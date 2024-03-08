Как объяснить ребенку, что можно рассказывать, а что не стоит

Иногда малыши могут поставить нас в смешное, а порой и неловкое положение, заявляя на публике то, что не стоило делать достоянием гласности.

Иногда малыши могут поставить нас в смешное, а порой и неловкое положение, заявляя на публике то, что не стоило делать достоянием гласности. Коронный номер: произнести во всеуслышание фразу, сказанную папой себе под нос, или воспроизвести бабушкину любимую поговорку про незваных гостей неожиданно нагрянувшим родственникам.

Как научить ребенка "хранить тайну"?

Как же объяснить ребенку, что не все, что он слышит в кругу семьи, стоит повторять при посторонних?

Как показать ему разницу между тем, что он может произнести вслед за Вами, и тем, что не предназначено не только для других, но и для него самого?

«Куда ты лезешь, ослеп?» - невозмутимо произносит малютка, сидящая на заднем сидении, а между тем тепло, и окна в автомобиле открыты. Эта реплика не осталась незамеченной, и папа, смущенно улыбаясь, поспешно уезжает.

Когда впоследствии Анюте пытаются объяснить, что так говорить не следует, она отвечает, что «папа всегда так говорит», и с этим трудно спорить.

Аня, искренне, не желая никого обидеть, произнесла то, что не раз слышала от папы. Дети не видят никаких препятствий для того, чтобы воспроизвести то, что слышали от нас в подобной ситуации. Им пока не понятно, что некоторые фразы взрослые произносят в расчете на то, что не будут услышаны.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В таких ситуациях можно объяснить ребенку, что когда мы из-за чего-то сердимся, то иногда нам требуется произнести какие-то слова, но не для других, а для себя, чтобы выразить свою злость.

Часто, дети с замечательной непосредственностью пересказывают окружающим истории из нашей личной и семейной жизни. Воспитательницы, друзья и родители друзей порой выслушивают забавнейшие откровения наших чад. Эта болтливость порой беспокоит, но на самом деле ребенок не хочет Вас огорчить.

Все, что малыш видит и слышит дома, для него часть его жизни, и, рассказывая о вас, он, таким образом, говорит о себе. Ребенок уверен: все происходящее в семье имеет к нему отношение, идет ли речь о финансовом положении или о сложностях между мамой и бабушкой.

Ничто не ускользает от внимания детей, не тешьте себя иллюзией, что взрослая жизнь им непонятна и неинтересна.

Внимательно следите за тем, что говорится в кругу семьи. Критикуя в присутствии ребенка свекровь, Вы можете задеть чувства ребенка, ведь он обожает бабушку. Жалуясь на мужа лучшей подруге, Вы также рискуете нарушить равновесие ребенка, ему важно знать, что его папа «самый-самый».

Дети необыкновенно восприимчивы по отношению к нам, нашему эмоциональному состоянию, и даже погрузившись в игру или мультики, все слышат и запоминают. Иногда пересказывая, не слишком понятные им разговоры другим взрослым, они ожидают реакции на свой рассказ. Таким образом, бессознательно, они пытаются понять, что происходит и как к этому относится.

Также, это может быть попыткой привлечь к себе внимание, особенно если в семье происходят тревожащие ребенка события. Рождение братика, болезнь кого-то из близких, переезд - все это может вызвать у ребенка желание найти собеседника.

Иногда он может начать рассказывать о чем-то при Вас, чтобы обратить Ваше внимание на волнующие его темы. Возможно, он чувствует себя недостаточно включенным в жизнь семьи, и нуждается в том, чтобы Вы объяснили, с чем связаны те или иные события, и сказали ему о том, что Вам понятны его переживания и тревоги.

Неосторожное слово вылетело, и от Вас ждут извинений? Не ругайте ребенка, ведь он повторяет Ваши слова, извинитесь вместо него, разделите с ним ответственность за создавшуюся ситуацию.

