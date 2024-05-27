Скрытая угроза: Что такое пассивная агрессия и как ей противостоять

Но подавленный гнев порой принимает очень странные формы. Мы рассказываем о пассивной агрессии, которая часто кажется меньшим злом по сравнению с прямым конфликтом, но на деле мешает человеку принимать свои эмоции, развиваться и выстраивать отношения.

Агрессия — один из базовых импульсов, определяющих нашу жизнь. Без нее наши предки не смогли бы добывать пищу и защищать свою жизнь, но когда речь заходит о выстраивании отношений в цивилизованном обществе, нас убеждают в том, что любую проблему можно решить мирным путем.

От случая к теории: разрушать исподтишка

Вторая мировая война, как и любая другая, принесла не только жертвы и разрушения, но и полезные открытия. Военные врачи часто сталкивались с необычными расстройствами, связанными как с посттравматическим синдромом, так и с менее тяжелыми стрессовыми ситуациями.

Первым термин «пассивная агрессия» употребил американский медик Уильям Меннингер, описывая случаи непрямого выражения гнева.

Солдаты, которых наблюдал Меннингер, не выражали гнев в открытую, но проявляли его в обидах, упрямстве, отказах выполнять приказы, неэффективной службе в целом.

Сперва исследователь счел такое поведение незрелым, вызванным стрессом от военных действий. Но затем стало ясно, что реакции солдат могут быть симптомами личностного расстройства.

Новый диагноз нашел отражение в первом «Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM). Правда, со временем он переместился из категории основных расстройств личности в группу «расстройств, требующих дополнительного изучения».

Версии о происхождении пассивной агрессии ученые высказывали и до Меннингера, используя другие термины.

В работах Зигмунда Фрейда можно встретить описания случаев непрямого выражения гнева, связанного с потребностью сдерживать аффекты, нежелательные для себя и окружающих.

Немецкий психиатр Фредерик Перлз, кардинально пересмотревший идеи классического психоанализа, считал пассивную агрессию бичом современной цивилизации, проявляющимся и в лени, и в нездоровом пищевом поведении, и в изобретении смертоносного оружия.

Американский психолог Эрик Берн связывал пассивную агрессию с детскими паттернами поведения, которые сохраняются у взрослого человека вместо появления зрелых, обдуманных реакций.

Но все исследователи сходились в одном: корни пассивной агрессии нужно искать в детстве.

От детства к зрелости: вести себя хорошо

Некоторые родители спокойно реагируют на агрессивное поведение ребенка, понимая, что он в силу возраста не способен осознать ущерб, который может нанести своим сверстникам и родителям.

Другие мамы и папы с самого раннего детства требуют от малыша быть паинькой, никого не обижать и подавлять приступы гнева.

Подобными требованиями они наносят ребенку двойной вред: во-первых, его учат постоянно подавлять в себе агрессию, необходимую для преодоления трудностей и собственной защиты, а во-вторых, ему прививают неправильные модели поведения, которые могут быть по душе родителям, но впоследствии принесут человеку множество проблем.

Скажем, ребенку не нравится еда, которой его кормят на завтрак. Он может сказать: «Ненавижу эту гадкую кашу!»

Но вместо того, чтобы убедить ребенка есть кашу (например, с помощью игры), некоторые родители идут самым простым путем и накладывают запрет на подобные реакции.

«Хорошие дети такого не говорят», «Не спорь с родителями», «Если ты так говоришь, значит, ты не любишь маму» и так далее.

В таком случае единственный способ для ребенка выразить отношение к ситуации — тихо саботировать процесс, не доводя дело до открытого конфликта: например, нарочито медленно есть и отвлекаться. Или же ребенок может начать безобразничать за столом, желая «наказать» родителей за какую-то обиду по другому поводу, не решаясь в открытую выразить свое недовольство.

Удачное применение этих способов постепенно закрепляется, и человек начинает использовать их по любому поводу. В первую очередь — против людей, являющихся для него авторитетом, по инерции перенося на них родительские фигуры.

От теории к практике: быть честным с самим собой

Пассивно-агрессивное поведение может состоять из разных элементов; если вы присмотритесь к коллегам и знакомым, то узнаете многие из них.

Невыполнение сроков, откладывание необходимых поступков, протест против адекватных требований окружающих, упрямство, брезгливость и презрение в адрес начальства, саботаж, сарказм, избегание ответственности — лишь малая толика приемов, которые способен применять человек, в детстве не научившийся прямому выражению гнева.

