Что может рассказать о женщине форма ее тела

Бедра, вернее это место называют «галифе» у женщин. Когда эти места объемны и несколько выступают, то можно сказать, что ребёнок, превратившийся в женщину, в детстве боялся быть брошенным.

Особенности женских форм и символика проблематики у женщины

Именно эта зона символизирует отношения с матерью, ибо в этом участке женского тела находятся запасы жира, который позволяет женщине кормить грудью в какой бы ситуации она ни оказалась, как например: голод или какая - либо катастрофа. Порой это бывает связано с памятью предков или ощущением у ребенка чувства ненужности и брошенности.

Эта зона управляется гормоном - лептин, его еще называют гормоном голода. Женщина, которая в период своего собственного младенчества, в период кормления грудью, испытала ощущение незащищённости или страха быть брошенной, будет иметь тенденцию к откладыванию запасов на случай необходимости обеспечить питанием собственное потомство.

Эта зона управляется гормоном - лептин, его еще называют гормоном голода. Женщина, которая в период своего собственного младенчества, в период кормления грудью, испытала ощущение незащищённости или страха быть брошенной, будет иметь тенденцию к откладыванию запасов на случай необходимости обеспечить питанием собственное потомство.

Физиологический рефлекс в данном случае отражает психическое состояние.

Этот жир невозможно убрать окончательно, ибо ты должен сказать своему подсознанию: «забудь всё то, что ты думал до сегодняшнего дня по поводу стратегии выживания собственного потомства».

По форме женских ягодиц и бёдер можно понять, как функционирует женщина, эти две зоны имеют разную символику.

Ягодицы символизируют способность к обольщению самца, а бёдра способность откладывать запасы на случай кормления грудью своего потомства. Эти две зоны соединяются на бедре, в месте, символизирующем брак.

Женщина должна убедиться в том, что супружество ей даст ощущение стабильности и защищённости. Если же женщине не удаётся осознать слияние этих двух разных элементов, то у неё появляется галифе, а также и выдающиеся ягодицы.

Целлюлит

Символизирует боязнь потерять дом и защищённость, а также социальный статус брака. Брак воспринимается, в первую очередь, как механизм, обеспечивающий стабильность и защищённость на всех жизненных уровнях.

Он также символизирует боязнь взрослеть и подвергать себя риску, связанному с браком. Это может быть также символом боязни выйти за пределы кокона и столкнуться со всеми превратностями любовной жизни.

В целлюлите присутствуют два элемента - это жир и вода. Жир даёт вам пропитание, а удержание воды - это боязнь уходящего времени и попытки его удержать. Наилучшим способом бороться с этим - так это просто жить.

Положение зубов и их символика

Если даже наша улыбка не может выразить все наше существо, то тем не менее она о многом говорит. По расположению зубов можно определить то, как человек ведёт себя по-отношению к внешнему миру.

Каждый зуб обладает сам по себе творческим потенциалом.

Наши зубы - это полученные нами при рождении ДАРЫ, которыми мы должны воспользоваться наилучшим образом. Их форма, структура, патология указывают на то, как человеку удаётся или нет раскрыть свой потенциал и найти гармонию с внешним миром.

Зубы заключают в себе собственную историю жизни, отношения с людьми, но также и связь с предками. Каждое положение зуба может быть декодировано.

Расположение зубов указывает на психологическую реакцию человека по отношению к внешнему миру, на то, как он будет реагировать на ту или иную ситуацию: агрессивность, подчинение, застенчивость, замкнутость в себе.

Зуб может выступать вперёд, а может быть повёрнут внутрь. Угол наклона может быть либо вовне, либо внутрь, зубы могут быть с щелями или, наоборот, близко прилегающими друг к другу, ровными или нет в своей фронтальной части.

Расположение зубов отражает НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ИНДИВИДА В ЕГО РЕАКЦИИ НА ВНЕШНИЙ МИР, это связано с индивидуальной историей человека и тем контекстом, в котором он действует.

Отправной точкой, в которой зарождаются силы, определяющие положение зубов, являются губы и язык. Они олицетворяют определённые силы: язык олицетворяет силы экспансии, желание проявить Слово, не только в смысле речи, но и как некий символ - «Слово стало плотью и плоть требует быть названной».

Губы символизируют силы отречения, полученные нами через воспитание. Верхняя губа отсылает нас к отцу, а нижняя к матери. Углы рта указывают на сексуальность и на соединение двух полюсов - материнского и отцовского. В недрах этих сил рождается постановка ЗУБА - ДАРА..

Адаптация

Возьмём, к примеру, боковые резцы. Располагаясь в верхней части, они свидетельствуют о найденной мною гармонии в своих отношениях с родителями и их архетипическими эквивалентами: я не доминирую и не подчиняюсь в своих отношениях с мужчинами или женщинами, у меня нет никакой необходимости в том, чтобы символизировать через мой ЗУБ-ДАР некую компенсаторную функцию, для того, чтобы лучше приспособиться к окружающему меня миру (в лице женском или мужском).

Если эти боковые резцы (клыки) отходят назад по отношению к центральным резцам, то это означает, что моей формой решения проблем является бегство (позиция страуса). Это также олицетворяет мою застенчивость и то, что я не отстаиваю свою территорию.

Если же положение боковых зубов по отношению к центру выдаётся вперёд, то это свидетельствует об агрессивности, необходимой мне для того, чтобы отстоять себя. Когда же зубы растут веером, под углом в 20-30.градусов, то это означает, что у меня есть тенденция избегать напряжённости в отношениях.

Определенное расположение зубов связано с особенностями инстинкта выживания каждого. Это те символы, которые помогают разгадать тип человека и то, как он функционирует. Более того, скажу, что именно зубы в большей степени, чем что-либо другое помогают проникнуть в суть проблем, именно они являются надёжным индикатором, позволяющим видеть суть.

Красноречивые щели между зубами

Что мне приносит благо - сжимать зубы или наоборот оставлять между ними пространство? Вот вопрос.

Пространство между передними зубами указывает, с одной стороны, на потребность у человека во внутренней свободе и оригинальности, а, с другой стороны, на трудности в отношениях с внешним миром. Если же наоборот я сжимаю эти передние зубы, то это означает, что мне необходимо сосредоточиться на себе.

Пространство между передними и боковыми резцами указывает также на проблему с родителями, то есть оно символизирует дистанцию, либо необходимую для меня самого, либо, навязанную мне (слева-мать, а справа-отец). Что касается потенциала и детства, то их символика соотносится с нижним рядом зубов.

Завершение и достижение зрелости, как символа, запечатлены в верхнем ряду зубов. Для того чтобы перейти к изучению верхнего ряда зубов и понять проблематику, необходимо сначала окунуться в проблематику детства, то есть изучить нижние зубы.

Этот психо - морфологический анализ может быть большим подспорьем в терапии. К примеру, этот анализ может помочь увидеть с первого взгляда потенциальную или реальную депрессию, это также поможет определить личность радостную или агрессивную, человека общительного или замкнутого, а также тенденцию либо невротическую, либо психотическую.

Более того, декодирование поможет лучше понять и осознать конфликты предыдущих поколений и определить стадию разрешения этих конфликтов на уровне данного поколения.

Короче говоря, положение зубов - это кладезь информации, помогающий понять как себя, так и другого. Могу добавить, что, возможно, именно эта информация и является самой достоверной. опубликовано econet

Выдержки из лекций доктора Оливье Сулье, французского гомеопата и писателя

Перевод с французского ©Элеонора Анощенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet