармонична, наполнена, уверенна в себе.

Конечно, многие поспорят с тем, что не только благодаря мужчине женщина может быть реализована – карьера, творчество, учеба тоже могут дать чувство глубоко удовлетворения.

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Однако хотим мы того или нет, в каждой из нас природой заложено стремление быть с мужчиной, развивать с ним отношения, строить семью.

В какой-то момент жизни ты чувствуешь готовность к серьезным отношениям с «продолжением», и осознанно или не очень ищешь его… того самого единственного мужчину, которого ты сможешь назвать своей второй половинкой.

Как женщине встретить свою вторую половинку

Эта статья посвящается в первую очередь тем девушкам, которые по каким-то причинам одиноки и хотели бы встретить спутника жизни, с которым можно было бы вступить в брак, завести детей.

Часто случается так, что вроде бы вокруг полно мужчин, да все не те. Или уже состоишь в отношениях, но не в таких, каких хотелось бы.

Итак, с чего начнем? Думаю, с того, что в первую очередь необходимо определиться самой, что действительно готова к серьезным отношениям, замужеству.

Это очень важный шаг, потому что если ты решишь для себя, что не станешь растрачиваться на мелкие романы, неподходящих тебе мужчин, то с удивлением обнаружишь, что в твоем поле будет появляться все больше достойных кандидатов, а безответственные, желающие просто покутить персонажи – начнут куда-то испаряться.

Итак, какие типичные ошибки совершают женщины, мечтающие выйти замуж?

1. Зацикленность на идее – во что бы то ни стало выйти замуж, желательно в ближайшее время. Такую девушку можно определить по «ищущему» взгляду.

Мужчины очень тонко чувствуют энергетику одинокой женщины «на охоте».

Мысль о замужестве становится настолько навязчивой, что девушка «цепляется» за мужчину, у нее пропадает способность сохранять необходимую дистанцию в отношениях, которая помогает получше разглядеть избранника и дать ему возможность проявить себя.

Это чревато тем, что мужчина начинает чувствовать слишком большую ответственность за личное счастье девушки на фоне того, что у него еще не вызрели достаточно глубокие чувства так необходимые для серьезных отношений.

Кроме того, есть категория не очень порядочных мужчин, которые знают о желании девушек в определенном возрасте иметь семью, детей.

Чересчур зацикленная на идее выйти замуж женщина рискует «нарваться» на подобного мужчину, который, преследуя весьма определенные цели, использует в качестве «приманки» громкие обещания и рассуждения на тему брака, совместного будущего, а также его неземной любви к вам.

2. Поиск мужа среди неподходящих мужчин. Кто это такие – неподходящие мужчины? К этой категории относим всех тех, с кем сложно выстроить отношения, ведущие именно к свадьбе, и даже если поход в ЗАГС состоится, то брак обещает быть трудным и не сильно счастливым.

Итак, проходим мимо:

1) уже состоящих в браке мужчин,

2) мужчин, которые открыто заявляют о том, что они не готовы к ответственности, серьезным отношениям, семье,

3) персонажей, которые имеют проблемы с зависимостями – алкогольной, наркотической, игровой и др.

Кроме того, не стоит питать больших надежд к мужчинам, которые:

ранее состояли в нескольких браках,

плохо отзываются о своих бывших женах,

не участвуют в жизни своих детей.

Также с особой осторожностью общаемся с молодыми (и не очень) людьми, которые:

пытаются взять взаймы у вас деньги,

перекладывают на вас какие-то материальные заботы,

не имеют постоянного заработка,

часто жалуются на жизнь,

в своих неудачах винят правительство, родителей, государство – всех, кроме себя.

3. Секс в самом начале отношений. Помните, раньше считалось, что девушка должна хранить себя до свадьбы? Конечно, сейчас времена изменились, и такие взгляды нам кажутся весьма устаревшими.

Однако смысл в целомудрии особенно в начале отношений есть. Просто общаясь с мужчиной, позволяя ему ухаживать за собой, проявлять себя и свои качества, при этом не имея интимных контактов, у вас есть уникальная возможность узнать его поближе, а также показать мужчине, что настроены только на серьезные отношения с последствиями.

Что касается секса – то он возможен только с любимым и любящим вас человеком, в котором вы уверенны, поэтому вы не спешите с интимной стороной отношений, а даете себе и мужчине время для того, чтобы вызрели более серьезные чувства, чем просто симпатия, страсть, и влечение .

Типы, которые хотят от вас исключительно секс или готовы на непродолжительный роман, как правило, ретируются. Мужчина, который ищет себе спутницу для серьезных отношений, оценит такую вашу позицию.

Конечно, вы можете поспорить и привести множество примеров женщин, которые имели секс в начале отношений и, тем не менее, вышли замуж. Да, такое случается, возможно, даже часто. В этом случае, женщина должна уметь правильно себя вести с мужчиной – это первое, второе – мужчина не исключает для себя самого серьезных отношений, ведущих к браку.

Секс до того, как вы хорошо узнали мужчину – это как кот в мешке.

Может повезти, а может и нет. Так много случаев, когда женщина, влюбляясь в мужчину, отдается ему почти сразу же, не дав ему возможности приложить усилия, чтобы добиться ее. В этой ситуации мужчина часто теряет интерес к женщине, начинает воспринимать ее как должное, перестает ценить.

К сожалению, в постсоветских странах наблюдается такая тенденция, что девушки сами «разбалывают» мужчин своей легкодоступностью. Идет явное смешение ролей – не мужчина добивается девушку, а дама сама пытается показать сильному полу, что она достойна его внимания, и всеми способами готова бороться за мужчину.

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4. Продолжительное проживание в гражданском браке.

Современные молодые люди и девушки предпочитают пожить вместе, для того, чтобы присмотреться друг к другу, оценить себя и своего партнера в быту.

Возможно, эта идея не самая плохая. Особенно для совсем молодых и где-то наивных людей в возрасте с 18 до 24 лет.

Но, если у девушки конечная цель выйти замуж, ей не стоит соглашаться на гражданский брак особенно с тем мужчиной, который не видит смысла в официальном браке.

В гражданском браке мужчине жить достаточно удобно – у него есть женщина, которая уже исполняет все функции жены, при этом мужчина остается свободным (особенно это становится важным при знакомстве с другими девушками).

Очень часто сталкиваюсь с историями, где в случае продолжительного совместного проживания с девушкой, мужчина не видит смысла в заключении брака официального, дескать, зачем что-то менять, когда и так все хорошо? В этом случае было бы неплохо паре изначально определиться со сроком продолжительности гражданского брака и его целями.

P.S Конечно, это далеко не весь список того, что служит препятствием для женщины на пути к ее счастливой семейной жизни.опубликовано econet.ru.

Автор Грицышина Алевтина

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