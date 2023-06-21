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Банка СЧАСТЬЯ

Источник: sobiratelzvezd.ru 21 июня 2023 5868
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Каждый день, точнее — под конец дня, на каком-нибудь листочке бумаги я записываю один счастливый момент. И отправляю записку в банку.

Банка СЧАСТЬЯ

У меня есть целая банка счастья. Вот она — в моих руках. Каждый день, точнее — под конец дня, на каком-нибудь листочке бумаги я записываю один счастливый момент. И отправляю записку в банку.

Всегда есть что-то, что можно положить в банку

И все.
Занимает 30 секунд.
Так просто.

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Всегда есть что-то, что можно положить в банку.

Даже в худшем дне есть мгновение счастья (ну или, по крайней мере, наименее худшего из худшего за весь день).

Я писала эти записки о моментах благодарности и радости на похоронах, в больнице, посреди боли, переживая потерю, в самые трудные времена.

Банка СЧАСТЬЯ

Это мог быть добрый жест со стороны незнакомца. Кофе из чьих-то рук. Та минута, когда удается скинуть туфли после долгого дня в бегах по делам. Вдруг прекратился дождь.

Всегда есть проблеск света. Запечатлите его. Бросьте в банку. Сохраните навсегда.

опубликовано econet

© Элизабет Гилберт

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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элизабет гилберт счастье жизнь вдохновение

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