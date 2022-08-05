Как испортить ВСЕ и ВСЕМ, особенно самому себе

Встречались ли вам люди, которые часто затягивают и откладывают выполнение каких-либо дел? Те, кто не выражают отказ прямо, а просто не делают? Хочется, конечно, ткнуть пальцем в кого-то другого, но... такое время от времени происходит с каждым.

Хочется, конечно, ткнуть пальцем в кого-то другого, но... такое время от времени происходит с каждым. У одних людей такое поведение включается изредка, у других часто, а бывают те, для кого пассивные формы поведения становятся стилем жизни.

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ПАРЛ — это не попытка пирата произнести слово «парламентёр», это аббревиатура, означающая «пассивно-агрессивное расстройство личности».

То самое расстройство, при котором неделание, откладывание, превращение мелкой проблемы в невыполнимую и прочие сильно раздражающие формы поведения проявляются регулярно. Повторюсь: пассивные формы поведения встречаются у всех. Но бывают люди, для которых иначе вести себя так трудно, что почти невозможно. Именно в этом случае мы говорим о пассивно-агрессивном расстройстве личности (ПАРЛ).

То есть, о людях, для которых пассивные формы поведения являются, если можно так выразиться, «базовой комплектацией»: в любой напряжённой ситуации они реагируют уходом в пассив. Для них это автоматическая реакция, а не осознанно выбранная из многих других.

Цель пассивных форм поведения — не достигать результата.

И для этого есть много способов.

Например:

Затягивание и откладывание

Когда человека о чём-то просят, он говорит нечто вроде «давай потом», «не сейчас», «я посмотрю позже» и... ничего не происходит.

Наивный проситель всерьёз думает, что собеседнику действительно сейчас не до того и ждёт, что тот сам вернётся к теме, когда освободится.

Но этого не случается.

Стоит ли говорить, что даже у самого терпеливого человека рано или поздно возникают злость и обида: его просьбу просто проигнорировали, да ещё и соврали получается, а он-то рассчитывал... в народе такое называется «подстава».

Люди с ПАРЛ если что-то и делают, то в последний момент (чем порядком изводят тех, кто рядом). Вы никогда не можете быть уверены в том, дождётесь ли того, о чём просите.

Уход

Эта форма пассивного поведения предполагает «отсутствие всякого присутствия» в ситуации или разговоре.

Человек либо физически уходит из помещения, либо эмоционально отстраняется — меняет тему, погружается в молчание, уходит в компьютер или телефон.

«Игра в тупого»

Вместо того, чтобы делать, человек задаёт миллион вопросов:

«А как? Куда идти? Что говорить? А если будет так-то и так-то?».

Причём ответы на эти вопросы или очевидны, или нужно просто чуть-чуть подумать/загуглить, чтобы найти на них ответы.

Но суть-то не в том, чтобы эти самые ответы получить, а в том, чтобы тому, кто просит, проще было сделать самому, чем обьяснить. На что, собственно, и расчёт.

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Забывание

Да, эти люди особенно часто забывают что-нибудь важное, о чём просил другой человек.

Ещё дедушка Фрейд сказал, что просто так ничего из памяти не выпадает: мы забываем или то, что для нас травматично, или то, чего на самом деле помнить или делать не хотим (знаете, как часто я слышу истории о том, что мужчина в который раз уже забывает взять паспорт при походе в ЗАГС для расторжения брака?

И не врёт ведь, действительно забывает.

Потому что не уверен в своём решении.

Есть внутри та часть, которая на самом деле не хочет разводиться)

«Хочу то, не знаю что»

Помните, была такая крайне полезная поговорка: «Отрицаешь — предлагай»?

Люди с ПАРЛ её не слышали.

Когда кто-то что-то предлагает, они находят минусы в любом из вариантов.

Им всё не подходит, всё не устраивает.

Но когда у отчаявшихся собеседников уже заканчивается фантазия (или начинается приступ вполне обоснованной агрессии), и они прямо просят нашего героя о том, чего же он хочет, что бы его устроило, то... сказать он им ничего конкретного не может. Он отрицает, не предлагая.

