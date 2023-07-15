Я потерял желание любить тех, кто не любит меня, и улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне. Я больше не трачу ни минуты на тех, кто врёт или хочет манипулировать.
Я больше не терплю некоторых вещей – не потому, что стал гордым, а просто потому, что я достиг того момента в жизни, когда я больше не хочу тратить время на то, что мне не нравится или причиняет мне боль.
Я не терплю цинизм, избыточную критику и запросы любого рода.
Я потерял желание угодить тем, кому я не нравлюсь, любить тех, кто не любит меня, и улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне.
Я больше не трачу ни минуты на тех, кто врёт или хочет манипулировать.
Я решил не иметь ничего общего с притворством, лицемерием, нечестностью и дешёвой похвалой.
Я не терплю обрывочную эрудицию и академическую заносчивость.
Я не терплю слухов.
Я ненавижу конфликты и сравнения.
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Я верю в мир возможностей, и потому избегаю людей негибких и косных. В дружбе мне не нравятся недостаток преданности и предательство.
Я не лажу с теми, кто не может сделать комплимент или сказать слова поддержки. Преувеличения скучны мне, и мне сложно принять тех, кто не любит животных.
И сверх всего я не терплю никого, кто не заслуживает моего терпения.опубликовано econet
©Хосе Микард Тексейра
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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