Польза вреда или Для чего мы болеем

Парадоксально, но болезни делают жизнь проще. Они нас защищают и оберегают. Помните, в школьном детстве перед сложной контрольной очень-очень хотелось простудиться?

Парадоксально, но болезни делают жизнь проще. Они нас защищают и оберегают. Помните, в школьном детстве перед сложной контрольной очень-очень хотелось простудиться? Лежать себе под теплым одеялком, думать о разном и иметь благовидный предлог пропустить учебный день, а то и неделю. А если повезет, то можно еще внимание и заботу от мамы получить.

Но в реальности простуда оказывалась гораздо менее приятной, сопровождающейся мерзкими процедурами, невкусными микстурами и запретами (типа никаких игр, ты же болеешь), а потом еще и контрольную приходилось переписывать. Никакой романтики… Хотя…

Какие же плюсы и бонусы нам дарят болезни?

1. На первое место я бы поставила внимание и заботу.

Это у нас с детства. Даже самый строгий и холодный родитель смягчался, видя малыша с температурой или больным животом. Зубки режутся? Ты ж мой бедный малыш… Тут тебя и обнимут, и погладят, и проявят терпение, и, может быть даже книжку почитают или просто рядом посидят.

Если ребенок не получает ласки и проявлений безусловной любви в здоровом и активном состоянии, он будет часто болеть. Надо же как-то потребность эту удовлетворять?

Во взрослом возрасте этот механизм, если его не сделать осознанным, продолжает катиться по старым жестким рельсам. И ему не важно, что ты уже взрослая тетя и жалеть тебя не кому. Ну, кроме, разве что, кота.

2. Следующее место в рейтинге полезности болезней занимает потребность в отдыхе.

«У меня двое детей, я их одна ращу, без мужа. Еще собака, рыбки, два попугая и хомячки. На работе я начальник, работы много, все на мне, приходится до ночи иногда сидеть. А тут еще подруга в отпуск уехала, попросила присмотреть за ее квартирой, ну цветочки там полить, котика покормить. А я разболелась не на шутку.

Вообще голову от подушки поднять не могу. Но я же ей обещала… Да и работа… Ладно, таблеток наглотаюсь, вечером зайду… Да что ж за день то такой… надо же, на ровном месте ногу подвернула… »

Если человек организует себе такой ритм жизни, при котором забота о других и гиперответственность не оставляют ему времени на отдых и восстановление, то после череды мелких «болячек» его скручивает по-крупному. И это не просто просьба организма «Пожалуйста, дай мне время на восстановление».

Это вопль измученной тушки: «Остановись, иначе я умру».

3. Болезнь как способ избегания конфликта.

Не хочется ехать к свекрови на дачу. Там нужно будет делать милый вид и полоть ненавистные грядки. Сказать напрямую: «Мама, вы там, пожалуйста, ковыряйтесь сами в своих посадках, а я лучше проведу единственные выходные с дочкой» - означает ввести семью в состояние затяжного конфликта.

Тут на помощь приходят сыпь на руках и расстройство желудка. Бинго! Муж уезжает к маме, желудок быстро успокаивается чашкой вкусного чая, а сыпь на руках проходит через недельку-другую. И никакого конфликта. Легкое раздражение, немного напряжения, но в целом, мир и покой в семье. Жертва принята.

4. Болезнь как способ достижения целей.

Слышали про такое словосочетание «вторичная выгода»? Это когда человек находится в крайне неприятной для него ситуации, жалуется, но выбираться оттуда не спешит. Потому что в этой ситуации кроме боли и негатива есть определенные бонусы.

Если говорить о болезни, то это может выглядеть так: Каждый раз, когда мама нервничает, у нее повышается давление. Поэтому в семье все знают, что маму беспокоить нельзя.

Для этого нужно решать все проблемы самостоятельно, хорошо учиться, вовремя приходить домой, помогать по хозяйству. А муж должен быть верным, хорошо зарабатывать, не сидеть с мужиками в гараже и два раза в год организовывать отдых на море.

Мама, конечно же, очень горюет по поводу давления. Ходит по врачам, ушла с работы, вяжет носочки и сажает цветочки. Врачи ничего видимого и страшного не находят, но тонометр упрямо гнет свою линию. А вся семья ходит по одной половице, чтобы мама не волновалась – у нее давление.

У меня, в силу профессии, много таких примеров. Да и у вас, в силу жизненного опыта, тоже. Я уверена.





5. Болезнь как симптом семейной системы.

Семья является единым организмом. Иногда болезнь одного члена семь помогает избежать конфликтов между другими, например, «склеить» маму и папу, удержав их от развода, «вернуть» домой взрослого ребенка и не встречаться с ужасом сепарации и одинокой старости или приструнить мужа-алкоголика. Просто палочка-выручалочка, что тут скажешь.

Почти хрестоматийный пример из моей практики – супруги испытывали трудности в интимной сфере. Тема эта в семье старательно избегалась, как и сама интимная близость. При этом все остальное – финансы, отношения, образ жизни, характеры – устраивало.

Схема симптома была следующей: Чтобы малыш оставался «сухим» мама должна спать рядом. Естественно, при этом папа отправлялся на диван, или ребенок спал между родителями. В этом случае близость не возможна. Но и необходимости «выяснять отношения» и говорить о сложной проблеме тоже не возникает.

6. Болезнь как скрытое послание.

Этот пункт касается уже более серьезных, хронических заболеваний, длящихся годами. В основе каждого из них лежит глубинный внутриличностный конфликт.

7. Болезнь – как способ избежать конкуренции, как возможность оправдания бездействия или не желания соответствовать чьей-то планке завышенных ожиданий, как способ контролировать других и т.д.

Болезнь – это просто кладезь выгод, если вдуматься.

К слову, описывая в подробностях все выгоды болезни, я отнюдь не призываю хаять и гнать прочь заболевших, клеймя их словом «меркантильные». Если вы или кто-то из ваших близких заболели – полечите и пожалейте его. Это по-человечески. А потом найдите время и прочитайте эту статью еще раз.

Теперь, испытывая затруднения со здоровьем, вы можете спросить себя «Зачем мне они? Что я получаю полезного? Как я могу получить это по-другому, не испытывая боли, не имея функциональных и других нарушений в организме»?

И еще, все случаи болезней, безусловно, рассматриваются индивидуально. Просто потому, что это сложнейший механизм. Кроме того, взаимодействие выздоравливающего с психологом в большинстве случаев не отменяет и не заменяет визитов к врачам, но делает болезнь конечной. опубликовано econet

© Наталья Емшанова

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