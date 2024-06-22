Отношения БЕЗ обязательств

Если вы хотите только таких отношений, то имейте смелость озвучить своему партнеру вслух следующее: "Я с тобой только до тех пор, пока нам с тобой хорошо. Как только мне что-то перестанет нравиться, я ухожу.
Я категорически отказываюсь видеть смысл в отношениях без обязательств.
Если вы хотите только таких отношений, то имейте смелость озвучить своему партнеру вслух следующее:
"Я с тобой только до тех пор, пока нам с тобой хорошо. Как только мне что-то перестанет нравиться, я ухожу.
Тем самым я подтверждаю, что я не собираюсь тратить свои силы, чтобы осознавать свои ошибки, мудреть, чему-то научиться и что-то понять, я в отношениях с тобой только для моего личного удовольствия".
Отношения - не для слабых духом.
Обязательства дают возможность осознанно относиться к тому, что я в отношениях делаю, брать на себя ответственность каждому из партнеров за то, что между нами.
А между нами - предыдущий опыт и сформированное благодаря ему восприятие.
"И в горе, и в болезни, пока смерть не разлучит нас" на самом деле означает "Нас будет трясти, мы будет сходить с ума, нам будет больно не раз друг с другом, и мы обещаем друг другу со всем этим разобраться". опубликовано econet
Автор Ирина Владимирская
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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