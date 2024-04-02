Сильная личность: 25 признаков

Принять сложившиеся условия, как данность, сумев извлечь из этого опыт и пользу, может не каждый. Таких людей мы называем «сильными». На самом деле, с этим не рождаются, и эффективно управлять событиями своей жизни может научиться каждый.

При возникающих трудностях мы привыкаем думать, что так происходит потому, что кому-то повезло в жизни больше или кого-то одарен талантом или качествами личности, которыми нас природа незаслуженно обделила, или мы родились не в той семье, поэтому у нас не было равных возможностей на старте. А так бы все было по-другому.

Нет, не было бы.

Ведь сами эти суждения (вне зависимости от исходящих данных) уже заключают в себе одну из опаснейших, деструктивных ментальных ошибок, которые только усугубляют поведение (а затем и положение) жертвы, окончательно сводя нас к признанию себя слабым, никчемным человеком, которому «просто не повезло».

"Сильные" люди

Мы не будем тут расписывать мотивирующее упражнение из серии «если у вас есть свободный доступ к питьевой воде, в вашем холодильнике есть продукты, денег хватит на пару месяцев, вам есть где жить и у вас все конечности на месте- то вам повезло больше, чем 60% людей на Земле». Мы просто напомним, что так это и есть.

Принять сложившиеся условия, как данность, сумев извлечь из этого опыт и пользу, может не каждый. Таких людей мы называем «сильными».

На самом деле, с этим не рождаются, и эффективно управлять событиями своей жизни может научиться каждый. Главное — начать делать то, что делают сильные личности.

Они отпустили прошлое. «Кто не помнит истории — тот не знает будущего». Красиво сказано, но сильные люди предпочитают оставить это ученым. Жить в настоящем, стараясь как можно более внимательно подмечать и анализировать детали и поведение окружающих, это не только увлекательно, но и позволяет раздобыть массу информации, идей и поводов для вдохновения.

А если отпустить прошлое не получается — проблему нужно интерпретировать и решать, в ряде случаев и к психологу обратиться не стыдно. Прошлое не должно висеть камнем на шее, отнимая время у настоящего.

Они разумные эгоисты. В нашем обществе это принято воспринимать, как нечто стыдное, как признак не совсем порядочного человека, противопоставляя рациональное духовному.

Сильная личность умеет эти качества «подружить».

Нет ничего плохого в том, чтобы делать выбор не в пользу отрешенного самопожертвования, и ожидать благодарности (которое, скорее всего, не последует), а сделать его в пользу собственного развития и достижения личных успехов. Человек, достигший успеха, оказывается более эффективным в деле помощи другим. Сильной личности развитие не помешает остаться порядочным человеком, ведь так?

Они не позволяют эмоциям быть «реактивными». Способность анализировать ситуацию, не давая эмоциям разбушеваться, позволяет не только сберечь нервы, но и избежать необдуманных поступков.

Это не значит, что сильные люди ничего не чувствуют, это значит, что они умеют взять себя в руки тогда, когда это действительно необходимо. Они понимают, где зона эмоций, где зона ответственности, а где зона обдуманных решений.

Они не беспокоятся о будущем — они о нем думают. Сильные личности не тешат себя иллюзией, что однажды их возьмут под крыло родственники или государство.

Когда приходит время, они, скорее, воспримут это, как приятный бонус к тому образу жизни, который успели себе организовать. Они понимают, что реалии таковы, что нужно быть готовым взять ответственность за себя — на себя.

Они видят реальность такой, какая она есть. Они понимают, что мир не всегда справедлив и не всегда приветлив. Более того, они догадываются, что и их отсутствия Вселенная не заметила бы. Но сохранять самообладание им помогают логика, разум, наблюдательность и здравый смысл.

А вот иррациональным людям везет куда меньше: есть риск прийти к ложным выводам, выстраивая из этого план действий, который может оказаться недальновидным, а то и абсурдным или вовсе деструктивным. Поиск причин событий происходящих в вашей жизни,в области иррационального — не более, чем защитный механизм психики.

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Они ясно ощущают собственное «я». Это позволяет избегать зависимостей, вредных привычек, токсичных отношений и манипулирования. Да и сами сильные личности к манипулированию не склонны, равно, как и к контролю.

А все потому, что они прекрасно умеют увидеть свое место в ситуации, осознать свои эмоции и решить проблему. Сильная личность знает, что чувствует и почему, и способна проанализировать значение этих переживаний в контексте своей жизни.

Они видят возможности там, где другие видят кризис. Даже застряв в пробке и снежном завале зимой в горах, попав в больницу или потеряв бизнес сильная личность не отчаивается, а приходит к выводу, что надо ещё раз хорошо подумать об обстоятельствах, приведших к такой ситуации, а также о том, какую пользу можно из этого извлечь. (В случае с пробкой это время послушать аудиокнигу, в случае с больницей — уделить больше внимания своему здоровью и подумать об образе жизни, в случае с бизнесом — найти совершенно новое решение, и тд.).

Сильный человек прекрасно понимает, что паника, уныние или падение духом — самое неконструктивное, что можно предпринять в кризисной ситуации.

Сильным людям не бывает скучно. Они не боятся уединения, но и не ищут его. При этом и общества людей они не боятся. Ведь общение — это тоже искусство и возможности.

А если понимают, что не могут справиться самостоятельно с тяжелыми мыслями — предпочитают не нагружать своими проблемами и эмоциями окружающих и не топить горе в стакане в гордом одиночестве. Они думают, как можно конструктивно решить проблему. И не гнушаются обратиться к психоаналитику.

Они не стремятся менять других. Сильная личность уважает психологические границы другого, спокойно уживаясь с его мнением о политике, религии, взглядами на общественные табу или современное искусство.

Сильный человек стремится превращать людей в единомышленников, стараясь искать общее, а не возмущаться: «да как же так можно видеть мир и быть таким?!» Но и другим свои интересы обесценивать не позволит.опубликовано econet

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