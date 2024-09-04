Крем-суп из топинамбура: вкусно и полезно!

Употребление топинамбура оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, а также диетологи рекомендуют включать его в рацион питания людям с сахарным диабетом, т.к. регулярное и длительное его потребление снижает уровень сахара в крови.

Надоели обычные супы? Тогда этот рецепт для вас. Будем готовить крем-суп из топинамбура.

Известно, что топинамбур в приготовлении часто используют как альтернативу картофелю. В сравнении с картофелем в топинамбуре несравнимо больше присутствует витаминов и минералов.

Полезный рецепт: крем-суп из топинамбура

Употребление топинамбура оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, а также диетологи рекомендуют включать его в рацион питания людям с сахарным диабетом, т.к. регулярное и длительное его потребление снижает уровень сахара в крови.

Такой рецепт придется по вкусу и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

топинамбур - 600-700 гр

лук - 1 луковица

сливки - 4 столовые ложки

вода

соль, перец

Как приготовить:

Сначала необходимо почистить топинамбур и лук. Режем на среднего размера кубики.

Кладем их в кастрюлю с водой, доводим до кипения. Уменьшаем огонь почти до минимума и продолжаем варить 30-35 минут.

Теперь готовые овощи измельчаем в блендере до однородного состояния.

Опять ставим на огонь, добавляем сливки, поперчить и посолить.

А теперь прогреваем суп, но не доводим до кипения.

Украшаем на свой вкус.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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