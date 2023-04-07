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Как БЕЗБОЛЕЗНЕННО слезть с крючка МАНИПУЛЯТОРА

Источник: b17.ru 07 апреля 2023 5764
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В состоянии аффекта, вызванного манипулятором, вы можете «наломать столько дров», что, впоследствии исправить сложившую ситуацию будет очень сложно или невозможно совсем! Как же сохранить эмоциональную устойчивость, когда Вами манипулируют?

Как БЕЗБОЛЕЗНЕННО слезть с крючка МАНИПУЛЯТОРА

В состоянии аффекта, вызванного манипулятором, вы можете «наломать столько дров», что, впоследствии исправить сложившую ситуацию будет очень сложно или невозможно совсем!

На пике эмоций мы делаем много ошибок!

В таком состоянии нами очень легко манипулировать, т.е.  управлять с помощью чувства Вашего гнева или  вины.

Приведу пример

У меня была клиентка, муж которой долгое время не работал.Чтобы  переложить вину на супругу, он пользовался  её эмоциональностью.

Он мог придраться к какой-нибудь мелочи, допустим «суп пересолен» и начинал, словно заезженная пластинка, повторять на все лады:

«Вот ты приготовить по-человечески не можешь!», «Какая же ты неловкая хозяйка!»,  «Сколько можно просить тебя, чтобы ты не пересаливала еду!» и т.д. 

Моя клиентка сначала оправдывалась, но когда супруг все глубже и «переходил на личности», начинала выходить из себя и кричать на  мужа. 

Возникала ссора, в результате которой, жена была полностью  деморализована и раздавлена, а муж полон сил продолжать борьбу.

Теперь он говорил:

«Вот, видишь. Какая ты истеричка! Ты же не принимаешь конструктивную критику!» - тем самым вызывая  у супруги чувство вины за свой поступок!

Потом, уже выдавая себя за жертву, он продолжал:

«Ты же знаешь, что у меня больной желудок! А продолжаешь кормить меня острой и пересоленной пищей! Ты хочешь, чтобы я быстрее загнулся?»

Женщина начинала уже жалеть мужа-манипулятора, всё больше впадая в чувство вины по отношению к нему!

Теперь она уже думала, что муж не может найти работу, потому что у него нет сил, а она такая недостойная жена и скверная хозяйка должна компенсировать  свою женскую никчемность упорным трудом! 

Женщина работала  на две ставки в школе, а в свободное время, занимаясь репетиторством!

Другой пример

Еще одна моя клиентка, приревновав своего гражданского мужа,  в состоянии аффекта оговорила себя!   

Мужчина, часто обесценивал  её внешность, сравнивая со своей знакомой.

Однажды, нервы моей клиентки сдали, и в ответ она сказала, точнее, проорала своему молодому человеку, что  у неё отношения с коллегой по работе (которых на самом деле нет!), и она в нем не нуждается, потому что коллега «настоящий мужик,  а ты дерьмо собачье!» 

Парень ушел к той самой женщине, к которой его приревновали с чистой совестью!

Девушка долго выходила  из состояния депрессии, обвиняя себя в том, что она сама, «своими руками  все разрушила».

Как БЕЗБОЛЕЗНЕННО слезть с крючка МАНИПУЛЯТОРА

Как  же сохранить эмоциональную устойчивость, когда Вами манипулируют?

Представим, что Вы находитесь в такой ситуации, когда Вами манипулируют, чтобы вызвать Ваш  гнев или вину.

Способ-1 

Подходит для людей с низкой самооценкой, склонных ругать и обвинять себя

Придумайте  себе в вашей проблеме  какой-либо негативный  образ, например: «Я в этой ситуации мокрая и, никому не нужная, Лягушка!»

  • Трансформируйте негативный образ в позитивный, например, как Лягушка превращается в Прекрасную Царевну. К слову сказать, я  раньше часто комплексовала, что не достаточно, стройна и придумала, что просто Свинка, которой я считала себя раньше, превращается в милую Нюшу из «Смешариков».  
  • Найдите выгоды Вашей проблемы, например: «Я, наконец, поняла, что мне надо полюбить себя, чтобы не больше попадать в такие ситуации»

Способ-2 

Подойдет всем!

Представьте, что Вы смотрите на эту ситуацию как на фильм, по мере снижения трагизма:

  • В жанре трагедии
  • Мелодрамы
  • Комедии
  • Мультика

Способ-3

Тоже универсальный!

Сделайте картинку черно-белой и беззвучной в виде немого кино!

  • Отмотайте "ленту" назад,  к самому началу
  • Прокручивайте в разных темпах, пока не поймете, где «собака порылась» - так удастся понять, где Вы попались на крючок манипулятора!

P.S.  Желаю Вам  полюбить себя.  Не позволяйте собой манипулировать.  Ведь, Вы у себя одна (или один)!опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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манипулятор жертва чувство вины Наталия Филимонова

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