У неё был очень скудный внутренний мир с узким входом на подобии щели для жетонов в турникете метро. Новые люди туда пролезали, только если отпилить им руки, ноги, а иногда и голову

Жила-была одна девочка. У неё был очень скудный внутренний мир с узким входом на подобии щели для жетонов в турникете метро. Новые люди туда пролезали, только если отпилить им руки, ноги, а иногда и голову.

Вот, так и отпилит девочка человеку самые интересные места, втащит в свою картину мира и сидит, скучает, потому что все люди одинаковые и поговорить не с кем.

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Жила была одна девочка. Она все время бегала от депрессии. На работу, с работы, на спорт, на учебу, по мужикам.

Но однажды на бегу она поскользнулась и упала в депрессию надолго. Лежала она там, лежала, отлеживалась и выпала обратно художницей.

С тех пор эта девочка уже никуда не бежит, а сидит себе спокойненько, пишет картины маслом.

***

Жила была девочка. Оне не хотела никого обижать и никогда ничего не ломала.

Поэтому она постоянно ломала себя. Пойдёт, бывало, на физкультуру, прыгнет неудачно через козла, и два месяца в гипсе проваляется.

Потом она перестала ломать ноги, потому что научилась толстеть и ломать свои внутренние органы: печень, сердце и матку. Это оказалось очень удобно, ибо снаружи не видно.

Зато у нее всеми были хорошие отношения. Сильно, возможно, ее и не любили, но зато все хором сочувствовали.





Жила-была одна девочка. Она думала, что если мало спать, много работать и все время заниматься духовными практиками, можно быстро достичь просветления.

Но вместо этого она просто очень сильно устала и задолбалась.

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***

Жила-была девочка. Однажды она так сильно влюбилась в мальчика, что наорала на него, хлопнула дверью и заблокировала сразу во всех социальных сетях.

А потом пошла работать, и работала, работала, работала, пока совсем не устала.

Тогда она решила, что все это ерунда и надо поесть на ночь, посмотреть телевизор и лечь спать. Так и сделала.

А на утро просыпается почему-то грустная...

***

Жила-была девочка. Она спала со всеми, но считала себя девственницей, потому что идеального человека так и не встретила.

А то, что было, вышло плохо, поэтому за опыт не считается.

Так она и осталась девственницей до самой смерти. Безо всякого опыта.

***

Жила-была девочка. Однажды она летела с родителями на самолёте и вдруг самолет начал падать. Поскольку парашют был только один, родители быстро надели его на любимую дочку и выкинули ее из самолёта на полном ходу, а сами погибли.

Приземлившись дома у бабушки, девочки ушибла ногу. Потом нога зажила и появилось много новых друзей.

Но девочка до сих пор ходит к психологу и жалуется на родителей, за то, что они ее бросили.опубликовано econet.ru.

Автор Аглая Датешидзе

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