Блинчики из гречневой муки: красиво и изумительно вкусно!

Сегодня предлагаем приготовить один очень интересный и яркий вариант полезных блинов - это безглютеновые блинчики из гречневой муки со свеклой. Цвет у них получает изумительный. А все потому, что в них присутствует прекрасный натуральный краситель - свекла. Такие блины одним своим видом поднимают настроение и никто из домашних не останется равнодушным к такому яркому блюду.
Сегодня предлагаем приготовить один очень интересный и яркий вариант полезных блинов - это безглютеновые блинчики из гречневой муки со свеклой. Цвет у них получает изумительный. А все потому, что в них присутствует прекрасный натуральный краситель - свекла. Такие блины одним своим видом поднимают настроение и никто из домашних не останется равнодушным к такому яркому блюду.
Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Сначала необходимо отварить свеклу. Потом почистить от кожуры и измельчить в пюре. Теперь к пюре необходимо добавить следующие ингредиенты: муку гречневую, разрыхлитель (погашенную лимонным соком соду), кефир, цедру апельсина и соль. Затем тщательно все это перемешать.
Теперь нужно нагреть сковороду. Выкладываем порцию теста. Должен выйти блин в диаметре приблизительно 7-9 см. Жарим с каждой стороны на среднем огне по 2-3 минуты.
Подавать такие чудесные блинчики можно с натуральным йогуртом (или сметаной) или ягодами. Получается очень аппетитно и нарядно.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребение - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий