4 вещи, которые нужно помнить про формирование привязанности у ребенка

Прочная привязанность к родителям помогает ребенку поддерживать уверенность в себе и высокую самооценку, быть менее тревожным, эффективно справляться с жизненными проблемами...

В последнее время на консультациях с родителями довольно часто обсуждаем тему привязанности.

Причем эта тема возникает и при разговоре о совсем маленьких детях, и вполне уже больших. Когда возникает предположение, что проблемы подросшего ребенка могут быть связаны именно с тем, что в младенческом возрасте с формированием здоровой привязанности что-то не заладилось.

Это действительно важный вопрос, потому что показано (в том числе и в ходе научных психологических исследований), что прочная привязанность к родителям помогает ребенку поддерживать уверенность в себе и высокую самооценку, быть менее тревожным, эффективно справляться с жизненными проблемами, в том числе и в школе.

Что могут сделать родители, чтобы сформировать

здоровую и надежную привязанность

Я перечислю самые основные, самые базовые моменты, которые, вроде бы, хорошо известны, но которые, с моей точки зрения, иногда полезно вспоминать и повторять.

Показывайте, что на вас можно положиться

Вы должны быть для своего ребенка «островком безопасности».

Старайтесь облегчить переживания ребенка, когда он болеет, ударился или расстроен.

Ощущая за своей спиной такой прочный безопасный тыл, ваш ребенок может отправиться на бесстрашное освоение окружающего мира, зная, что ему всегда есть куда вернуться за помощью и поддержкой в случае необходимости.

Например, если ваш малыш остановился в нерешительности перед неизведанной лесенкой на детской площадке, поощрите его к тому, чтобы он попытался на нее залезть, покажите, что вы за него не боитесь, верите в его возможности, но при этом оставайтесь в поле его зрения, так чтобы он знал, что сможет обратиться за вашей помощью, если что-то пойдет не так.

Уделяйте ребенку личное внимание

Важно взаимодействовать с ребенком один-на-один. Найдите дела, которыми вы оба можете заниматься с удовольствием (а не с ощущением, что делаете это через силу).

Но в то же время старайтесь ставить потребности ребенка на первое место, не «тащите» его за своими представлениями о том, чем было бы полезно и хорошо заняться вместе.

Также для решения этой задачи может хорошо помочь предоставление ребенку «особого времени».

Необязательно тратить на такое общение много времени, здесь важно не количество, а качество взаимодействия.

Не скупитесь на контакт глазами, прикосновения, объятия, улыбки: прочная привязанность строится именно из этих «кирпичиков».

Будьте предсказуемыми

Это достигается прежде всего через создание более-менее четкого режима дня и устойчивых границ и правил.

Именно такие вещи создают у ребенка ощущение постоянства и устойчивости мира, что позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

Детям идут на пользу «ритуалы», которые сопровождают еду, приготовление уроков, укладывание спать. В том числе это важно и для развития самодисциплины.

Кроме того, зная следующий пункт в режиме дня, ребенок может сам начать его исполнение, тем самым становясь более самостоятельным и организованным.

С пониманием относитесь к трудностям, связанным с временным расставанием

Если привязанность сформирована, ей не повредит то, что ребенок будет периодически расставаться с вами (оставаясь в няней, бабушкой, идя в детский сад, школу и т.д.).

Когда вы оставляете малыша с кем-то, придумайте особый ритуал прощания. Как и любой ритуал, он создаст у ребенка ощущение предсказуемости и безопасности.

Конечно, ребенок имеет полное право расстраивать и переживать в такой ситуации. Но важно помнить о том, то дети хорошо «ловят» наше эмоциональное состояние.

Поэтому, оставляя ребенка на пару часов с бабушкой, нам самим очень важно чувствовать себя спокойно и уверенно, тогда больше шансов, что ребенок «отзеркалит» именно такую нашу реакцию.

Конечно, лучше увеличивать время, которое ребенок проводит отдельно от вас, постепенно (например, при привыкании к детскому саду).

Иногда в ситуации расставания хорошо может помочь какая-то вещь-символ (игрушка, ваш платочек, запасная пуговица от вашего любимого платья), то есть такой своеобразный «кусочек» мамы, папы или дома в целом, который можно взять с собой, и к которому можно обращаться время от времени за необходимой поддержкой.

В заключение еще раз подчеркну, что надежная привязанность – это очень важный эмоциональный ресурс для развития вашего ребенка, то, что позволяет ему чувствовать себя уверенно и безопасно, пускаясь в самостоятельное жизненное плавание.опубликовано econet

Автор: Румянцева Полина

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