Отсутствие конкретики

- Что я могу сделать, чтобы тебя порадовать?

- Ну, что-нибудь хорошее, чтобы у меня возникло ощущение счастья.

- Так, про ощущение понятно. А что СДЕЛАТЬ нужно, чтобы оно возникло?

- Я не знаю, просто сделай и всё!

А далее следуют обиды на то, что счастливым человека так и не сделали. Вот сволочи, да?)

Слишком просто? Усложняй!

Люди с пассивно-агрессивными чертами превращают любое дело в невыполнимо трудное. Они так всё усложняют и запутывают, что уже бы за это время десять раз сделали.

Ну хоть что-нибудь.

Но они застревают в несущественных деталях, путаются в мыслях и... не делают вообще ничего.

Если им прямо указать на простой и очевидный путь, то они им не воспользуются, а будут усложнять ситуацию вплоть до ощущения полнейшего тупика.

Нарушение договоренностей

С таким человеком можно договориться, он даже покивает головой, но в последний момент или подставит, или не успеет, или случится нечто такое, отчего все ваши планы разрушатся. Это люди, на которых не стоит рассчитывать. Дело в том, что бессознательно они верят, что любая договорённость — это вынужденность, давление. А на любое «надо» в их душе включается программа-автопилот «Я не позволю вам себя заставить!». Любопытно, что люди с ПАРЛ сопротивляются всему вообще, даже если их собственные интересы совпадают с тем, что ждёт от них другой человек. Они ведут войну ради войны и не замечают, как в пылу сражения уничтожают собственные силы, ресурсы и цели.

Только не прямо

Люди с пассивно-агрессивными чертами испытывают огромные трудности в общении. А происходит это потому, что они всё пытаются сделать косвенно.

Например, если такой человек хочет кушать, то он не скажет об этом прямо и не удовлетворит свою потребность самостоятельно, он дождётся, пока голод его разозлит, а потом скажет нечто вроде: «Мы вообще будем сегодня ужинать или нет!?»

Он действует так, будто его цель — быть неудовлетворённым и недовольным, затаить обиду и выкатить её задним числом.

То есть сделать так, чтобы ни у кого не было шанса исправить то, что пошло не так.

Такие люди, конечно, вызывают сильное раздражение.

С ними трудно жить, трудно работать.

А им-то как нелегко!

Только представьте: все ваши силы идут на постоянное сопротивление, пробуксовывание, вы не можете достичь результата и постоянно мучаетесь от этого.

Вам кажется, что все вокруг виноваты, что никто не понимает, не хочет и не может помочь или поддержать.

Вы чувствуете страшное, всепоглощающее одиночество и не понимаете, почему всё это с вами происходит...

Откуда берутся пассивно-агрессивные черты?

Всё очень просто: когда-то родители принуждали ребёнка делать так, как они считают нужным, а он отстаивал свою автономию, сопротивляясь их давлению.

За прямой отказ он получал наказание, поэтому научился отказывать скрыто, пассивно.

Когда-то эта борьба была внешней (с родителями), но со временем он так привык постоянно сражаться, что это перешло в борьбу внутреннюю.

Точнее, в привычку сопротивляться и бунтовать.

Что с этим делать?

Тем, кто страдает от своей пассивной агрессии — прислушиваться к своим желаниям, озвучивать их и научиться говорить «нет» вслух, а не окольными путями.

Тем, кто рядом — поощрять прямой отказ.

Людям с ПАРЛ это очень нелегко даётся.

Может показаться, что пассивные формы поведения встречаются у людей ленивых, слабых и лишённых энергии. Но это совсем не так.

Вы только представьте, сколько силы нужно, чтобы постоянно сопротивляться!

Энергия у такого человека есть, просто направлена она на борьбу, а не на результат.

И пока он не захочет найти и победить врага внутреннего, успехов и достижений просто не будет — сил не хватит. Зато будет всё время казаться, что есть внешние враги, с которыми во что бы то ни стало нужно бороться. опубликовано econet.ru

Автор Екатерина Амеялли

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