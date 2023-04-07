Как БЕЗБОЛЕЗНЕННО слезть с крючка МАНИПУЛЯТОРА

В состоянии аффекта, вызванного манипулятором, вы можете «наломать столько дров», что, впоследствии исправить сложившую ситуацию будет очень сложно или невозможно совсем! Как же сохранить эмоциональную устойчивость, когда Вами манипулируют?

В состоянии аффекта, вызванного манипулятором, вы можете «наломать столько дров», что, впоследствии исправить сложившую ситуацию будет очень сложно или невозможно совсем!

На пике эмоций мы делаем много ошибок!

В таком состоянии нами очень легко манипулировать, т.е. управлять с помощью чувства Вашего гнева или вины.

Приведу пример

У меня была клиентка, муж которой долгое время не работал.Чтобы переложить вину на супругу, он пользовался её эмоциональностью.

Он мог придраться к какой-нибудь мелочи, допустим «суп пересолен» и начинал, словно заезженная пластинка, повторять на все лады:

«Вот ты приготовить по-человечески не можешь!», «Какая же ты неловкая хозяйка!», «Сколько можно просить тебя, чтобы ты не пересаливала еду!» и т.д.

Моя клиентка сначала оправдывалась, но когда супруг все глубже и «переходил на личности», начинала выходить из себя и кричать на мужа.

Возникала ссора, в результате которой, жена была полностью деморализована и раздавлена, а муж полон сил продолжать борьбу.

Теперь он говорил:

«Вот, видишь. Какая ты истеричка! Ты же не принимаешь конструктивную критику!» - тем самым вызывая у супруги чувство вины за свой поступок!

Потом, уже выдавая себя за жертву, он продолжал:

«Ты же знаешь, что у меня больной желудок! А продолжаешь кормить меня острой и пересоленной пищей! Ты хочешь, чтобы я быстрее загнулся?»

Женщина начинала уже жалеть мужа-манипулятора, всё больше впадая в чувство вины по отношению к нему!

Теперь она уже думала, что муж не может найти работу, потому что у него нет сил, а она такая недостойная жена и скверная хозяйка должна компенсировать свою женскую никчемность упорным трудом!

Женщина работала на две ставки в школе, а в свободное время, занимаясь репетиторством!

Другой пример

Еще одна моя клиентка, приревновав своего гражданского мужа, в состоянии аффекта оговорила себя!

Мужчина, часто обесценивал её внешность, сравнивая со своей знакомой.

Однажды, нервы моей клиентки сдали, и в ответ она сказала, точнее, проорала своему молодому человеку, что у неё отношения с коллегой по работе (которых на самом деле нет!), и она в нем не нуждается, потому что коллега «настоящий мужик, а ты дерьмо собачье!»

Парень ушел к той самой женщине, к которой его приревновали с чистой совестью!

Девушка долго выходила из состояния депрессии, обвиняя себя в том, что она сама, «своими руками все разрушила».

Как же сохранить эмоциональную устойчивость, когда Вами манипулируют?

Представим, что Вы находитесь в такой ситуации, когда Вами манипулируют, чтобы вызвать Ваш гнев или вину.

Способ-1

Подходит для людей с низкой самооценкой, склонных ругать и обвинять себя

Придумайте себе в вашей проблеме какой-либо негативный образ, например: «Я в этой ситуации мокрая и, никому не нужная, Лягушка!»

Трансформируйте негативный образ в позитивный, например, как Лягушка превращается в Прекрасную Царевну. К слову сказать, я раньше часто комплексова ла, что не достаточно, стройна и придумала, что просто Свинка, которой я считала себя раньше, превращается в милую Нюшу из «Смешариков».

Найдите выгоды Вашей проблемы, например: «Я, наконец, поняла, что мне надо полюбить себя, чтобы не больше попадать в такие ситуации»

Способ-2

Подойдет всем!

Представьте, что Вы смотрите на эту ситуацию как на фильм, по мере снижения трагизма:

В жанре трагедии

Мелодрамы

Комедии

Мультика

Способ-3

Тоже универсальный!

Сделайте картинку черно-белой и беззвучной в виде немого кино!

Отмотайте "ленту" назад, к самому началу

Прокручивайте в разных темпах, пока не поймете, где «собака порылась» - так удастся понять, где Вы попались на крючок манипулятора!

P.S. Желаю Вам полюбить себя. Не позволяйте собой манипулировать. Ведь, Вы у себя одна (или один)!опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet