Нет такой вещи, как случай

Настройте свое со­знание на Смелость, Уверенность и Успех. Войдите в контакт с позитивными мысля­ми, излучаемыми ежечасно сотнями умов. И возьмите все самое лучшее, что есть в мире Мысли, — не соглашайтесь на меньшее!

Некоторое время назад я говорил с од­ним человеком о Силе Мысленного Притяжения. Он сказал, что не верит, будто Мысль может что-то к нему привлечь, — мол, все дело в удаче.

По его словам, он понял: его всегда преследует неудача и потому все, к чему он прикасается, идет наперекосяк.

Так было всегда, так будет всегда, и другого он не ожидает. Начиная что-то новое, он знает за­ранее — ничего хорошего из этого не выйдет, так что в теории Мысленного Притяжения нет ни слова правды.

Не соглашайтесь на меньшее!

Этот человек так и не понял, что наи­более сильный аргумент в пользу Закона Притяжения — его собственные убеждения.

Он подтвердил, что всегда ожидал плохого и что всегда получалось именно так, как он ожидал. Замечательная иллюстрация Закона Притяжения, не правда ли.

Однако никакие аргументы не могли убедить его в этом. Он был «против Закона», всегда ожидал неудачи, и все, что с ним происходило, лишь укрепля­ло его веру в несостоятельность Ментальной Науки.

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Многие люди, похоже, думают, что Закон Притяжения действует лишь тогда, когда че­ловек желает страстно, сильно и постоянно. Они, похоже, не понимают, что сильная Вера так же действенна, как и сильное Желание.

Успешный человек верит в себя, в свой успех и, не обращая внимания на задержки, с нетерпением идет к цели, не сомневаясь, что он к ней придет.

Его взгляды и цели могут изменяться по мере движения вперед, — вернее, он сам может их менять по ходу дела, однако ему известно, что в конце концов все будет так, как надо. Вера такого человека запускает в действие могущественнейшие силы Мира Мысли.

Тот же, кто верит в свои неудачи, обяза­тельно потерпит поражение. Как может быть иначе? Здесь нет никакого чуда. Просто все, что он делает, думает и говорит, наполнено мыслью о неудаче. Другие люди чувствуют его настрой и перестают доверять ему и его возможностям. В свою очередь он, вместо того чтобы объяснять это собственным не­верием в себя, в очередной раз убеждается в своей неудачливости.

Он постоянно пред­лагает себе неудачу, закрывает своими нега­тивными мыслями ту область своего разума, где рождаются успешные планы действий, и, как следствие, непременно пожинает пло­ды такой самонастройки.

Уныние — не то состояние, в котором приходят блестящие идеи. Наш разум дает нам полезные для дела подсказки лишь тогда, когда мы полны энту­зиазма и надежды.

Люди инстинктивно чувствуют сгустив­шуюся вокруг некоторых атмосферу неуда­чи. И точно также они чувствуют атмосферу успеха вокруг других. Даже слыша о жизненных неурядицах, свалившихся на успешного человека, они говорят: «О, этот выберется — его невозможно потопить». Атмосфера неудачи или успеха создается преобладающей Мысленной Настройкой. Очистите свою Мысленную Атмосферу!

Нет такой вещи, как случай

Закон При­тяжения действует везде, и все, что происхо­дит, происходит благодаря Ему. Невозможно назвать даже простейшее событие, которое бы произошло по воле случая, — проанали­зируйте его, и вы увидите, что оно есть след­ствие Изначального Закона.

От движения миров до роста горчичного зернышка — все подчинено Его действию. Падение камня со склона горы — не случайность, его вызвали силы, которые действовали веками. А перед этой причиной были другие причины, и так далее, пока мы не дойдем до Беспричинной Первопричины.

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Точно так же не случайна и сама Жизнь. Здесь, как и везде, известно вам это или нет, Изначальный Закон действует в полную силу. Ваше незнание этого Закона будет навле­кать на вас всевозможные неприятности, поскольку вы станете противоречить Ему. И наоборот, если вы начинаете действовать в согласии с Изначальным Законом, входите в Его поток, Жизнь предстает перед вами со­вершенно в другом свете.

Изначальный Закон нельзя отбросить. Вы можете попробовать оказывать Ему сопро­тивление и создавать на Его пути какие-то препятствия. Будет ли от этого толк? Конечно нет. Впрочем, вы вольны повторять подобные попытки столько, сколько вам нужно, чтобы усвоить данный урок.

Закон Мысленного Притяжения — од­но из проявлений Изначального Закона. Повторяю: ваши мысли реальны. Вы излу­чаете их во всех направлениях, они сочета­ются с другими мыслями, образуя различные комбинации, движутся туда, куда их влечет Сила Притяжения, и убегают из сознаний, излучающих противоположные им мысли.

Ваш ум притягивает к себе мысли других людей, посылаемые осознанно или неосо­знанно. Но он притягивает к себе лишь те мысли, которые гармоничны по отношению к вашим.

В мире мысли подобное притягива­ет подобное, а противоположности отталки­вают друг друга.

Настраиваясь на Смелость, Уверенность, Силу и Успех, вы пробуждаете в себе соответствующие мысли и привлекаете сходных по натуре людей и события, согласующиеся с вашим мысленным настроем.

Преобладающая мысль определяет, что к вам придет. Она смешивается с мыслями людей, которые на­строены подобно вам, и между вами появля­ется Сила Притяжения. Рано иди поздно эта сила привлечет вас друг к другу, если только кто-то до этого не изменит направление сво­их мыслей.

Бы наверняка устали от того, что вас бро­сает из стороны в сторону, — так гармони­зируйте же себя с Законом Притяжения! Действуйте в согласии с Ним. Сделайте Его частью себя. Войдите в Его потоки. Сохраняйте равновесие.

Настройте свое со­знание на Смелость, Уверенность и Успех. Войдите в контакт с позитивными мысля­ми, излучаемыми ежечасно сотнями умов. И возьмите все самое лучшее, что есть в мире Мысли, — не соглашайтесь на меньшее!опубликовано econet.ru.

© Уильям Уокер Аткинсон, «Закон привлечения и сила мысли»

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