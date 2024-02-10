Детская демонстративность: плохо или хорошо?

В основе детской демостративности лежит повышенная потребность во внимании к себе. Для привлечения внимания могут использоваться самые разные средства: кривлянье, сознательное нарушение правил поведения, подчеркнуто «идеальное» поведение и даже нарочитая застенчивость, когда ребенок как бы говорит: «Посмотрите, как я стесняюсь!».

Демонстративность – это очень часто встречающаяся личностная особенность. Как явствует из самого названия, она проявляется в том, что ребенок все время старается себя показать, продемонстрировать окружающим.

В основе этого лежит

Повышенная потребность во внимании к себе

Иногда она настолько сильна, что ребенок стремится всегда быть в центре внимания.

Обычно детям с высокой демонстративностью свойственна любовь к украшениям.

Для привлечения внимания могут использоваться самые разные средства: кривлянье, сознательное нарушение правил поведения, подчеркнуто «идеальное» поведение и даже нарочитая застенчивость, когда ребенок как бы говорит: «Посмотрите, как я стесняюсь!».

Демонстративность – это плохо или хорошо?

Как и любая другая личностная особенность, демонстративность сама по себе не является отрицательной или нежелательной чертой, хотя подчас она может приводить к трудностям в воспитании ребенка.

Зато она может стать источником очень действенной мотивации: человек с высоким уровнем демонстративности готов затрачивать большие усилия на ту деятельность, которая приносит ему внимание окружающих и успех. Например, подавляющее большинство отличников – это дети с высокой демонстративностью.

Кроме того, демонстративность необходима для занятий почти любым видом искусства. Если у человека нет потребности привлечь внимание окружающих к себе и к своим переживаниям, то вряд ли он сможет и станет успешно рисовать, играть на гитаре или выступать на сцене (для актерской деятельности демонстративность имеет особенно большое значение).

Мнимые болезни

Нередко для привлечения к себе дополнительного внимания демонстративные дети «эксплуатируют» имеющиеся у них заболевания (ведут себя так, как будто их болезнь значительно более тяжела, чем она есть в действительности) или даже «создают» себе болезни.

Для этого достаточно особо внимательно прислушаться к своему организму. «Не болит ли у меня голова? Кажется, нет. А горло? Тоже нет. А живот? О, кажется, меня немного тошнит!». Внутренние органы «не любят» слишком пристального контроля за своей работой.

Такое прислушивание к себе нарушает нормальную автоматическую регуляцию телесных процессов – и действительно могут возникнуть тошнота, боли, спазмы.

Чрезмерные волнения окружающих по поводу самочувствия ребенка побуждает его все чаще прибегать к этому способу привлечения к себе внимания. Затем тот же механизм начинает использоваться и для более практических целей – например, для увиливания от предстоящей контрольной, к которой ребенок недостаточно готов.

Негативное самопредъявление

При этом варианте развития ребенок для привлечения к себе внимание окружающих использует нарушение правил поведения. Он изображает «ужасного ребенка», поскольку уверен в том, что никаким другим способом ему не удалось бы выделиться, стать заметным.

Взрослые своим поведением поддерживают это представление: они ругают шалуна и читают ему нотации, пока он безобразничает, и с облегчением забывают о нем, когда он ненадолго прекращает свои бесчинства.

Парадоксальным образом те формы обращения, которые взрослые используют для наказания, оказываются для ребенка поощрением.

Истинным наказанием является только лишение внимания.

Любые же эмоциональные проявления взрослого воспринимаются ребенком как безусловная ценность, независимо от того, выступают ли они в положительной форме (похвала, одобрение, улыбка) или в отрицательной (замечания, наказания, крик, ругань). Добиться положительной реакции труднее, чем отрицательной – и ребенок избирает простейший путь.

Как обходиться с «негативистом»

Рекомендации при негативном самопредъявлении просты, хотя им не всегда бывает легко следовать. Основной принцип – это четкое распределение, регуляция внимания к ребенку по формуле: внимание уделяется ему не тогда, когда он плохой, а когда он хороший.

Здесь главное – замечать ребенка именно в те минуты, когда он незаметен, когда не скандалит и не пытается привлечь к себе внимание хулиганскими выходками. Если же начинаются такие выходки, то любые замечания надо свести к минимуму.

