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СИЛЬНЫЙ человек

Источник: facebook.com 06 января 2023 6282
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Если мир в душе нашей не нарушается ни при каких обстоятельствах, даже при самых сильных переживаниях, то, значит, мы в духе.

СИЛЬНЫЙ человек

МИР ДУШИ — это один из важнейших показателей, по которому мы определяем: ДУХОВНЫЕ МЫ ИЛИ ПЛОТСКИЕ.

Сила духа

Если мир в душе нашей не нарушается ни при каких обстоятельствах, даже при самых сильных переживаниях, то, значит, мы в духе.

Как бы нас ни огорчили, какое бы зло нам ни сделали, какую бы потерю мы ни понесли, — мы всегда должны быть духом мирны и спокойны. А это возможно только в том случае, если мы будем искренно любить Бога и ближних, если у нас будет глубочайшая вера и преданность Промыслу Божию, если мы благодушно будем переносить всякое зло, всякие скорби и болезни.

СИЛЬНЫЙ человек

Как после сильной бури бывает великая тишина, после темной ночи радостное утро, так и после великого огорчения и глубокой печали наступает в сердце призывающего Бога, мир Божий, превосходящий всякий ум (Флп. 4:7).

©Схиигум Савва (Остапенко)

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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