Каждый из этих способов в отдельности не говорит о том, что человека нужно вести на прием к психотерапевту, но использование их в совокупности должно насторожить.

Профессиональные психологи и психотерапевты считают, что люди, проявляющие пассивную агрессию, редко осознают неадекватность своего поведения и не имеют мотивации к лечению. И даже соглашаясь на психотерапевтический сеанс, такие пациенты вступают в конфронтацию с врачом.

Психотерапевт не может потакать реакциям пациента, это противоречит процессу лечения, но если он будет постоянно критиковать проявления пассивной агрессии, он может невзначай побудить человека и вовсе отказаться от терапии.

Люди, использующие пассивную агрессию для решения своих проблем, часто подкидывают такие задачки не только специалистам, но и близким.

Обычно психотерапевты используют поведенческие техники и тренировку социальных навыков. Такие пациенты с детства страдают от непонимания правил поведения, не знают, когда можно использовать тот или иной коммуникативный прием.

Психотерапевт демонстрирует образцы поведения, адекватного ситуации: высказывает свои эмоции прямо (например, просто говорит: «Я злюсь на тебя, потому что ты недоволен, но молчишь»), использует юмор. Также терапевт поддерживает здоровое поведение пациента, хвалит его, делает комплименты его адекватным шуткам, но не сарказму.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Распознать пассивную агрессию и противодействовать ей не так уж сложно — даже неспециалисту.

Стоит насторожиться, если ваш родственник, друг или коллега ведет себя следующим образом:

1. Постоянно жалуется или спорит.

2. Совершает действия, идущие вразрез с вашим предложением, которое было согласовано заранее. Например, вы с супругом договорились в субботу остаться дома и сделать генеральную уборку. В пятницу он/она неожиданно сообщает, что собирается завтра пойти в кино с друзьями, а уборка — как-нибудь в другой раз.

3. Пренебрегает новостями и событиями в жизни значимых людей. Например, вы рассказываете лучшему другу о том, что вас на полгода отправляют в командировку мечты на Мадагаскар, а он утыкается в телефон или перебивает вас словами: «Давай я лучше тебе расскажу, как мы вчера сходили в рейд в Warcraft».

4. Отказывается от положительных оценок. «Дорогая, я купил тебе машину». — «Ты что, хочешь, чтобы я всю жизнь в пробках торчала?»

5. Отрицает собственные негативные реакции. «Почему ты дуешься?» — «Тебе кажется».

6. Убежден в том, что только другим людям постоянно везет.

Вышеперечисленные реакции — компоненты пассивно-агрессивного поведения. Чтобы преодолеть его, надо вести себя аккуратно и последовательно: откажитесь от игр, которые навязывает вам партнер по общению, не применяйте его приемы, не начинайте общение без оптимизма и позитивных установок.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь объяснить себе причины поведения коллеги, родственника или друга.

Каждый раз, когда вы слышите сарказм или жалобу, старайтесь посмотреть на ситуацию глазами вашего партнера. Может быть, вы почувствуете одиночество и обиду, переполняющую вашего собеседника, и вам станет проще симпатизировать ему.

Если вы не можете отыскать причину, просто перечислите характерные признаки его поведения, примите их и признайте, что в этот раз вы не купитесь на подобные реакции. Задавайте вопросы, старайтесь узнать, чем недоволен ваш собеседник.

Поощряйте высказывание претензий, но не будите спящего зверя: если человек изо всех сил направляет свою агрессию по обходным путям, он может это делать из страха, что вы не справитесь с волной его гнева.

Будьте аккуратны и старайтесь отличить раздражение, проявляющееся в подвижности и быстрой небрежной речи, от ярости, которая может скрываться за оцепенением, напряженной позой и застывшей мимикой.

И самое главное — высказывайте собственные чувства, говорите о себе, показывайте, что вы живой человек. Открытое проявление чувств — тот самый риск, которого старается избегать человек, проявляющий пассивную агрессию, не зная, как проявить себя истинного. Но как только у него хоть раз получится выразить себя и увидеть, что его понимают, он никогда больше не откажется от подобного опыта.

Если же вы поймали самого себя на использовании пассивной агрессии, старайтесь не терять ощущения осознанности собственных действий. Если вы хотите резко ответить, остановитесь, выдохните и скажите то, что собирались, прямо, но спокойно.

Любое «меня бесит, что другие получают все» можно превратить в «я хочу быть любимым, я готов открыться людям».

Будьте честны в первую очередь сами с собой. Искренность — прямой путь к открытому диалогу, конструктивной агрессии и преодолению трудностей. опубликовано econet