Особенно важно, чтобы взрослые отказались от ярких эмоциональных реакций, ибо их-то ребенок и добивается. Активно эмоциональное отношение к проделкам демонстративного «негативиста» – это фактически не наказание, а поощрение. Если на него накричат и натопают ногами, то он расценит это как свое большое достижение.

Если проступок настолько серьезен, что оставить его без внимания невозможно, то наказание должно быть предельно безэмоциональным.

Например, если ребенок хочет смотреть телевизор – выключить его, вынуть шнур и спрятать, сказав только: «До завтра смотреть телевизор не будешь», а затем не обращать внимания на все крики о том, что он «заставит отдать шнур», «разобьет и выбросит телевизор» и т.п.

Удовлетворить ненасытную потребность ребенка с негативным самопредъявлением во внимании к себе бывает очень непросто. Необходимо найти сферу, в которой он может реализовать свою демонстративность.

В данном случае особо подходят театральные занятия. Ребенок с негативным самопредъявлением все время играет какую-то роль – вот и надо дать ему играть ее не в жизни, а на сцене. При этом нет необходимости специально заботиться о его успешности. Он почти наверняка сумеет добиться успеха на сцене и без чьей-либо помощи: актерство – его стихия.

Уход от деятельности

В некоторых случаях повышенная потребность во внимании к себе не находит непосредственных проявлений в поведении, поскольку они сдерживаются повышенной тревожностью.

При таком сочетании психологических особенностей у ребенка возникает внутренний конфликт: с одной стороны, ему хочется вести себя ярко, быть замеченным другими людьми; с другой стороны, из-за высокой тревожности он опасается, что такое поведение вызовет отрицательную реакцию окружающих.

Этот конфликт разрешается благодаря развитию защитного фантазирования. Внешне ребенок сохраняет пассивность, а его подлинная жизнь проходит в мечтах. Такой способ поведения называют «уходом от деятельности».

Как вернуть фантазера на землю

При уходе от деятельности надо развернуть активное воображение ребенка во внешней форме, направить его на решение реальных творческих задач. Кроме того, ребенку нужна такая сфера, которая насытит его неудовлетворенную потребность во внимании к себе. Обе эти цели одновременно могут быть достигнуты благодаря деятельности, связанной с искусством, – скажем, занятиям в кружке рисования.

В этой реальной творческой деятельности ребенку необходимо сразу обеспечить эмоциональное подкрепление, внимание, ощущение успеха.

Если у ребенка нет никаких художественных способностей, то можно рекомендовать занятия абстрактной живописью. После показа репродукций или, что еще лучше, картин на выставке, после того как ребенок убеждается, что абстрактная живопись действительно существует и пользуется общественным признанием, ему предлагается самому попробовать создать нечто подобное.

Яркие декоративные рисунки вообще хорошо удаются детям, а детям с развитым воображением (как при уходе от деятельности) - особенно. "Шедевры" обязательно следует вывешивать для украшения квартиры и с гордостью показывать всем, кто приходит в дом. Они действительно красивы, а главное, нет никаких критериев для строгой оценки и уж тем более – для осуждения.

Слушая подобные рекомендации, родители и учителя нередко высказывают опасения в том, что при постоянном похваливании, повышенном внимании к детским успехам у ребенка может развиться "самомнение" (усилиться демонстративность).

При таких сомнениях психолог должен еще раз подчеркнуть, что демонстративность – это не недостаток, а личностная особенность, которая, как и любая другая личностная особенность, приводит к положительным или отрицательным проявлениям в зависимости от обстоятельств жизни ребенка. Эта особенность складывается очень рано.

Далее она может развиваться либо естественно (если встречает понимание у окружающих) и тогда приведет вовсе не к "самомнению", а к адекватной самооценке и умению мужественно преодолевать трудности и неудачи, либо противоестественно – в негативистических формах или в форме ухода от деятельности, грозящей неудачей.

В психологии хорошо известно, что загнанная внутрь, нереализуемая демонстративность может породить одно из серьезных психических заболеваний – истерию.

Обычно не следует рассказывать об этом родителям, чтобы не вызывать у них ненужных опасений, которые могут повредить нормальному воспитанию ребенка. Однако иным родителям – тем, кто слишком упорно настаивает на том, что "девочка должна быть скромной" или что "захваливать детей вредно", – консультант должен описать и такой неблагоприятный сценарий, чтобы они поняли, что реально угрожает их ребенку, если они не изменят своих педагогических взглядов.опубликовано econet

Автор: Александр Венгер

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