Спокойно обсудите с ним происшедшее, когда останетесь наедине. Объясните, что иногда, не желая того, мы можем огорчить людей, сказав лишнее – иногда нужно промолчать. Если Вы узнали, что ребенок рассказывает окружающим о Вашей личной жизни, объясните ему, что это касается только членов семьи. Скажите ребенку, что если он хочет поделиться какими-то семейными событиями с друзьями или воспитателем, то ему стоит посоветоваться с Вами.

Даже если Вы сердитесь или испытываете неловкость, не обвиняйте его, а попытайтесь выяснить, почему ребенку было важно рассказать о том или ином событии. Возможно, чтобы поразить приятелей, привлечь внимание воспитательницы, или вызвать жалость у родителей друга.

Постарайтесь не слишком бурно реагировать на «откровенность» ребенка. Если он поймет, что его слова и поступки имеют силу, он может повторить опыт с единственной целью – спровоцировать Вас.

Если же высказывания ребенка Вас позабавили, не давайте ему понять, что он сказал что-то смешное. Ему наверняка захочется продолжить в том же духе, чтобы порадовать Вас. Когда на семейном сборище четырехлетняя Алина заявила: «У моей тети большие сиси!» - все, конечно, посмеялись. Но маме уже было не до смеха, когда девочка целую неделю повторяла это каждому встречному.

Не говорить что-либо из вежливости – слишком сложное правило для трех - четырехлетнего ребенка.

Только со временем он научится понимать, что можно рассказывать, а что не стоит.

Ведь и взрослые не всегда умеют быть деликатными. И в присутствии детей порой выдают секреты об их личной жизни. Часто взрослые, обсуждая детей, жалуются на них или выражают обеспокоенность тем, что ребенок чего-то не умеет или не знает, таким образом, раня его и лишая поддержки. Представьте себе, какое острое чувство стыда испытывает ребенок, когда Вы рассказываете соседке, что он описался прошлой ночью или что Вы до сих пор кормите его с ложки.

Сложно будет научить ребенка уважению к личной жизни близких, не проявляя уважения к его жизни. Если Вы хотите рассказать о чем-то в присутствии ребенка, спросите его, не будет ли он против, что некоторые подробности о нем узнает кто-то еще. Старайтесь не ранить его самолюбие неосторожными замечаниями.

Для ребенка трех–четырехлетнего возраста важно гордится своими достижениями, чувствовать себя умелым, а Ваши критические высказывания могут лишить его инициативы. Кроме того, в этом возрасте социальные связи ребенка расширяются – он идет в детский сад, где у него постепенно сформируется свой круг общения, свой мир. Именно в это время важно показать ему, что существуют границы между домашним и внешним мирами.

Ребенку еще трудно понять, для чего нужно хранить секреты, ведь если он обладает каким-нибудь важным знанием, ему обязательно нужно им со всеми поделиться.

Необходимость сохранять какую-то информацию в «запечатанном» виде вызывает такое сильное волнение, что с ним трудно справиться.

Ведь и нам взрослым знакомо ощущение, когда нас так и распирает от захватывающей новости. Найдите для ребенка повод «потренироваться» в хранении секретов, он обязательно должен быть связан с положительными эмоциями, каким-то радостным событием.

Близится папин день рождения, и он вместе с Вами выбирает подарок? Воспользуйтесь этой возможностью и научите его хранить секреты.

«Ты уже достаточно большой, и я доверяю тебе». «Твой папа любит сюрпризы, поэтому важно хранить секрет».

Таким образом, Вы дадите ребенку почувствовать свою значимость, и он будет очень горд, что Вы доверили ему тайну.

Обязательно объясните ребенку, что существуют вещи, которые нельзя утаивать, о которых совершенно необходимо рассказать родителям.

Опасные игры во дворе, школьный рэкет, сексуальное или физическое насилие. Ребенок должен знать, что имеет право говорить об этом, даже если ему сказали, что это секрет. опубликовано econet

Автор Наталья Богданова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet