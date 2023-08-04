Есть люди, которые пытаются пережить кризис, не переживая кризис. Смягчая, приглушая, обездоливая. Они все время как будто уворачиваются от мяча, который летит им навстречу.

Есть люди, которые никак не могут погрузиться в пучину своего страдания и войти в кризис. Войти, пройти и выйти, наконец. Они знают много способов, чтобы сделать себе "полегче".

Ибо ощущение себя смерти подобно

Рецепты всем известны:

Не выспались – двойной экспрессо.

Болит спина – они делают новокаиновую блокаду и продолжают дальше.

Болит голова – пьют таблеточку.

Тревожно – курят.

Злость зашкаливает – делают практики.

Если все задолбало, они берут билет и летят на пару дней в Рим или в Турцию на неделю.

В общем, пытаются пережить кризис, не переживая кризис. Смягчая, приглушая, обездоливая. Они все время как будто уворачиваются от мяча, который летит им навстречу.

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И вроде бы это и называется "держать баланс", но только приходят они к финишу с букетом хронических заболеваний и объёмной таблетницей, в которой все ячейки заняты, потому ибо баланс поддерживают снаружи, а не изнутри. Изнутри все как раз сыплется.



Ещё бывают люди железные. Они ещё в детстве отключают всю внутреннюю чувствительность. Что-то работает как часы, что-то поддерживается химически. Они ходят, выходят, не могут уже физически разогнуться, пахнут потом и табаком. Морщат лоб. Закостеневают. Не могут плакать. Они игнорируют столько всего в себе, что даже мысль об этом вызывает непереносимую боль, кончик которой доходит до сознания желанием немедленно закурить. Ибо ощущение себя смерти подобно. А потом раз, и что-то истончавшее рвётся скоропостижно. Аневризма, например.

И тогда они уже они входят и не выходят. Мяч прилетает прямо в лоб.

Есть люди, которым повезло. Их поцеловала судьба, обрушив что-то внезапно.

Снаружи или внутри.

Один чуть не умер на операционном столе. Видел себя со стороны.

Другой был брошен, раздавлен, покинут.

Третий родился без пальцев.

В чем же тут везение? Да в том, что уже невозможно жить, не замечая того, что у тебя внутри. Приходится войти, пройти и выйти. Им приходится проживать этот опыт каждый день. Они ловят мяч голыми руками.

Есть люди обычные.

Они ничего не знают, сопротивляются в меру, и когда приходит их кризис, они проживают его с бОльшими или меньшими потерями.

Без особых знаний и красоты. Просто ловят этот мяч в своё время на своей базе.

Им сложно, но они входят, проходят и выходят.

А есть люди-специалисты, которые все знают.

Ибо они профессионалы. И про хронь, и про кризисы, и про возможность оказаться в кризисе. И про выход. Так хорошо знают, что не могут никак туда уже ни войти, ни пройти, ни выйти... Им сложнее всего. Я из таких.

Может, есть ещё какие-то, но я не знаю.

А вы знаете?

Вы из каких? опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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