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Выбор быть ВЕЛИКОДУШНЫМ

Источник: facebook.com 13 февраля 2023 5444
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Практически любому из нас судьба готовит испытания, а как мы проходим их и что делаем со своим опытом, зависит от каждого. Кто-то уходит в запой, кто-то в уныние, кто-то в обвинения всех и вся. 

Выбор быть ВЕЛИКОДУШНЫМ

Практически любому из нас судьба готовит испытания, а как мы проходим их и что делаем со своим опытом, зависит от каждого. Кто-то уходит в запой, кто-то в уныние, кто-то в обвинения всех и вся. 

ВЕЛИКОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Но есть и такие, чья душа оказывается ВЕЛИКОдушной. Они справляются и со своими трудностями, и еще и делятся своим опытом преодоления с другими.

Таких примеров в моей жизни было много.

Врач, потерявший сына, всю жизнь посвятивший созданию лекарства от болезни, унесшей малыша. Жокей, сломавший позвоночник на скачках, ставший из могилы и создавший метод ипоотерапии (лечебная верховая езда), который помог потом сотням людей.

Мать, у которой ребенок с аутизмом, получившая образование и создавшая целое международное научное движение помощи таким детям.

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Человек поборовший наркотическую зависимость и вставший с самого дна, всю жизнь посвятивший помощи в этом другим, таким как он.

Человек, переживший смерть всех своих близких, в борьбе с желанием отправиться за ними на тот свет, создавший способ мотивации продолжать жить, щедро делящийся своим опытом с другими…

Иногда жизнь и Творец испытывают нас, забирая самое дорогое, чтобы развить в нас великодушие, поставить на путь служения миру и обществу, чтобы сделать нас людьми. 

Наши мудрецы говорят: «Творец всегда хочет дать больше». Если оглянуться вокруг можно увидеть много тому доказательств.

Другой вопрос в том, как и во что взять то, что Он хочет дать?

Для этого надо иметь особый внутренний сосуд, чтобы получить это подобно Виктору Франклу, прошедшему ужасы концлагерей и создавшему в последствии свою исцелившую души целых поколений логотерапию.

Подобно Милтону Эриксону, который В 17 лет стал практически полностью недвижим, заболев полиомиелитом, создавшему способ лечения больных в состоянии транса и совершившему настоящий прорыв в психотерапии.

Выбор быть ВЕЛИКОДУШНЫМ

Я убеждена, что во многих случаях лишений и страданий выход лежит именно в этом – в осознании ценности собственного опыта и передаче его другим, в поиске своей уникальной формы этой отдачи.

И еще очень важно намерение, чем больше великодушия в этом намерении, тем ценнее дар, который человек способен передать миру.

Чем важнее этот дар, тем осмысленнее и мотивированнее становится жизнь человека. Став продуктивным, он становится полноценным и счастливым. 

Все это про выбор быть великодушным, про изобильное мышление, про способность находить ресурс там, где его на первый взгляд нет.

И такой способ мыслить можно выбрать, ему можно научиться. Каждый имеет возможность найти свой вид осмысленного, отдающего существования. опубликовано econet

Автор: Wedensky Lea

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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жизнь опыт испытания человек осознанность Wedensky Lea

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