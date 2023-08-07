Любуюсь. Учусь. Благодарю. Люблю.

Меня восхищают люди, на которых смотришь, и вдруг такая красота и глубина открывается, что замираешь от восторга и восхищения: ну надо же! Красивые внешне? Нет, не обязательно. Вовсе нет. Но во внешности таких людей всегда есть нечто притягивающее взгляд. Что-то неуловимо прекрасное, настолько, что хочется смотреть снова и снова, и восхищаться: ну надо же!

Меня восхищают люди, на которых смотришь, и вдруг такая красота и глубина открывается, что замираешь от восторга и восхищения: ну надо же! Красивые внешне? Нет, не обязательно. Вовсе нет. Но во внешности таких людей всегда есть нечто притягивающее взгляд. Что-то неуловимо прекрасное, настолько, что хочется смотреть снова и снова, и восхищаться: ну надо же!

Меня восхищают люди, которые...

Щедрые? Да, во всём: в Своей Любви, в Своей Искренности. И в деньгах тоже. Обязательно. Внутренняя щедрость через отношение к деньгам — это очень серьёзно проявляется. Нет, эти люди вовсе не богачи и не транжиры. Они зачастую экономят — на себе. Но они способны послать кому-то букет красивейших цветов, не пожалев при этом не только денег, но и времени, просто для того чтобы порадовать. И ты держишь эти цветы в руках, а горло сжимается: ну надо же!

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Добрые? Да, вот так, по-настоящему. Кто обнимает уже одним своим присутствием. И при одной только мысли, что есть Такой Человек в твоей жизни, что ты его знаешь, сердце заворачивают в мягкое одеялко и нежно бьётся: ну надо же!

Искренние и смелые? Да, конечно. Но те, кто без меча и щита. Кто не боится быть собой, не боится любить, не боится боли. Кто живёт. Да, таким людям очень часто бывает тяжело и больно, но они живут. И их жизнь вовсе не борьба. Они светлы и радостны. Несмотря и вопреки. И очень благодарны. И жизнь смотрит на них широко открытыми глазами и восторгается: ну надо же!

В общем, меня восхищают ЛЮДИ…

Не схемы, не образы и не представления — живые люди. Люди, которые неизмеримо интереснее и прекраснее всего, что можно придумать. Живые люди, которых только и стоит любить.

А если вдруг вы думаете, что сейчас я скажу, как мало таких людей, то вы ошибаетесь. Не скажу. Ибо я знаю многих. А кого-то даже близко.

Любуюсь. Учусь. Благодарю. Люблю. опубликовано econet

© Татьяна Аллёнова

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