Ревизия отношений: Почему с ним так СЛОЖНО

Есть мужчины — вечные искатели приключений и новых впечатлений, ярких эмоций — и подзарядку своих чувственных переживаний они ищут не в экстриме, не в смене деятельности или бесконечных путешествиях, а в женщинах, разных женщинах
Как часто мы задаемся вопросом: "Почему так сложно с ним?". На самом деле оба партнера периодически могут испытывать трудности друг с другом.
Вечные мачо, дон-жуаны, казановы... Вы сами притянули мужчину-изменщика в свою жизнь. Это незалеченные детские травмы психики привлекают к себе ваше внимание через подобные ситуации.
Есть мужчины — вечные искатели приключений и новых впечатлений, ярких эмоций — и подзарядку своих чувственных переживаний они ищут не в экстриме, не в смене деятельности или бесконечных путешествиях, а в женщинах, разных женщинах, которые нужны им для раскрытия всех граней их эмоциональных и сексуальных ощущений.
Вечные мачо, дон-жуаны, казановы... Это их жизнь полна измен, «походов» на сторону.
Для краткого романа или в качестве партнера в ни к чему не обязывающей связи они подходят прекрасно. Фейерверк чувств вам обеспечен.
Однако строить и сохранять с таким мужчиной постоянные отношения слишком тяжело, а для женщин, склонных воспринимать другого человека своей собственностью, — даже мучительно.
Но любовь зла...
Что делать если сейчас вы действительно влюблены в такого «персонажа»?
Конечно, можно и нужно сказать, что вы сами притянули этого мужчину в свою жизнь, потому что ваши незалеченные детские травмы психики привлекают к себе ваше внимание через подобные ситуации — чтобы вы наконец исцелили свою душу.
И даже отмечу, что в результате работы над собой ослабнут ваши болезненные внутренние привязки, вы изменитесь и сможете освободиться от изматывающей вас связи — скорее всего, вы прервете эти отношения.
Однако сегодня мы поговорим о подобных связках несколько в ином ракурсе. Да, вы всё видите и понимаете. Но сейчас у вас нет сил расстаться. Даже думать об этом не хочется. Это ваш выбор на данный момент.
И давайте обсудим, как воспринимать вашу семейную ситуацию.
Почему вы терпите его выходки?
Вероятно, вы с детства привыкли к таким эмоциональных «горкам» — «то радость, то горе».
Это не плохо и не хорошо. Просто ответьте себе: почему вы с ним? Когда вы честно признаете, чем вас цепляет ваш возлюбленный, это не решит проблем, но уберет из вашей души излишние сомнения и терзания — да, мне это нравится, и точка.
А теперь также честно посмотрите на обратную сторону ваших взаимоотношений. Ваши моменты восторга и обожания сменяются приступами ревности и ощущения себя несчастной. Перепады же его настроения — когда он угрюм и замкнут — видите только вы (а не его многочисленные пассии).
Объясните себе, почему вы согласны так жить.
И не слушайте больше сожалений, поучений, критики своих подруг и родных. Сейчас вы многое ему прощаете. Всё.
Но если где-то глубоко внутри вас все-таки подтачивает неприятие такого положения дел, снова честно взгляните на ваши отношения — может, вы уже давно теряете и проигрываете больше, чем получаете?
То, на что готовы ради него вы, — это полдела. В любом союзе важна и показательна отдача.
Это не значит, что нужно требовать «по счетам» за свою помощь и поддержку. Но и питать иллюзии относительно истинного отношения к вам тоже не надо.
Что он делает для вас? Или он уже давно просто благосклонно принимает вашу заботу, не пытаясь хоть как-то ответить вам взаимностью?
Он
Сюда относятся и следующие «симптомы»:
Вы
Если сомнения насчет продолжения вашей совместной жизни одолевают вас все больше и больше, прислушайтесь к себе внимательнее. Попробуйте разобраться в собственных чувствах с помощью упражнений.
Выделите себе время, когда будете одна: может, дома, а может, во время прогулки или еще где-то.
Расслабьтесь. Развейте в пространстве свои мысли и переживания. Представьте, что вы на данный момент — пустой сосуд.
Спросите себя: какой я вижу свою дальнейшую жизнь? Ничего не анализируйте, не размышляйте — отпустите поток воображения. Погрузитесь в него на час или полчаса.
А потом ответьте себе: в своих представлениях вы видели рядом с собой нынешнего мужа? Если нет, то кого? Каков этот мужчина? Или вы вообще хотите пожить одна и разобраться в себе?
Вы можете направить поток сознания не только на общую картину своей жизни, но и на решение конкретных вопросов, на осознание своих истинных чувств в отношениях.
Например, представьте, что вы с мужем расстались. А через несколько месяцев вы встретили его, идущим под руку с красавицей. Они оба счастливы и никого не замечают вокруг.
Что вы ощущаете?
Подумайте, хотите ли вы расстаться по-настоящему или это лишь порыв?
А если он ушел от вас, и вы видите его вещи, оставленные на стуле, — что вы чувствуете?
Вас это задевает?
Нет?
Вы можете задавать себе вопросы о ваших нынешних взаимоотношениях с супругом: что мне нужно в этом союзе, что я готова терпеть и что делать, чтобы сохранить его, понимаю ли я последствия своих действий, как именно мне поступить.
Принимать решение, как дальше распорядиться своей жизнью и отношениями, вам придется самостоятельно, полностью принимая на себя ответственность за свои поступки.опубликовано econet
Автор: Ирина Гаврилова Демпси
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий